DTO Başkanı Erdoğan 2 günde iki önemli ismi ağırladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yönetim kurulu ile meslek komitelerinin üyelerini, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Grup Başkan Vekili Av. Cahit Özkan ile buluşturdu. Başkan Erdoğan, ziyaretlerle ilgili olarak "Devletimizin iki önemli ismini üyelerimizle buluşturduk. Bizi, içinde bulunduğumuz durumu ilk ağızdan dinlemeleri önemliydi" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, beraberinde Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Önceki Dönem Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ödevli, Oğuz Akarfırat, Burak Pehlivan ve Mustafa Aksoy, Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp, Pamukkale İlçe Başkanı Av. Mehmet Ali Yılmaz, Merkezefendi İlçe Başkanı Av. Mehmet Altıntaş, aralarında eski il başkanı Ferudun Ünal'ın da bulunduğu çok sayıda partilisiyle, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret etti. DTO'ya, genel merkez ve Denizli'deki idarecilerinden oluşan kalabalık bir heyetle gelen MHP'lileri, Başkan Erdoğan ile DTO Yönetim Kurulu Üyeleri, DTO meclis ve meslek komitelerinin üyelerinden oluşan bir grup ağırladı.

Denizli'yi ve odasını tanıtıp, DTO üyelerinin beklentilerini aktardı

Konuklarına öncelikle ekonomisi, sanayisi, ticareti, ihracatı, sektörleri ve turizmiyle Denizli'yi tanıtan DTO Başkanı Erdoğan, Denizli Ticaret Odası'nı ve neler yaptıklarını da anlattı; üyelerinin siyasilerden ve TBMM'den beklentilerini iletti. Başkan Erdoğan, Denizli'nin, 1 milyonu aşan nüfusuyla Ege'nin incisi, Türkiye'nin 8'inci ihracatçı şehri ve en fazla turist alan 5'inci kenti olduğunu belirtti. Sanayi ve ekonomideki katkısıyla da ülkenin her daim A Takımı'nda yer aldığını vurguladı. Başkan Erdoğan, "Her yıl en az 10 firmamızla Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında yer alıyoruz. Denizli'miz, her yıl ortalama 25 şirketiyle, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması ve Anadolu'nun en büyük 1000 şirketi sıralamasında da önemli bir yere sahiptir. Denizli'miz, bölgesinde hızla yükselen bir değerdir Turizm, sağlık gibi hizmete dayalı sektörlerin yanı sıra tekstil ve konfeksiyon, mermer ve traverten, makine, kablo, enerji, tarım, hayvancılık ve cam sanayindeki büyük yatırımlarıyla bilinir. Lider sektörümüz ise tekstil ve konfeksiyondur. Türkiye'den dünyaya ihraç edilen havlunun yüzde 70'i, bornozun ise yüzde 63'ü, Denizli'mizde üretiliyor. Ev giyiminde 1 numarayız. Türkiye ihracatının 3'te 1'i, bu şehirdeki makinalardan çıkıyor. 10 aylık ihracatımız 3,7 milyar doları aştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 arttı. 173 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 68'i Avrupa'ya. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İtalya en başta geliyor. İhracatımız, 17 aydır hiç durmaksızın artışta. Son 12 aylık ihracatımız, 4,4 milyar dolar civarında. Tarihi bir rekor kaydettik. Yıllık ihracat hedefimizi, 4,5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Uluslararası ticaret hacmimiz ise 6 milyar dolar seviyesinde. Dış ticaret fazlası veren bir şehiriz. Kentimizde, sanayimiz çeşitli ve güçlüdür" dedi.

"Dünyada üretilen kekiğin yüzde 75'i, Türkiye'deki üretimin ise yüzde 90'ı, Denizli'mizdedir"

Denizli'nin en büyük 2'nci doğal taş havzası olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük yem fabrikası, 2 büyük bakır mamulleri fabrikasından 1'i, 5 ambalaj fabrikasından 1'i, 7 emaye bakır tel fabrikasından 2'si, Denizli'mizdedir. Denizli'miz, ülkemizin en büyük 2'nci doğal taş havzasıdır. Denizli'miz ayrıca, 190 ülkeye 2 bin 400 çeşit ürünü ihraç etmektedir. 76 ülkeye, 70 çeşit tarım ürünü göndermekteyiz. Dünyada üretilen kekiğin yüzde 75'i, Türkiye'deki üretimin ise yüzde 90'ı, Denizli'mizdedir. Ülkemizdeki leblebi üretiminin yüzde 85'ini de Denizli'miz karşılamaktadır. Ege Bölgesi'nde tarımın merkeziyiz. Modern sera ve işletmelerinin bulunduğu tarım ve hayvancılığın yanı sıra kuruyemiş sektöründeki yatırımlarıyla bölgesinde dikkat çeken bir yeriz. Kekik, üzüm, nar, kiraz, elma üreten şehrimiz, bazı ürünlerde Türkiye'nin ihtiyacının neredeyse tamamını karşılamaktadır. Altyapısı tamamlanmış, 6 sanayi bölgemiz vardır. Yabancı yatırımcıların da gözdesidir. Potansiyel jeotermal enerjide, dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'inciyiz. Türkiye'deki jeotermal kaynakların yüzde 75'i, bölgemizdedir. Bu kaynağı, turizmde de değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kentimizde her 3 çalışandan 1'i kadındır"

'Yabancı sermayeli şirket sayımız 262'dir' diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin en çok turist çeken 5'inci şehriyiz. 7 bin 137 yatak kapasiteli, 2'si çevreye duyarlı 40 turistik tesisimiz var. Pamukkale'miz, antik termal havuzumuz, Karahayıt'ta rengarenk sıcak suyumuz, Denizli kayak merkezimiz, teleferiğimiz ile, ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biriyiz. Pamukkale'miz ile Hierapolis'te, yıllık 2 milyon 600 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. Şehrimizde 19 antik kent var. Hierapolis, ülkemizde en çok ziyaret edilen ören yeri. Uluslararası piyasalarda rekabet edebilen, teknolojik gelişmelere ayak uyduran, pazarları yakından izleyen, girişimci ruha sahip iş insanları yetiştirmekteyiz. Denizli'miz, bu sayede yabancı yatırımcıların da gözdesi haline gelmiştir. Yabancı sermayeli şirket sayımız 262'dir. Bu şirketlerin üçte biri, Avrupa Birliği vatandaşlarının ortaklığıyla kurulmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu'muzun kayıtlarına göre, ağustos sonu itibarıyla 4A aktif sigortalı çalışan sayımız 233 bin. Son 1 yılda yüzde 10'un üzerinde bir artış yakaladık. 4A, 4B ve 4C'yi kapsayan aktif sigortalı sayımız ise geçen yıl temmuz ayında 301 binin az üzerinde idi; bu yıl aynı ayda 325 bine yaklaştı. Yaklaşık 24 bin kişi birden arttı. Nüfusunun neredeyse 3'te 1'i çalışan durumundaki şehrimiz, kadın istihdamında da öndedir. Kentimizde her 3 çalışandan 1'i kadındır. Denizli'mize verilen sektörel yatırım teşvik belgesi sayısı, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttı. Yıl başından bu yana kurulan 379 tane gerçek kişi ticari işletmemiz ile iller arasında 8'inci sıradayız. Yılın ilk 10 ayında şehrimizde kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı. Denizli Ticaret Odamız ise üye sayısını 20 bine kadar çıkardığımız, şehrimizin en etkin ve en büyük sivil toplum kuruluşudur. Öncüdür; birçok ilke imza atmıştır" dedi. - DENİZLİ