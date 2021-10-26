Üye Girişi
ATSO Ekim Meclisi yapıldı - Son Dakika

ATSO Ekim Meclisi yapıldı

26.10.2021 18:44
ATSO Ekim Meclisi yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında ATSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantının açılışında bir konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, Oda faaliyetlerinin yanı sıra, kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çetin, girdi maliyetlerinin sürekli değiştiğini belirterek, "Son günlerde fiyatlar haftada bir değişmeye başladı. Enerji ve akaryakıt fiyatları arttı. Şu anda hükümet fiyat artışlarını sınırlıyor, buna rağmen yeni zamlar geliyor" dedi. Pandemi nedeniyle online yapılan Meclis toplantısını, uzun bir aradan sonra ilk kez fiziki olarak gerçekleştirdiklerini belirten Çetin, "Şu anda vaka sayısı azalmış görünüyor, Antalya 100 binde 39 ile en iyi illerden birisi. Yine de pandemi devam ediyor, lütfen maske ve mesafe kurallarına uymaya özen gösterelim. Gençlerimizin de aşı olmasını teşvik edelim" uyarısında bulundu.

"Ekonomide enflasyon, kur artışı, girdi maliyetleri, beklenmedik kararlar yüzünden dalgalarla savrulan bir gemide gibiyiz." ifadesini kullanan Davut Çetin, "Geçen ay Meclis toplantısı yaptığımızda dolar kuru sekiz buçuk liraydı. Merkez Bankası geçen ay erken faiz indirimiyle bir sürpriz yaptı, dolar 9 lirayı geçti. Merkez Bankası sürpriz yapmamalı, beklentileri yönetmeli dedik, geçen hafta bir sürpriz daha yaptı, faizi 16'ya çekti. Bunun sonucunda dolar 9,8'e kadar çıktı, bir ayda yüzde 14'e yakın artmış oldu. Kur artışı dün sakinleşti, ama olan oldu artık. Şu anda Hazine piyasadan yüzde 18 ile borçlanıyor. Ülke risk primimiz 380'lere gerilemişti, 450'ye kadar çıktı. Dünyada merkez bankaları politika değişikliği öncesinde aylarca piyasayı hazırlıyorlar, sürpriz yapmıyorlar. Herkes hesabını ona göre yapıyor. Çünkü Merkez Bankası sürpriz yaparsa birileri haksız yere para kazanır, ekonomi öngörülemez hale gelir. Merkez Bankası açıklamasında, 'ekonomi yavaşlayacak, enflasyon düşecek' deniyor. Kur artarken enflasyon nasıl düşecek? Ekonomi enflasyonu düşürecek kadar yavaşlayacaksa bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedi.

Çetin, "Girdi maliyetleri her gün değişiyor, fiyatlar artacağı için mal verilmiyor. Son günlerde fiyatlar haftada bir değişmeye başladı. Enerji ve akaryakıt fiyatları arttı. Şu anda hükümet fiyat artışlarını sınırlıyor, buna rağmen yeni zamlar geliyor. Dünyada da enerji fiyatları arttı, dünyada da enflasyon var, ama dünyada enflasyon yüzde 5 düzeyinde. Bulgaristan'da enflasyon yüzde 5, Yunanistan'da yüzde 6. Enflasyonda bizden yukarıdaki ülkeler Sudan, Lübnan, Suriye, Arjantin, İran, Angola gibi ülkelerdir. Bu durumunun nedeni dövizin sürekli artmasıdır." diye konuştu.

"Ekmeğin içinde bile döviz var"

Kişi başı gelirin indiğini belirten Çetin, "Emeğimizi, ülkemizin parasını, ülkemizin üretimini ucuzlatıyoruz ki yabancı gelsin. Ama döviz artışı nedeniyle milli servetimizin değeri düşüyor, fakirleşiyoruz. Kişi başı gelir 8 bin dolara doğru iniyor. Kimse dövizden bize ne diyemez, çünkü ekmeğin içinde bile döviz var. Bir yandan ekonomi canlansın diye kamu bankaları faizi düşürdü, ama bu bir cepten alıp diğer cebe vermektir. Dolayısıyla bu faiz indirimleri kalıcı çözüm değildir, bunu geçen yıldan biliyoruz. Bu inşaat maliyetleriyle konut almaya kredi yetmez. Dolayısıyla bu enflasyonla büyüme ve istihdam nasıl olacak o da belli değildir. Şimdi asgari ücret artışı da gündemdedir. Kuşkusuz asgari ücretin artması gerekir, çünkü bu kadar enflasyon sosyal barışı bozar. Fakat enflasyon düşmezse ücret artışı da kurtarmaz. Elbette paniğe kapılmaya gerek yoktur, Merkez Bankası rezervi ekside de olsa kısa vadede idare edebilir. Fakat gelecek aylarda dünya sermaye piyasasında dalgalanmalar, faiz artışları bekleniyor. Dua edelim ki Fed faiz artışına geçmesin." dedi.

"Gübre ihracatı"

Pandeminin üretim çarkını etkilediğini belirten Çetin, "Ayrıca iç ve dış politikada da sakinleşme zamanıdır. Ekonomiye bir de siyasi riskleri yüklememeliyiz. Her siyasi dalganın ekonomiye de bir maliyeti oluyor. Ekonomide düzen bozulunca ayaküstü alınan kararlar görmeye başladık. Geçen hafta çimento ile birlikte gübre ihracatı da kayda bağlandı. Salı akşamı arkadaşlarımız aradığında Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımızla Gazipaşa'dan dönüyorduk, yolda bu konuyu konuştuk. Ertesi gün fuarda arkadaşlarımız da geldiler, arada görüştüler. Sorun tamamen sektörle istişare edilmeden ayaküstü karar alınmasından kaynaklandı. Girişimler yapıldı, konu anlatıldı. Kısıtlamaya tabi genel GTİP numaraları düzeltildi. Antalya'nın ihracatında ağırlıklı olan organik gübreler ve özel gübreler için kısıtlama kalktı. Zaten pandemi dünyada üretim çarklarını bozdu, tedarik zincirleri kırıldığı için birçok girdi temin edilemiyor." şeklinde konuştu.

