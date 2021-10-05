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Batı Akdeniz ihracatı tarihi rekora koşuyor - Son Dakika

Batı Akdeniz ihracatı tarihi rekora koşuyor

05.10.2021 12:09
Batı Akdeniz ihracatı tarihi rekora koşuyor, System.String[]

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Eylül sonu itibarıyla 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 863 milyon dolar ihracata ulaştı.

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Eylül sonu itibarıyla 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 863 milyon dolar ihracata ulaştı. Geçen yılın 9 aylık dönemine göre bölge ihracatı yüzde 36 arttı. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölge olarak bu yıl sonu gelmeden ilk defa 2 milyar dolar rekorunun kırılacağını açıkladı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Muratpaşa İlçesi'nde bulunan bir otelde yapılan toplantıya BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı çok sayıda basın mensubu tarafından takip edildi. Toplantıda konuşan Başkan Çavuşoğlu, "Bölgemiz ihracatı adına hayati önem taşıyan projeleri hayata geçirmek için aday olduk ve üyelerimizin güvenoyunu alarak da göreve getirildik. Bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mevcut pazarlarda etkinliğimizi daha da artıracak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ayrıca alternatif pazarlar oluşturmak için faaliyetler gerçekleştirip, uluslararası arenada etkinliğimizi daha da artıracağız. Bu çerçevede üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, ağaç orman ürünleri ile doğaltaş sektörlerimize yönelik, Afrika ülkeleri ve ABD'ye sektörel ticaret heyetleri düzenlemeyi planlıyoruz. İhracat yapmamış firmalarımıza destek vererek, onları küresel arenaya taşımak ve onları aktif birer ihracatçı yapabilmek için de var gücümüzle çalışacağız. Bu doğrultuda aktif bir şekilde çalışmalar gerçekleştirdiğimizi de bilmenizi isterim" sözlerine yer verdi.

"Bulgar hükümeti aldığı bir kararla sınırdaki laboratuvarı Sofya'ya taşımak istiyor"

Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatese yönelik kota uygulamasının kaldırılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Bölge ihracatımız için hayati önem taşıyan bir diğer konu da Bulgaristan sınırındaki laboratuvarın taşınması isteği. Bulgar hükümeti aldığı bir kararla sınırdaki laboratuvarı Sofya'ya taşımak istiyor. Laboratuvarın taşınması bölgemiz ve ülkemiz ihracatına ağır bir darbe vuracaktır. Analizler nedeniyle 3-4 gün, hafta sonlarına denk gelmesi halinde 7 güne varan gecikmeler yaşanacaktır. Bu da ürünleri bozulmasına, teslimat süresinin gecikmesine, dolayısıyla ticari sorunların yaşanmasına ve sevkiyatta krizlerin yaşanmasına neden olacak. Konuyu ilgili bakanlıklarımıza aktardık. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Umarım bu sorunu başlamadan çözeriz" dedi.

Eylül ayında yüzde 30,45 oranında artışla 208 milyon 670 bin 468 dolar ihracat gerçekleştirildi

Eylül ayı bölge ihracat rakamlarını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, "Eylül ayında bölgemizden yüzde 30,45 oranında artışla 208 milyon 670 bin 468 dolar ihracat gerçekleştirildi. Eylül ayında en fazla ihracatı yüzde 15,69 oranında artış ve 46 milyon 510 bin 307 dolar ile Maden ve Metaller Sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörümüzü yüzde 17,50 oranında artış ve 45 milyon 646 bin 941 dolar ihracatla Yaş Meyve Sebze Sektörümüz takip etti.. Bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren 3. sektör Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörü oldu. Sektörümüz yüzde 61,62 oranında artışla 30 milyon 132 bin 500 dolar ihracat gerçekleştirdi. Listenin dördüncü sırasında Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü yer almakta. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörümüz Eylül ayında ihracatını en fazla artıran sektör. Yüzde 271,53 artışla 20 milyon 93 bin 878 dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, 3,94 dolar ile kilogram bazında en yüksek fiyata ürünü satılan sektör olma özelliğini de taşımakta. Bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren 5. Sektör ise Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörüdür. Sektörümüz yüzde 21,22 artışla 19 milyon 381 bin 336 dolar ihracat gerçekleştirdi" açıklamasına yer verdi.

"9 aylık süreçte de rekor kırarak, hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Eylül ayında rekor kıran bölge ihracatının, 9 aylık süreçte de rekor kırarak, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu çerçevede Batı Akdeniz'den 9 ayda 1 milyar 863 milyon 884 bin 662 dolar ihracat gerçekleşti. Geçen yılın 9 aylık dönemine kıyasla bölge ihracatımız yüzde 36,57 oranında arttı. Yarım asrı geride bırakan Birliğimiz bu dönemde tarihi bir rekora doğru ilerlemekte. Birliğimizden bu güne kadar 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşmemiştir. Tüm sektörlerimizdeki artış, yılın tamamlanmasına 3 aylık bir süreç kaldığı, yakın zamanda başlayacak örtüaltı sebze ile narenciye sezonunun yanı sıra maden ve metaller sektörün 2021 yılında gösterdiği artış ivmesinin de devamıyla, birliğimiz tarihi boyunca hiç ulaşamadığı 2 milyar dolar ve üzeri ihracat rakamına İnşallah bu dönemde ulaşacak. BAİB Yönetim Kurulu olarak biz de tarihi rekorun kırılabilmesi için birçok çalışmayı hayata geçirerek, bu sürece en büyük katkıyı vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

153 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

Bölgede en fazla ihracatın, 9 aylık zaman zarfında yüzde 47,19 oranında artış ve 217 milyon 693 bin 656 dolar ihracatla Çin Halk Cumhuriyetine gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "En fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise yüzde 29,75 oranında artış ve 163 milyon 859 bin 732 dolar ihracatla Almanya oldu. Bölge ihracatımızda önemli bir yere sahip olan Rusya Federasyonu, kotanın da etkisiyle bu dönemde 3. sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'na yüzde 22,85 oranında artış ile 136 milyon 750 bin 350 dolar ihracat gerçekleştirildi. Listemizin 4. sırasında yüzde 97,83 oranında artış ve 123 milyon 715 bin 435 dolar ihracatla Özbekistan yer almakta. Özbekistan, 9 aylık dönemde ihracatımızın en fazla arttığı ülke olarak öne çıkmakta. En fazla ihracat yaptığımız 5. ülke ise yüzde 41,77 oranında artış ve 74 milyon 132 bin 748 dolarla Romanya oldu. Geride kalan 9 aylık dönemde Antalya, Burdur ve Isparta illerimizden 153 ülkeye ihracat gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

Batı Akdeniz ihracatı tarihi rekora koşuyor
Batı Akdeniz ihracatı tarihi rekora koşuyor
Batı Akdeniz ihracatı tarihi rekora koşuyor
Batı Akdeniz ihracatı tarihi rekora koşuyor
Batı Akdeniz ihracatı tarihi rekora koşuyor

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, İhracat, dolar, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz ihracatı tarihi rekora koşuyor - Son Dakika Ekonomi


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