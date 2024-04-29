Doğu Karadeniz'den Yılın İlk Çeyreğinde Su Ürünleri İhracatı Yüzde 37 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz'den Yılın İlk Çeyreğinde Su Ürünleri İhracatı Yüzde 37 Arttı

Doğu Karadeniz\'den Yılın İlk Çeyreğinde Su Ürünleri İhracatı Yüzde 37 Arttı

Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğindeki su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 37 artarak 35 milyon 972 bin 196 dolara ulaştı. Bölgeden en fazla su ürünü Rusya Federasyonu'na satıldı. Su ürünlerine en çok talep Rusya Federasyonu, Vietnam ve Japonya'dan geldi. DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ihracatın gelecek dönemde de artacağını öngördüklerini belirtti.

29.04.2024 12:37
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Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğindeki su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 37 artarak 35 milyon 972 bin 196 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Doğu Karadeniz'den yılın 3 ayında 21 ülkeye dış satım yapıldı.

Ocak-Mart 2023 döneminde 26 milyon 235 bin 141 dolar olarak kayıtlara geçen bölgeden yapılan su ürünleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 37 artarak 35 milyon 972 bin 196 dolara ulaştı.

Miktar olarak da geçen senenin ilk çeyreğinde 3 bin 962 ton olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 82 artışla 7 bin 229 tona yükseldi.

Bölgeden en fazla su ürünü Rusya Federasyonu'na satıldı

Su ürünlerine en çok talep Rusya Federasyonu, Vietnam ve Japonya'dan geldi.

Doğu Karadeniz'den yılın ocak-mart döneminde Rusya Federasyonu'na 4 bin 466 ton su ürünü ihraç edilerek 21 milyon 490 bin 588 dolar kazanç sağlandı.

Rusya Federasyonu'nu 7 milyon 624 bin 357 dolarla Vietnam, 3 milyon 214 bin 678 dolarla Japonya takip etti.

Bölgeden geçen senenin ilk 3 ayından farklı Danimarka, Ukrayna, Mısır, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, İspanya, Kenya, KKTC ve Tayland'a da su ürünü ihraç edildi.

"Yeni pazarlardan daha fazla pay almak için gayret ediyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, son yıllarda bölgeden yapılan su ürünleri ihracatında gerek balık gerekse mamul ürünler olarak çok önemli başarı sağlandığını söyledi.

İhracatın ve ülke çeşitliliğinin her geçen gün arttığını ifade eden Kalyoncu, sektörün en önemli pazarı olarak Rusya Federasyonu'nun ön plana çıkmasına rağmen son yıllarda Japonya, Peru, Vietnam ve Tayland gibi ülkelere yönelik ihracatın da arttığını kaydetti.

Kalyoncu, tanıtım ve ihracat potansiyelini artıracak çalışmalara önem verdiklerini vurgulayarak, su ürünleri ihracatındaki artışın gelecek dönemde de devam edeceğini öngördüklerini dile getirdi.

Özellikle dünyada sağlıklı beslenme trendlerinin gelişmesine bağlı balık eti tercihlerinin artmasının sağladığı avantajlara dikkati çeken Kalyoncu, bu kapsamda yeni pazarlardan daha fazla pay almak için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den Yılın İlk Çeyreğinde Su Ürünleri İhracatı Yüzde 37 Arttı - Son Dakika

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