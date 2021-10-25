Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na 125 ülkeden ziyaretçi

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 12 bini Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 70 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla sona erdi. Ambalaj endüstrisine ilk kez hibrit fuar deneyimi yaşatan fuar, Online Networking Günleri ile 5 Kasım'a kadar firmalar ve ziyaretçileri buluşturmaya devam edecek. Reed TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, "Dünyanın 125 ülkesinden 12 bin uluslararası ziyaretçi olmak üzere 70 bin toplam ziyaretçiyi ağırladık" dedi.

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğinde; Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) destekleri ile İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. 20-23 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayan fuarda, ambalaj ürünlerinden ambalaj makinelerine, gıda ve içecek işleme makinelerinden ambalaj baskı teknolojilerine kadar her türlü anahtar teslim çözüm, tek çatı altında buluştu. Bu yıl ilk defa hibrit formatta düzenlenen fuar, sektör temsilcilerini yeni nesil fuarcılık deneyimiyle de tanıştırdı.

'PANDEMİ ÖNCESİ SAYILARI GEÇTİK"

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'yla dünyanın dört bir yanında katılımcıyı ağırladıklarını belirten Reed TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, "120 bin metrekarelik kapalı alanda toplam 14 salonun tümünü doldurduk. Ziyaretçi ve katılımcı ayağında pandemi öncesi sayılarımızı geçtik. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Kuzey Afrika'ya dünyanın 125 ülkesinden 12 bin uluslararası ziyaretçi olmak üzere 70 bin toplam ziyaretçiyi ağırladık. Pandemi nedeniyle aramıza katılamayan ziyaretçileri de online ortamda katılımcı firmalar ile görüştürdük. Öte yandan Pack Days başarıyla gerçekleşti. Business Connect Platformu'nda 2500 ürün sergilendi, 540 firma sisteme kaydoldu. 84 ülkeden yaklaşık 4 bin ziyaretçi ile 2 binin üzerinde bağlantı kuruldu. Online Networking Günleri ise hala devam ediyor. Böylelikle firmalar, 5 Kasım'a kadar ziyaretçilerle iletişimini sürdürebilecek" diye konuştu.

'GURUR VERİCİ'

Pandemiden önce 8 bin 500 yabancı ziyaretçi ağırlarken bugün bu sayıyı 12 bine çıkardıklarına dikkat çeken Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir de "Bu bizim için gurur verici. Bu ziyaretçiler, fuar aracılığıyla ürünlerini tedarik ederek sektörün ihracatını artıracaklar" dedi.

'400 MİLYAR DOLARLIK HAREKET SAĞLIYORUZ'

Ambalaj sektörünün hızla büyüdüğünü aktaran Sarıbekir, "Sektörün 2019 cirosu 23 milyar dolarken, 2020'de cirosu 25 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz yılı cari açığa pozitif katkı yaparak kapattı. 2020 ihracatımız 5 milyar 147 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan katma değerli üretime odaklanarak istikrarlı büyümesini sürdüren Türkiye ambalaj sanayimiz 2021 yılının ilk 6 ayında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek 1 milyar 222 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Ülkemizde 400 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağlıyoruz. 2021 yılında ambalaj sektörü olarak, en az 28 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 6,5 milyar dolar ihracat geliri hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Ülke ekonomimizin yüzde 21,7 olarak gerçekleşen ikinci çeyrek büyüme rakamına ambalaj sektörü olarak katkı sunuyor olmaktan ötürü büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'180 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR'

Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye'de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Sarıbekir, sektörün hedefleri hakkında ise şunları söyledi:

"Rekabet gücümüz ve potansiyelimiz yüksek. Türkiye ambalaj sektörünün ürünleri dünyada 180 ülkeye direkt ve dolaylı ihraç ediliyor. Pazar sayısını daha da artırmalıyız. Ürettiğimizin en az yarısını ihraç etmeliyiz. 2023 hedefimiz 30 milyar dolara ulaşmak üzereyiz. 2023'te, 8 milyar dolar ihracat, 380 dolar kişi başı yıllık tüketim hedefliyoruz. 2030 sektör büyüklüğümüz için 50 milyar dolar hedef koyduk. 2030 yılında ihracat hedefimiz ise 20 milyar dolar. Türkiye ambalaj sanayisi, Avrasya'nın ambalaj merkezi olma yolunda kararlı adımlarla yürüyor."

ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın ilk gününde, Ambalaj Sanayicileri Derneği ve TÜYAP iş birliğinde düzenlenen 17. Ambalaj Tasarım Ulusal Öğrenci Yarışması'nın sonuçları da açıklandı. Öğrencilerin yoğun bir katılım gösterdiği yarışmaya 92 proje başvurdu. 18 proje ödüllendirildi. İlk 3'e giren öğrenciler, TÜYAP ve Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay eğitim bursu kazandı.