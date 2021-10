Antalya Turizm Fuarı 3'üncü kez ziyaretçilere kapılarını açtı

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı, konaklama, acente, transfer sektörlerinin profesyonellerini bir araya getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini belirtti.

Turizmi eski günlerine getirmek için yoğun tempo içinde olduklarını ifade eden Ataoğlu, pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönettiklerini, 2022'nin daha iyi geçeceğini umduklarını kaydetti.

Türkiye'nin de her zaman KKTC'yi desteklediğini dile getiren Ataoğlu, "Türkiye her zaman yanımızda olmaya devam ediyor, salgın boyunca da desteğini hissettik. Aşı konusunda da anavatanın destekleri asla göz ardı edilemez. Turizm konusunda da her zaman el uzatan, ülkede turizmin gelişmesine katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Yeni dönemde iş birliğimizi artırarak devam ettireceğimizi her platformda konuşuyoruz ve hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

"Turizmciler bu işin nasıl yapılacağını dünyaya gösterdi"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da "turizmin başkenti" Antalya'ya böyle bir fuarın yakıştığını, kentin Türkiye'nin tanıtımında çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizi birçok yabancı misafir, sadece Antalya'da bulunduğu süre içinde tanıyor. Ülkesine döndüğünde Antalya'da gördükleriyle Türkiye'yi, Türkleri anlatıyor. Bu anlamda çok büyük sorumluluğumuz var. Antalya'daki turizmciler, misafirlerle irtibatlı olan sektörler olarak bu işi güzel yapıyoruz, bunun hakkını vermem lazım. Geçen yıl Güvenli Turizm Sertifikası ile ağustos, eylül, ekim aylarında sağlık koşullarını bozmadan, pandemi kurallarına uyarak bu işin nasıl yapılacağını bu şehrin turizmcileri dünyaya gösterdi. Şimdi onun ekmeğini yiyoruz."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kültür, sanat, gastronomi gibi alternatif turizm faaliyetlerini zenginleştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı. Yerel yönetim olarak turizme gereken desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini aktaran Böcek, doğayı, maviyi ve yeşili yaşatacak projeleri bir bir hayata geçireceklerini bildirdi.

"Turizmde istihdam 2019 rakamlarına ulaştı"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kentte turizm sektöründeki istihdamın 2019 rakamlarına ulaştığını, turizm noktasında umutlu olduklarını ancak iklim değişikliği konusuna daha fazla kafa yorulması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Ali Bilir, fuarlarla turizm potansiyelini artırmak amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını, ülke turizmine daha fazla katkıda bulunmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın bu yıl şu ana kadar 8,5 milyon turisti ağırladığını, salgın nedeniyle zorlu bir süreç yaşadıklarını ancak inançlarını kaybetmeden sorunları aşarak bugünlere geldiklerini anlattı.

Fuarın açılışına İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti Turizm ve Halk Sanatları Bakanı Emin Merdanov ile sektör paydaşları katıldı.

Konaklama sektörü markaları ile paydaşlarını, uzman kişi, ilgili kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek iş birliklerini pekiştirmeyi ve yeni fırsatlar oluşturmayı amaçlayan fuar, 2 gün açık kalacak.