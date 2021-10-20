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BonaBant, Ambalaj Fuarında dünyaya açılacak - Son Dakika

BonaBant, Ambalaj Fuarında dünyaya açılacak

20.10.2021 17:07
BonaBant, Ambalaj Fuarında dünyaya açılacak

MERSİN (İHA) – BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarına katılacaklarını belirterek, yerli ve yabancı alım heyetleriyle görüşmeler yapacaklarını bildirdi.

MERSİN (İHA) – BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarına katılacaklarını belirterek, yerli ve yabancı alım heyetleriyle görüşmeler yapacaklarını bildirdi.

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 20-23 Ekim tarihlerinde 26'ncı kez kapılarını açacak. Fuara Mersin'den katılan BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "Ambalaj sektöründe akrilik bant üreten bir firma olarak liman kenti Mersin'den dünyaya açılmak konusunda oldukça iddialıyız. Bu nedenle İstanbul TÜYAP Fuar Merkezinde bu sene 26'ncısı düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarına katılarak hem yerli hem de yabancı alım heyetleriyle görüşmeler gerçekleştireceğiz" dedi.

"Katma değerli ürünle global pazarda rekabet gücünü arttırmaya çalışıyoruz"

Son olarak Almanya ve İtalya ile ticari ilişkilerini geliştirdiklerini ifade eden Nida Beyoğlu Arslan, "Tüm sektörlerde ihracat hedefini büyüten Türkiye, ambalaj endüstrisinde de global pazarlarda yerini alıyor. Ancak firmalar olarak bize dünya genelinde rekabet gücünün artmasına daha çok katkı sağlamak düşüyor. Türkiye, bant sektöründe maalesef ham maddeyi işlemede yetersiz kalan eski teknolojiler kullanıyor ve bu yüzden de ürünler daha pahalıya satılıyordu. O yüzden sektör olarak bir dışa bağımlılık durumu söz konusu. Biz bu konuda bir adım attık ve şöyle bir yol izlemeye başladık; öncelikle ürünü alıyoruz, üretim merkezimizde tutkallıyoruz ve insanların dışa bağımlılığını kesiyoruz. Yani ithalatın önünü kesiyoruz. Jumbo olarak 80'e yakın müşterimiz var. Hepsi de ithalat bağlantılıydı ve daha sonrasında bizi tercih etmeye başladılar. İlk olarak şeffaf renksiz bantla başladık, sonra pazarın talepleri ile birlikte çeşitli renklerde bant üretmeye başladık. Bugün yıllık 5 bin tona varan üretim kapasitemizi daha da arttırarak dünyanın bandını Türkiye'de üretmek istiyoruz" diye konuştu.

"İhracatta hedef büyütüyoruz"

BonaBant olarak gelişmiş teknolojiyle ürettikleri bantları Mersin'den dünyaya ihraç ettiklerini vurgulayan Arslan, "Amerika, İngiltere, Azerbaycan, Rusya, Romanya, İtalya ve başta Irak olmak üzere Orta Doğu pazarından da yoğun talep alıyoruz. Son olarak Almanya'ya bir konteyner, İtalya'ya ise iki konteyner dolusu bant ihraç ettik. Fuar kapsamında yeni hedef pazarlara açılmak üzere B2B bağlantılar sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Pandemide paketli ürünlere talep arttı

Pandeminin ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren başta marketler olmak üzere insanların yoğun şekilde alışveriş yapmaya ve marketlerden paketli ürün stoklamaya başladıklarını dile getiren Arslan, "Sonrasında e-ticaret alanında da artan tüketim ihtiyacına yönelik olarak firmalarda da yoğun bir üretim ve paketleme ihtiyacı ortaya çıktı. Biz de bant üretimimizle firmalardan gelen yoğun talebi karşılayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - MERSİN

BonaBant, Ambalaj Fuarında dünyaya açılacak

İstanbul, Avrasya, Beyoğlu, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BonaBant, Ambalaj Fuarında dünyaya açılacak - Son Dakika Ekonomi


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