DTİK Üsküp'te basın buluşması düzenledi - Son Dakika
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DTİK Üsküp'te basın buluşması düzenledi

DTİK Üsküp\'te basın buluşması düzenledi
21.06.2026 16:05
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DTİK, Üsküp'te düzenlediği basın buluşmasında Türkiye-Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğini vurguladı. Meclis Başkanı Gashi ve Çavuşoğlu, dostluk ve stratejik ortaklığın önemine dikkat çekti.

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te basın buluşması düzenlendi.

Otelde gerçekleştirilen programa Kuzey Makedonya Meclisi Başkanı Afrim Gashi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, DTİK Kuzey Makedonya Temsilcisi ve Halkbank Üsküp Genel Müdürü Fatih Şahbaz, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile basın mensupları ve davetliler katıldı.

Gashi, yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki tarihsel, kültürel ve insani bağların, hem ikili hem de parlamenter düzeyde, ekonomi de dahil birçok alanda işbirliğiyle inşa ettikleri güçlü temel oluşturduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendiren Gashi, "Meclis Başkanı olarak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin kalıcı dostluğun, karşılıklı saygının ve stratejik ortaklığın bir örneğini temsil ettiğini vurgulamak isterim." diye konuştu.

Türk iş dünyasının Kuzey Makedonya'nın ekonomik kalkınmasına katkısının görünür olduğunu ve takdir edildiğini vurgulayan Gashi, Türk şirketleri ve girişimcilerinin ülkede yeni iş imkanları yaratılması, çeşitli sektörlerin geliştirilmesi ve ekonomik bağların güçlendirilmesine yardımcı olduklarını dile getirdi.

"Türkiye, Balkanlar'ın barış, istikrar ve refahını kendi refahından ayrı tutmadı"

Çavuşoğlu, DTİK'i yalnızca iş dünyası platformu değil aynı zamanda ülkeler arasında ekonomik köprüleri ve işbirliğini güçlendiren, yatırım ve ticaret ağlarını genişleten, ekonomik diplomasiye önemli katkılar sunan stratejik bir köprü olarak nitelendirdi.

Balkanlar'ın tarih boyunca farklı kültürler, medeniyetler ve ticaret yollarının kesişme noktası olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye açısından ise Balkanlar, yalnızca yakın bir coğrafya değil ortak tarih, kültür, insani bağlar ve güçlü ekonomik ilişkilerle bağlı olduğumuz stratejik bir ortaklık alanıdır. Türkiye, Balkanlar'ın barış, istikrar ve refahını kendi refahından ayrı tutmadı ve ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Bu anlayışla ülkemiz, bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda tüm Balkan ülkeleriyle karşılıklı saygı ve ortak fayda temelinde ilişkilerini geliştirmektedir."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Balkanlar'da ulaştırma, enerji, sanayi, lojistik, dijital dönüşüm ve altyapı alanlarında yürütülen projelere büyük önem verdiğine dikkati çekti.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "İki ülke arasındaki dostluk, karşılıklı güven ve güçlü siyasi diyalog, ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Türkiye, bugün Kuzey Makedonya'nın önde gelen ticaret ortaklarından bir tanesidir. Türk yatırımları, başta Halkbank Üsküp AŞ olmak üzere ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamakta, binlerce kişiye de istihdam oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'nin birkaç gün önce İstanbul'da yaptıkları görüşmenin hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi bakımından son derece verimli ve faydalı olduğunu vurguladı.

Türk iş dünyasının gücüne vurgu

Şahbaz da Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında son yıllarda siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin, iş dünyası açısından da yeni fırsatlar ortaya çıkardığına işaret etti.

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Türk yatırımcılarının, girişimcilerinin ve profesyonellerinin üretimden hizmet sektörüne, ticaretten sanayiye kadar birçok alanda önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Şahbaz, "Türk iş dünyasının bölgedeki güçlü varlığı, yalnızca ekonomik katkı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluk köprüsünü de güçlendirmektedir. Bizler de DTİK Kuzey Makedonya Temsilciliği olarak bölgede faaliyet gösteren iş insanlarımız arasındaki iletişimi ve dayanışmayı artırmayı, yeni işbirliği alanları oluşturmayı ve ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

DTİK ve Halkbank Üsküp konusunda da katılımcıları bilgilendiren Şahbaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Türkiye kadar bölge ülkelerinin kalkınmasını da önemsediklerini, bu vizyonun Kuzey Makedonya'daki Türk kurumları aracılığıyla ülkeye yansıtıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Dünya Türk İş Konseyi ve Halkbank Üsküp hakkında sunum yapıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Dış Politika, Balkanlar, Makedonya, Türkiye, Ekonomi, Üsküp, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTİK Üsküp'te basın buluşması düzenledi - Son Dakika

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