Eğitimde Yeni Bir Dönem: Temel Sertifika Töreni

Ekonomi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan Denizli Teknik Tekstil Merkezi'ndeki (DTTM) Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi'ndeki eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyer öğretmenler, sertifikalarını Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan'ın elinden aldı.

23 farklı şehirdeki 33 ilçeden gelen 46 meslek lisesi öğretmenini, ücretsiz kurs gördükleri DTTM'de Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammetdin Kırlı, DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan, Proje Koordinatörü Sıdıka Arıkan ve DTO'nun Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) proje ekibi ile ziyaret eden DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ilgiyle karşılandı. Öğretmenlerin gerek eğitim ve merkezleri gerekse şehirle ilgili görüşlerini dinleyen Başkan Erdoğan, bu görüşmelerden edindikleri geri bildirimlerin kendilerine ve projeleri ile merkezlerindeki çalışmalarına rehber olacağını belirterek teşekkür etti.

Eğitimlerin güncellenerek belirli periyotlarla devam ettirilmesini isteyen Nevşehir Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alan Öğretmeni Ali Deveci, "Ben, ocak ayında yapılan eğitime de katıldım. Bu eğitimlerde, yeni teknolojileri gördük ve kendimizi yenileme fırsatı bulduk. Uygulamalı olması da ayrı bir avantajdı. Dolu dolu geçti; çok güzeldi. Eğiticilerin eğitimi, her şeyden daha önemli ve gerekli. Burası da bunu sağlıyor. Rahat etmemiz için her tülü ikanı da sağladınız, size, ekibinize ve Denizli Ticaret Odası'na teşekkür ederiz" dedi.

Teknik tekstildeki son teknoloji, aynı çatı altında toplanmış

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda görev yapan Melek Derin ise teknik tekstil alanında son teknoloji makineleri tek bir çatı altında bulmalarının önemli bir ayrıcalık olduğuna dikkat çekti. Derin, "Teknolojideki gelişmeleri burada görme imkanı bulduk. Eksikliklerimizi giderdik. Süreklilik sağlanırsa daha etkili olacaktır. Bilgi aktarımı da oldukça iyiydi. Başka yerlerde de farklı eğitimlere katıldık. Fakat her şeyi burada bir arada bulabilmek bizi çok sevindirdi. Teşekkür ederiz" dedi.

Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammetdin Kırlı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği idari sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirmeye çalıştıklarını vurguladı; "Hem Bakanlığımıza hem de Denizli Ticaret Odamıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bilim ve teknoloji ile üretimin desteklenmesi sayesinde, ülkemizin kalkınmasının hamle yapacağı kanaatimizi, odamızın sunduğu bu imkan ve son derece güzel girişimle, uygulamaya koymuş ve pekiştirmiş olduk. Buradaki kursiyer arkadaşlarımız, bu anlamda öncüdürler. O nedenle hem onlara hem de bize her türlü imkan ve desteği sağlayan Saygıdeğer Başkanımız Uğur Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Haftanın son dersine, Başkan Erdoğan da katıldı

Başkan Erdoğan, kursiyerlerle haftanın son eğitimine de katıldı. Dersi dikkatlice dinleyen Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, sonrasında kursu başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifikalarını dağıttı. Daha sonra da ziyaretin ve eğitimin anısına fotoğraf çektirildi. Başkan Erdoğan, bu arada Okul Müdürü Kırlı ile Genel Sekreter Yardımcısı Gündoğan'dan eğitim ve projeleri hakkında da bilgiler aldı. Emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Bize güvenip bu kutsal görevi DTO'ya emanet edenlere teşekkür ederiz

Başkan Erdoğan, projeleri ve eğitimleriyle ilgili değerlendirmesinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) kapsamında Denizli Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve AB ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi'nde kendilerine duyulan güvenden dolayı yetkililere teşekkür etti. Erdoğan, "Seçici heyete sunulan 500 proje içerisinde, TOBB'a bağlı odalar tarafından hazırlanan ve desteklenmeye layık görülen iki projeden biri olarak kabul edilen projemizle, tüm Türkiye'ye hizmet eden bu merkezimizi kurmuştuk. Merkezimizdeki uzman kadromuz, ARGE çalışmalarının yanı sıra projelerimizin eğitimlerini de veriyor. Bugün burada projemizdeki eğitimlerimizden faydalanıp kurslarımızı başarıyla tamamlayan öğretmenlerimizin sertifikalarını dağıttık. 3'ü Denizli'mizden olmak üzere yurdun dört bir tarafından şehrimize gelen 46 meslek lisesi öğretmenimize; son teknoloji ürünler, makineler ve ekipmanlar hakkında ücretsiz özel eğitim verdik. Onları, eğitimin son aşamasında Denizli Teknik Tekstil Merkezi'mizde bizzat ziyaret ederek tek tek de görüştük. Merkezimiz ve eğitimlerimizin yanı sıra şehrimiz hakkındaki düşüncelerini ve önerilerini dinledik; mesleki yaşamlarında başarılar diledik. Teknik Tekstil Merkezimizdeki eğitimlerimizi başarıyla tamamladıkları için sertifikalarını takdim ettik. Türkiye'nin farklı illerindeki meslek liselerimizden gelen tekstil teknolojisi öğretmenlerimizin, edindikleri bu bilgilerle geleceğimiz bildiğimiz gençlerimizi, iyi ve kaliteli bir mesleki eğitim almış, nitelikli ve aranan birer insan olarak yetiştireceklerine olan güvencimiz tam; şunu iyi biliyoruz ki geleceğimiz emin ellerde. 23 farklı şehirdeki 33 ilçeden gelen meslek lisesi öğretmenlerimiz, bu sayede mesleki donanımlarını artırıp güncellediler. Artık modern teknolojilerin anahtarı ellerinde. Yeni nesillerin de aynı bilgi ve donanımla modern bir mesleki eğitim alarak yetişmesinde katkısı olması umudu ve temennisiyle, teknik tekstil alanındaki güncel tüm bilgi ve birikimimizi öğretmenlerimize emanet ettik. Görevlerinde başarılar dileriz. Tüm doğal güzelliklerini bir kez de ailecek ve doyasıya yaşamak üzere Denizli'mize tekrar bekleriz" dedi. - DENİZLİ