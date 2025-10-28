Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Haberin Videosunu İzleyin
28.10.2025 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL\'ye satılıyor
Haber Videosu

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran, üretildiği Amasya'da 1 gramı 500 TL'den satılıyor. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 'kırmızı altın' olarak adlandırılıp saksıda bile yetiştirilebilen bu ürünün sahtesine karşı uyardı.

Amasya'da üretimi her geçen yıl artan safran bitkisi, hem ekonomik değeri hem de kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sefa Kılıç, kentte 23 dekar alanda üretimi yapılan safranın "kırmızı altın" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Kılıç, "Safran bitkisi üretimi yapıldığı yerlerde 'kırmızı altın' diye değerlendirilmektedir. 150 çiçeğin toplanmasıyla bir gram kuru safran elde edilmektedir. Dünyanın en pahalı baharat bitkisidir. Gramı 500 TL'den satılmaktadır" dedi.

"SAKSIDA BİLE YETİŞTİRİLEBİLİR"

Amasya'da 23 dekar üretimi yapılan bu bitkinin gıda, tekstil, parfüm ile ilaç sanayisinde kullanıldığına değinen Kılıç, "Safran bitkisi çok değerli olduğu için sahteciliği yapılmaktadır. İlimizde yetiştiriciliği açısından önde gelen lokasyonlardan olduğu için üreticilerimizden güvenle safran bitkisi alınabilir. Yetiştirmesi çok meşakkatli de değildir. Tarlada, bahçede hatta saksı da bile yetiştirilebilir" diye konuştu.

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

"12 BİN DÖNÜMDEN FAZLA SOĞAN ÜRETİLDİ"

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde düzenlenen safran hasadına katılarak ürün toplayan Amasya Valisi Önder Bakan çiftçilere alternatif ürünleri de denemeyi tavsiye etti. Soğandaki ürün bolluğunu ve zirai donun vurduğu kirazı hatırlatan Vali Bakan, "Bu yıl yaklaşık 12 bin dönüm soğan fazla ekildi. Çiftçilerimizin geleneksel alışkanlıkları olduğu için hiçbir şekilde ondan vazgeçmediler. Alternatif ürünlere yönelen arkadaşlarımız kısmen daha rahat ettiler. Bazı bölgelerimiz sadece kiraza yönelmişlerdi. Zirai dondan dolayı maalesef yaşadığımız süreçte alternatif ürünleri sepetlerine koymadıkları için sıkıntı oluştu" şeklinde konuştu.

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Hasat programına AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ve Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül ile diğer yetkililer de katıldı.

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
235 bin TL’ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı 235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı
Güllü’nün ölümüyle ilgili bomba iddia Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı
Katy Perry ve eski başkan Trudeau el ele görüntülendi Katy Perry ve eski başkan Trudeau el ele görüntülendi
Skandal görüntü kamerada Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler
Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Bakan Kurum tek tek yanıtladı 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor 13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor
Hande Erçel’in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Altuğ’dan yanıt geldi Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Altuğ'dan yanıt geldi
152 hakem topun ağzında Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı 152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

09:55
Rıdvan Dilmen’den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
09:42
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı’da esnaf kol kesiyor
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
09:31
Bahis skandalı sonrası Jeorge Jesus’un sözleri yeniden gündem oldu
Bahis skandalı sonrası Jeorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
09:10
Takımın eski yıldızından Fener taraftarını duygulandıran görüntü
Takımın eski yıldızından Fener taraftarını duygulandıran görüntü
08:37
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav’dan flaş Galatasaray paylaşımı
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
08:20
Avatar Atakan’dan büyük gaf: Nagihan Karadere’nin adını ağzından kaçırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı
08:16
Sındırgı’daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
08:07
6.1’lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
08:07
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK’dan gece yarısı sürprizi
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
08:01
2 ay önce Sındırgı’ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
07:39
Balıkesir depremindeki yıkımın boyutu İşte bölgeden ilk görüntüler
Balıkesir depremindeki yıkımın boyutu! İşte bölgeden ilk görüntüler
07:28
Balıkesir beşik gibi 6.1’lik deprem sonrası 100’den fazla artçı meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2025 10:09:54. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.