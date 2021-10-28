Nüfusunu yazın 3'e katlayan Alanya'da Ruslar, Almanları geçti

İlçeye tatil amaçlı gelen kadınlar daha çok Türk erkekleri ile evlenerek çocuk sahibi oluyor

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili: "Farklı ülkelerde yatırım yapmak isteyen Ruslar, ilçeyi tercih etmeye başladılar"

"Ağırlıklı olarak tatile gelen kadınlar Türk erkekler ile evlenerek çocuk sahibi oluyorlar"

" Şuanda kendi okulları, radyoları ve dernekleri var"

ANTALYA - Yaz aylarında turistler ile Alanya nüfusunun 3'e katlandığını belirten Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, "Alanya'ya Almanya vatandaşlarının gelişi azaldı. Rusya, Kazakistan ve İran gibi ülkelerin vatandaşları daha ciddi ilgi göstermeye başladı. Farklı ülkelerde yatırım yapmak isteyen Ruslar, ilçeyi tercih ediyor. Ağırlıklı olarak tatile gelen kadınlar Türk erkekler ile evlenerek çocuk sahibi oluyorlar. Şuanda kendi okulları, radyoları ve dernekleri var" açıklamasını yaptı.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, yaşamak için Türkiye'yi tercih eden yabancıların adresi oldu. Güneşi, sahilleri, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel dokusuyla dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Antalya'nın Alanya İlçesi ise son zamanlarda yerleşik yabancı nüfusuyla da dikkati çekiyor. Antalya'da yaşayan yabancıların yaklaşık 30 bini turizmde önemli potansiyele sahip olan Alanya'da yaşıyor. İlçenin nüfusunun yüzde 10'unu yabancılar oluşturuyor. ANFAŞ'ta düzenlenen Turizm Fuarı'na katılan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, ilçede yaşanan turizm hareketliliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

"Önümüzdeki senenin çok daha iyi olacağını gösteriyor"

Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılının kendilerini olumsuz etkilendiğini belirten Sili, "Turizm sektörü bundan en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Biz 2020 senesinde 2023 hedeflerimizi çok daha çabuk gerçekleştireceğiz derken bir anda bütün dünya kapandı. Önce sağlık diyoruz. Bu süreçte Güvenli Sertifikasyon son derece önemliydi. Bunu konaklama tesislerinde hem de turizm diğer paydaşlarında uyguladık. Her şeye rağmen geçen sene bir önceki sene 15 milyon yapan Antalya- Alanya bölgesi 2020'de 3.5 milyon turist sayısında kaldı. Bu senen Eylül ayı sonu itibariyle yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 8 milyonu geçtik. Bu artarak devam ediyor. Önümüzdeki sene için de hemen hemen bütün hava kanallarının açılmış olması aşılama sürecinin ilerliyor olması önümüzdeki senenin çok daha iyi olacağını gösteriyor" dedi.

"Türkiye 2023 hedeflerini hızlı bir şekilde yakalayabilir"

2021 yılını kar edecek bir sezon olarak değerlendirmediklerini belirten Sili, "2020 senesinde hem çalışanlarımız hem işletmelerimiz çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu arada yatırımcılar işletmeciler de ellerini taşın altına koydular, personel mağdur edilmemeye çalışıldı. En azından çalıştığımız süreçte borcumuzu ödedik. Maaşlarımızı ödeyebildik. 2022'de sürecin çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Pandemi bizi 2023 hedeflerimizden ister istemez saptırmış durumda. Ama Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Kaynak ve tur çeşitliliği anlamında Türkiye bu hedefleri hızlı bir şekilde yakalayabilir. Biz turizmde iddialıyız. Önümüzdeki senelerde çok daha iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz" açıklamasına yer verdi.

"Alanya nüfusu 2-3 katına çıktı"

Son iki senenin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Sili, "İç Pazar ile birlikte sadece konaklama tesisleri anlamında değil ikinci konutlarda da ciddi bir talep patlaması yaşandı. Daire kiralayarak ve karavanları ile tatil yapmaya gelen insanlar oldu. Bu anlamda değerlendirdiğimizde Temmuz, Ağustos ve Eylül ayının belirli bir döneminde Alanya nüfusu 2-3 katına çıktı. Bu da tabi ciddi bir sorun, 300 bin gibi bir nüfusu olan Alanya, bir anda 700-800 binlere çıkıyor olması hem hizmetler anlamında hem kaynaklar anlamında ciddi bir sorun oluşturuyor. Bunun da bir şekilde halledilmesi lazım. Biz hem turizmciler olarak hem de belediyemiz olarak bir takım sorunların üstesinden gelmeye çalıştık" dedi.

"Kadınlar Türk erkekleri ile evlenerek çocuk sahibi oluyorlar"

Alanya'nın yabancılara konut satışında Türkiye içerisinde en yüksek sayıya ulaşan ilçe olduğunu belirten Sili, "Alanya'ya Almanya vatandaşlarının gelişi azaldı. Geçmiş yıllarda yaşanan oranlarda değil. Bunun yanı sıra Rusya, Kazakistan ve İran gibi ülkelerin vatandaşları daha ciddi olarak konutlara ilgi göstermeye başladı. Bunun dengelenmesi lazım zaman içerisinde. Almanlar dünya turizminde dünyaya en fazla turist çıkaran ülkedir. En önemli kaynak Pazar olarak biliniyor. Bu noktada bizim çalışmalarımızın devam etmesi lazım. Alanya'ya yerleşim alanında Ruslar çok ciddi sayıya ulaştılar. Başta Almanya, İskandinav ülkeleri olarak başlayan bu süreç bugün Rusların ciddi bir atağı ile onların lehine ciddi bir sayıya ulaştı. Alanya'ya tatile gelip evlenen çok fazla var. Farklı ülkelerde yatırım yapmak isteyen Ruslar, ilçeyi tercih etmeye başladı. Alanya'da konut edinmeye devam ediyorlar. Ağırlıklı olarak tatile gelen kadınlar Türk erkekleri ile evlenerek çocuk sahibi oluyor. Şuanda kendi okulları, radyoları ve dernekleri var. Rusya'da Alanya'nın çok iyi tanıtımını da yapıyorlar" sözlerine yer verdi.