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Son dakika: Bakan Varank: "Ar-Ge'lere gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz" - Son Dakika

Son dakika: Bakan Varank: "Ar-Ge'lere gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz"

05.10.2021 17:25

Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Ar-Ge'lere gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz" Bakan Varank, Agrigenomik Merkez-Hayvan ve Biyki Genomatik Araştırmaları İnovasyon Merkezi'nin açılışına katıldı "Bu merkez KOBİ'lerimize teknoloji tasarımı, prototip üretimi...

Bakan Varank: "Ar-Ge'lere gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz"

Bakan Varank, Agrigenomik Merkez-Hayvan ve Biyki Genomatik Araştırmaları İnovasyon Merkezi'nin açılışına katıldı

"Bu merkez KOBİ'lerimize teknoloji tasarımı, prototip üretimi ve test gibi konularda akademinin desteği ile disiplinler arası hizmet sunacak"

"Burada geliştirilecek yöntemler sayesinde hem üreticilerimiz emeğinin değerini artıracak"

"Gıda üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarımda verimliliğin artırılması şart

"Merkezde geleneksel tarımın çevresel ayak izlerini azaltacak yöntem ve teknolojiler çalışılacak"

"Sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek üzere uyguladığımız birçok politika aracımız bulunuyor"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), inovasyon ve teknolojinin olduğu her yerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak katkı koymaya çalıştıklarını belirterek, "Ar-Ge'lere gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen "Agrigenomik Merkez-Hayvan ve Biyki Genomatik Araştırmaları İnovasyon Merkezi" projesinin açılışına katıldı.

"Ar-Ge'lere gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz"

Burada konuşan Bakan Varank, Türkiye'de Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), inovasyon ve teknolojinin olduğu her yerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak katkı koymaya çalıştıklarını belirterek, "Yerine göre bizzat projeleri tasarlıyoruz; yerine göre de proje geliştirenlere finansal destek sağlıyoruz. ya da gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz" dedi.

"Bu merkez KOBİ'lerimize teknoloji tasarımı, prototip üretimi ve test gibi konularda akademinin desteği ile disiplinler arası hizmet sunacak"

Agrigenomik biyoteknoloji uygulamalarının gıda üretimi alanında kullanılmasını sağlayacak Agrigenomik Merkez-Hayvan ve Biyki Genomatik Araştırmaları İnovasyon Merkezi sayesinde KOBİ'lerin rekabet gücünü artıracaklarını ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi:

"Agrigenomik uygulama dediğimiz şey aslında bitki ve hayvan genlerinin tanımlanarak birbirleri ve çevreleri ile etkileşimlerinin araştırılması demek. Bu araştırmalar sayesinde, bitki ve hayvanların fizyolojik süreçlerini daha iyi anlayarak daha verimli ve kaliteli yeni ürünler geliştirmek mümkün hale geliyor. Açılışını yaptığımız merkez de bu alanlarda çalışan KOBİ'lerimize teknoloji tasarımı, prototip üretimi ve test gibi konularda akademinin desteği ile disiplinler arası hizmet sunacak."

"Burada geliştirilecek yöntemler sayesinde hem üreticilerimiz emeğinin değerini artıracak"

Söz konusu tesisin ayrıca bir kuluçka merkezi fonksiyonu da üstleneceğine dikkati çeken Bakan Varank, "Başta bu alanda çalışan akademisyenlerimiz olmak üzere tüm girişimcilere mali ve teknik destekler sağlayacak. Burada geliştirilecek yöntemler sayesinde hem üreticilerimiz emeğinin değerini artıracak hem de tüketicilerimiz daha sağlıklı ve güvenli gıda ürünlerine uygun fiyatla ulaşabilecekler. Ben bu vesileyle açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkezin şimdiden ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Gıda üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarımda verimliliğin artırılması şart

Dünya genelinde artan nüfus ve küresel salgın etkisiyle gıda ürünlerine olan talebin hızla arttığını dile getiren Bakan Varank, "Dünya genelinde artan nüfus ve küresel salgın etkisiyle gıda ürünlerine olan talep hızla artıyor. Ancak sınırlı toprak ve azalan su kaynaklarının üzerine bir de iklim değişikliği sorunu eklenince önümüzdeki dönemde sürekli artan bu talebi karşılamanın zorlaşması bekleniyor. Dolayısıyla, gıda üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarımda verimliliğin artırılması şart" dedi.

"Merkezde geleneksel tarımın çevresel ayak izlerini azaltacak yöntem ve teknolojiler çalışılacak"

Agrigenomik Merkez-Hayvan ve Biyki Genomatik Araştırmaları İnovasyon Merkezi'nin ise sektörün söz konusu durumlara adaptasyonu konusunda çok önemli görevler ifa edeceğini vurgulayan Bakan Varank, "Burada geliştirilecek teknolojilerle iklim değişikliğinin, zararlı böceklerin ve hastalıkların etkilerine karşı dayanıklı ürünler geliştirilerek arz güvenliği desteklenecek. Bunun yanında geleneksel tarımın çevresel ayak izlerini azaltacak yöntem ve teknolojiler de çalışılacak" ifadelerine yer verdi.

"Sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek üzere uyguladığımız birçok politika aracımız bulunuyor"

Paris İklim Anlaşmasını, ekonomik kalkınma hakkını gözetecek şekilde kararlı bir şekilde uygulayacaklarını söyleyen Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Yatırım, üretim, istihdam politikalarımızda köklü değişikliğe yol açacak bir süreçten bahsediyoruz. Zaten hali hazırda Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum konusunda gerekli tüm hazırlıkları yapıyorduk. Sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek üzere uyguladığımız birçok politika aracımız bulunuyor. Bugün açılışını yaptığımız merkezin finansmanını sağlayan AB Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA da bu alanda kullandığımız önemli araçlardan birisi."

GSMH'nın yaklaşık yüzde 7,5'ine ve 2020 yılı için yaklaşık 47 milyar dolarlık tarımsal üretime tekabül eden gıda üretimi, Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biridir. Türkiye, geniş tarım alanları, çeşitli iklim, altyapı ve işgücü kaynakları ile temel ve yüksek teknolojili gıda ürünlerinin üretiminde yenilikçi teknolojilerin uygulanması için büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin kullanılmasına yardımcı olmak için geliştirilen AgriGenomik Hub Projesi, gıda üretimi alanlarında genomik biyoteknoloji uygulamalarını kullanarak Ar-Ge gruplarının kapasitesini ve KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı hedefleniyor. TÜİK rakamlarına göre 2020'de biyoteknoloji sektöründeki işletmelerin yaklaşık yüzde 60'ı tarım veya çevre biyoteknolojisi alanında çalışmaktadır. AgriGenomik Hub, bu nedenle yüksek katma değerli bu sektörlere doğrudan hizmet sağlayacak.

Programın ardından Bakan Varank ve Bakan Pakdemirli, Agrigenomik Merkez-Hayvan ve Biyki Genomatik Araştırmaları İnovasyon Merkezi'nin açılışı için kurdele kesti. Ankara Valisi Vasip Şahin'in de katıldığı program Varank ve Pakdemirli'nin Merkezi gezmesi ile son buldu.

Son dakika: Bakan Varank: Ar-Ge'lere gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz
Son dakika: Bakan Varank: Ar-Ge'lere gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz
Son dakika: Bakan Varank: Ar-Ge'lere gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz
Son dakika: Bakan Varank: Ar-Ge'lere gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz
Son dakika: Bakan Varank: Ar-Ge'lere gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Araştırma Geliştirme, Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Bakan Varank: 'Ar-Ge'lere gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Varank: "Ar-Ge'lere gerekli altyapıların ve insan kaynağının oluşturulması için kapsamlı politikalar uyguluyoruz" - Son Dakika
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