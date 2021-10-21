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Sakarya'da "24. Finans Sempozyumu" başladı - Son Dakika

Sakarya'da "24. Finans Sempozyumu" başladı

21.10.2021 12:11
Sakarya'da

Finans alanında gerçekleştirilen çalışmalara katkı sunulması amacıyla 24'üncüsü düzenlenen "Finans Sempozyumu" Sakarya'da başladı.

Finans alanında gerçekleştirilen çalışmalara katkı sunulması amacıyla 24'üncüsü düzenlenen "Finans Sempozyumu" Sakarya'da başladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Uluslararası Ticaret Ağı Derneği ve Finans Bilim Platformu iş birliğiyle düzenlenen sempozyumun açılış oturumu, Arifiye ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, yaptığı konuşmada, bu tür sempozyumların sadece akademisyenleri bilimsel bilgi değişimiyle sınırlı tutmadığını, aynı zamanda onları network ağı haline getirdiğini vurgulayarak, "İş dünyasıyla, ilgili kamu ve özel sektör birimleriyle de etkileşim sağlamalarına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla 24 yıldır devam eden bu sempozyum da diğerleri gibi önemli bir geleneğe ve aynı zamanda alanında ciddi katkıya işaret ediyor. Tüm katılımcılara teşekkürlerimi arz ederim." dedi.

Savaşan, kentin mümbit, potansiyeli yüksek, yolların kesişiminde bulunan bir şehir olduğuna işaret ederek, " Türkiye'nin kalkınma önceliklerine verme potansiyeline sahip bir şehir. Üniversitelerimiz de saygıdeğer hocalarımızın desteğiyle elbette ülkemizin bu potansiyeline katkı olma misyonuyla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Güçlü Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için nitelikli insana ihtiyaç var"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da güçlü ekonomiye sahip olabilmek için mutlaka kuvvetli çalışmalara ve nitelikli insanlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Üretimin son derece önemli olduğunu belirten Sarıbıyık, "Bilgiden tasarıma, tasarımdan üretime, üretimden de pazarlamaya kadar olan yolu doğru kurgulamak, üniversitelerin ve akademisyenlerin işidir. Burada ortaya konulacak çalışma ve bildirilerle özellikle bu alanın yetkin insanlarıyla yapılan sohbetlerle çok daha verimli hale geleceğine inanıyorum. Finans ve üretimle ilgili kısımda güçlü şehirde bu sempozyumun organize edilmesi de son derece önemli. İnşallah bu süreç içerisinde bu şehrin ilgili birimleriyle bir diyalog oluşmuş olur." diye konuştu.

Sarıbıyık, sempozyum sonucundaki çıktıların hem bilim hem de iş dünyasına olumlu katkı vermesini diledi.

Finans Bilim Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Kamil Ercan ise kurumun, finans alanındaki akademisyenleri içeren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anlattı.

Sempozyumun bilimsel katkıların yanında güzel anılarının olacağına inandığını dile getiren Ercan, etkinliğin başarılı olmasını, iş hayatına, akademik yaşama katkıda bulunmasını temenni etti.

Sempozyumda, SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Tunahan ve SUBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Esen'in konuşmalarının ardından oturum, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Üç gün sürecek sempozyumda, 39 şehirden 57 üniversitenin akademisyenleri 56 bildiri sunacak.

Sempozyum, Türkiye, Sakarya, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da '24. Finans Sempozyumu' başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sakarya'da "24. Finans Sempozyumu" başladı - Son Dakika
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