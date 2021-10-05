Batı Akdeniz'in ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya, Isparta ve Burdur'dan 9 ayda 1 milyar 863 milyon 884 bin 662 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bölgenin ihracattaki problemleri ve rakamları hakkında bilgi verdi.

Örtü altı sebze sezonunun başlamasına sayılı günler kaldığını ifade eden Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'den ithal edilen domatese uyguladığı kotanın kaldırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki yaş sebze ve meyve analizleri için laboratuvarı Sofya'ya taşımak istediğini aktaran Çavuşoğlu, "Laboratuvarın taşınması bölgemiz ve ülkemiz ihracatına ağır bir darbe vuracaktır. Bu da ürünlerin bozulmasına, teslimat süresinin gecikmesine, dolayısıyla ticari sorunların yaşanmasına ve sevkiyatta krizlerin yaşanmasına neden olacaktır. Konuyu ilgili bakanlıklarımıza aktardık, çalışmalar devam ediyor. Umarım bu sorunu başlamadan çözeriz." diye konuştu.

"Tarihi rekora doğru gidiyoruz"

Çavuşoğlu, bölgenin ihracatının giderek arttığını ve eylülde 208 milyon 670 bin 468 dolarlık ihracatın gerçekleştiğini söyledi. Eylül ayı ihracatında en fazla rakamın maden ve metaller sektöründe yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, bu sektörü ise yaş sebze ve meyvenin takip ettiğini belirtti.

Bölgenin 9 aylık ihracatında da önemli bir artış gerçekleştiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bölge ihracatımız 9 aylık süreçte rekor kırarak hedefimize doğru emin adımlarla ilerlemekte. Batı Akdeniz'den 9 ayda 1 milyar 863 milyon 884 bin 662 dolar ihracat gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre bölge ihracatımız yüzde 36,57 arttı. Sevindirici boyutta. Yarım asrı geride bırakan birliğimiz, bu dönemde tarihi bir rekora doğru ilerlemekte. Birliğimiz, tarihi boyunca hiç ulaşamadığı 2 milyar dolar ve üzeri ihracat rakamına inşallah bu dönem ulaşacaktır. Yıl sonu için 2,5 milyar dolar gibi bir hedefimiz var, 2 milyar 400 milyon doları tutturacağımıza inanıyorum."

9 ayda en fazla ihracat Çin'e

9 aylık süreçte en fazla ihracatı 507 milyon 240 bin dolar ile yaş sebze ve meyve sektörünün gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, maden ve metallerin ikinci, ağaç mamulleri ve orman ürünlerinin üçüncü, kimyevi maddelerin dördüncü, demir ve demir dışı metallerin de beşinci sırada yer aldığını bildirdi.

Sektörler bazında geçen yıla kıyasla ihracatını artıran sektörün ise su ürünleri ve hayvancılık mamulleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sektörün değer bazında yüzde 46, miktar bazında da yüzde 75'lik bir artışa imza attığını kaydetti.

Ümit Mirza Çavuşoğlu, 9 ayda Antalya, Isparta ve Burdur'dan 153 ülkeye ihracat gerçekleştiğini aktardı. Bölgeden en fazla ihracatın ise 217 milyon 693 bin 656 dolar ile Çin'e yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Çin'i ise sırasıyla Almanya, Rusya, Özbekistan ve Romanya'nın takip ettiğini söyledi.