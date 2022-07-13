Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı - Son Dakika
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Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı

13.07.2022 12:14
Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı

Ukrayna limanlarında rehin kalan tahılın tahliyesi için gözler bugün İstanbul'da yapılacak olan toplantııya çevirildi. Türkiye, Rusya ve Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti, krizin çözümü için ilk kez aynı masa etrafında pazarlık yapacak. Ukrayna'daki milyonlarca ton tahıl, küresel gıda krizinin durdurulması için büyük önem arz ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tahıl krizinin çözümü için yürüttüğü diplomasi trafiği sonuç verdi. Türkiye, Rusya ve Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti bugün İstanbul'da bir araya geliyor.

RUS HEYET İSTANBUL'A İNDİ

Tahıl sevkiyatının güvenli bir şekilde oluşturulmasına yönelik İstanbul'da gerçekleşecek 4'lü tahıl zirvesine katılmak üzere Rus heyeti İstanbul'a geldi. Moskova'dan kalkan Rus Hava Kuvvetlerine ait uçak saat 10.40'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. VIP Terminaline yanaşan uçaktan inen heyet, daha sonra havalimanından ayrıldı.

GÜNDEMDE GÜZERGAH VE GÜVENLİK GİBİ KONULAR VAR

Toplantının içeriğine dair açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirilen diplomatik çalışmaların olumlu geliştiğini belirtti. Bakanlıklar ve heyetler arasında yapılacak görüşmede, tahıl yüklü gemilerin ilerleyeceği güzergah ve güvenlik gibi konular ele alınacak.

TÜRKİYE ÇÖZÜM İÇİN VARINI YOĞUNU ORTAYA KOYUYOR

Ukrayna tahılının ihracı küresel gıda krizinin önlenmesinde hayati önem taşıyor. Türkiye, Ukrayna tahılının çıkarılması için çalışmalarını kararlı şekilde sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasını ele aldı.

"KARADENİZ KORİDORU ÇOK BÜYÜK ÖNEM İFADE EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karadeniz koridoru çok çok büyük önem ifade ediyor. Gerek sayın Putin'in gerek sayın Zelenski'nin, her iki liderin de yaklaşımları önem arz ediyor. Şöyle bir hafta on gün içinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

BAYRAMDA DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz'daki bu açıklamasının ardından Kurban Bayramı'nda da diplomasi trafiğini sürdürdü; Rusya ve Ukrayna liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin'le görüşmesinde Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planını gündeme getirdi. Erdoğan, Zelenski ile görüşmesinde de Ukrayna-Rusya Savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususları değerlendirdi.


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Türkiye, Ukrayna ve Rusya tahıl sevkiyatı için bir araya geliyor Türkiye, Ukrayna ve Rusya tahıl sevkiyatı için bir araya geliyor Hulusi Akar: 'Yarın İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları Askeri Heyetleri ve BM Heyeti Görüşmeler İcra Edecek' Hulusi Akar: 'Yarın İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları Askeri Heyetleri ve BM Heyeti Görüşmeler İcra Edecek'

İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı - Son Dakika


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