"Turizmde 2019'un yüzde 58'i gibi bir düzeye ulaştık"

İş yeri ve girişimci sayısının arttığına değinen Çetin, "Antalya ekonomisinde 2021 yılı turizm sezonunun sonuna geldik. Geçen hafta itibariyle 2019'un yüzde 58'i gibi bir düzeye ulaştık. Elbette fiyat ve karlılık daha geriye gitti. Ekim ayının üçüncü haftasında günde 50 bin civarında yabancı ziyaretçinin gelmesi kuşkusuz bizi memnun ediyor. Antalya'da 2019 yılında SGK'ya kayıtlı işyeri sayısı 62 bin, 2020'de biraz düşmüş, 2021'de 67 bine çıkmıştır. Turizmde işyeri sayısı restoran ve kafelerle birlikte 7 bin 708'den 8 bin 51'e yükselmiştir. Tarım bin 155'den bin 510'a çıkmıştır. Ticaret sektöründe işyeri sayısı 19 bin 794'ten 21 bin 390'a çıkmış. İmalat sanayi işyeri sayısı 4 bin 742'ye yükselmiştir. İnşaat 4 bin 800'den 5 bin 800'e çıkmış. Bu rakamlar işyeri sayısıdır. SGK'ya kayıtlı toplam esnaf ve işveren sayımız ise 2019'da 91 bin iken 2021'de 106 bine çıktı. Yani pandemiye rağmen, turizmde 2019'un çok altında olmamıza rağmen işyeri sayısı da esnaf-girişimci sayısı da artmaya devam etti. Gördüğünüz gibi, 2019'dan bu yana gelirimiz reel olarak artmadı, ama işyeri ve esnaf sayımız arttı. Bu da Antalya ekonomisinin cazibesini göstermektedir. Diğer taraftan bunun oluşturduğu sıkıntılar da var. Ekmek aynı, ama bölüşen sayısı artıyor. Sermayesi güçlü olan, satışını ve fiyatını artırabilen kazanıyor, artıramayan kaybediyor. Kredi ihtiyacı ve talepleri artıyor. Vergi indirimi talepleri artıyor" dedi.

"Bu yıl turizm sezonu uzadı"

Antalya'da bu yıl turizmin uzadığını söyleyen Çetin, "Antalya olarak biz karamsar olmayacağız. Bu yıl turizm sezonu uzadı, Ekim sonunda kentte ve Kaleiçi'nde turist var. Antalya'da nüfus artışı, diğer illerden göç ve yabancıların konut alımları bu dönemin daha az hasarla atlatılmasını sağlamaktadır. Yabancılara konut satışı 9 ayda 7 bin 255'e ulaşmıştır. Antalya'nın şansı güzelliğidir, cazibesidir, ticarette sağlam duran uzun dönemde bu şehirden kazanmaktadır. İnşallah bu sıkıntıları da gelecek yıl aşmış oluruz ve ekonomide daha güzel şeyler konuşabiliriz" şeklinde konuştu.

"Bal tutan parmağını yalar sözü kural haline gelmemelidir"

Son olarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Çetin, "Bu nedenle Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülkemizin birlik ve beraberlik içinde gelişmesi için dilek ve temennilerimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum. Ekonomide istikrar kadar ihtiyacımız olan şey uzlaşma, saygı ve güven iklimidir. Bunun için Anayasamızda yer alan Cumhuriyetimizin ilkelerine sahip çıkılmalı, Devletimizin kurumları siyasi müdahale, ayrışma ve gruplaşmadan uzak tutulmalıdır. Yargı bağımsızlığı, liyakat sistemi, eğitimde kalite gibi ilkelere önem verilmelidir. Teröre, yolsuzluklara, kanun dışı oluşumlara karşı topyekün bir mücadele yürütülmelidir. Bal tutan parmağını yalar sözü kural haline gelmemelidir. Kanun dışına çıkan kim olursa olsun hesabını vermeli, adalet, kamu güveni ve vicdanı tesis edilmelidir. Bu ilerlemeyi hep birlikte başarabiliriz ve başarmak zorundayız. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken güzel ülkemize yakışan şey budur. Biz bu ülkenin, devletin ve milletin sorumluluğunu taşıyan köklü bir kurumuz. Bu nedenle yıllardır, milli uzlaşma çağrısı yapıyoruz. Meclisimizde bu konuda her zaman örnek bir topluluk olmuştur. Bu inanç ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramı'nızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

ATSO Ekim Meclisi yapıldı

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Togo Cumhuriyeti, Antalya, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO Ekim Meclisi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı 18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı 18:26 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi 18:06 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi 17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar 17:46 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 17:20 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi 17:17 Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere 15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
18 safkan Arap tayı açık artırmayla satıldı 18 safkan Arap tayı açık artırmayla satıldı         
18:30
Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız         
18:27
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı         
18:09
Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı         
18:05
Yemek yemediği için babasının öldürdüğü bebeğin acılı annesine ikinci şok! Diğer çocukları esirgeme kurumuna verilmiş Yemek yemediği için babasının öldürdüğü bebeğin acılı annesine ikinci şok! Diğer çocukları esirgeme kurumuna verilmiş         
17:48
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor         
17:27
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı         
17:19
Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi         
16:03
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 18:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: ATSO Ekim Meclisi yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement