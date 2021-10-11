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Son dakika haberi... Uluslararası yatırımcı ve iş insanları bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Uluslararası yatırımcı ve iş insanları bir araya geldi

11.10.2021 09:28
Son dakika haberi... Uluslararası yatırımcı ve iş insanları bir araya geldi

Son dakika haberine göre 18 ülkeden yatırımcı ve iş insanlarının katıldığı 'Uluslararası Yatırımcı ve İş İnsanları Toplantısı' düzenlendi.

18 ülkeden yatırımcı ve iş insanlarının katıldığı 'Uluslararası Yatırımcı ve İş İnsanları Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda, ülkelerin ticari ilişkilerinin gelişmesinin önemi vurgulandı.

Dünya Yatırımcı ve Sanayici İş Adamları Derneği (DUYSİAD) tarafından 'Uluslararası Yatırımcı ve İş İnsanları Toplantısı' gerçekleşti. 18 ülkeden birçok yatırımcı ve iş insanının katılım gösterdiği toplantıda, ülkelerin ticari ilişkilerinin gelişmesinin önemi vurgulandı. Organizasyona Rusya, Moğolistan, Bulgaristan, İspanya, Hindistan, İran, Fas, Katar, Mali, Nijerya, Pakistan, Suudi Arabistan, Senegal, Sudan, Ürdün, Zambiya, Fildişi Sahili ve Venezuela'dan iş insanları, bürokratlar, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı yatırım danışmanları katıldı. Ayrıca toplantıya, Türkiye'nin önde gelen firmalarından Zorlu Grup, Altınbaş Holding, Flekssit Office Mobilya, Hacı Kasımoğulları, Nar Bulut Bilişim gibi yerli, yabancı firmalar da katıldı. DUYSİAD Genel Başkanı Ahmet Kızılöz ise bu tip organizasyonların devamının geleceği mesajını verdi. Toplantıya katılan Rusya Milletvekili Alexander Kazlov ise, Dernek Başkanı Ahmet Kızılöz'e fahri konsolosluk teklifi yaptı. Kızılöz, iki ülkenin ticari ve manevi bağlarını daha da güçlendirmek için teklifi kabul ettiğini söyledi.

"Birçok ülkede devam eden projelerimiz var"

Kızılöz, birçok ticaret merkezini hayata geçirmek istediklerini söyleyerek, "Üyelerimiz ister sanayici ister esnaf ister sinema ve dizi yapımcısı olsun, bizler sağladığımız olanaklarla üreten insanlarımızın kapısını tüm dünyaya açıyoruz. Şu an yanımızda olan Pakistan Moğolistan, Nijerya, Lübnan, Rusya'dan iş insanları ile birçok projede yer aldık ve üzerinde çalıştığımız birçok projelerimiz var. Aynı şekilde Dubai, Katar, Azerbaycan, Avrupa, ABD, Kanada gibi ülkelerde devam eden projelerimiz var" dedi.

"Dünyadaki iş insanlarını bir araya getirmeyi hedefliyoruz"

Toplantıda 18 ülkeden yaklaşık 55 katılımcıyla bir araya geldiklerinin altını çizen Kızılöz, "Yaklaşık 20 ülkede temsilcilerimiz bulunuyor. Türkiye'deki önemli iş insanları da toplantıya katıldı. İş insanlarımızla birlikte ekonomik ve ticari açıdan neler yapılabileceğini el ele vererek görüşeceğiz. Dernek olarak üreten tüm insanların yanında olacağız. Amacımız ülkemizin ekonomisine, üretimine ve ihracatına katkıda bulunmak. Nijerya'da ticaret merkezimizi açtık. Dünyadaki iş insanlarını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Tüm dünyada ticaret merkezleri açarak; üretime, istihdama, ihracata katkı sağlamayı hedefliyoruz. Dünyadaki yatırımcıları ülkemize çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Uluslararası yatırımcı ve iş insanları bir araya geldi
Son dakika haberi... Uluslararası yatırımcı ve iş insanları bir araya geldi
Son dakika haberi... Uluslararası yatırımcı ve iş insanları bir araya geldi

Yatırımcı, Türkiye, Nijerya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Uluslararası yatırımcı ve iş insanları bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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