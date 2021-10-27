TAB Başkanı Ziya Şahin: "Arı yoksa tarım çöker"

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, küresel iklim değişikliği ve orman yangınları sonrası arıların yaşam alanlarının daraldığını, arı olmazsa tarımın ve biyolojik çeşitliliğin çökeceğini açıkladı

MUĞLA - Orman yangınları ve küresel iklim değişikliği nedeniyle bal üretiminin düştüğünü söyleyen Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, "Biyosistemin en büyük destekçisi arılardır. Arılar yaşamazsa tarım çöker, biyolojik zenginliğimiz çöker" dedi.

TAB Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'de bölge bölge çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Haziran ayından bu yana küresel iklim değişikliği sebebiyle Anadolu'nun çok değişik yerlerinde ekip arkadaşlarımız ve hocalarımız ile beraber tarama çalışması yapılarak Anadolu'da bal üretiminin çok az olacağına ilişkin bir çalışma yapıldı" dedi. Şahin, orman yangınları ve küresel iklim değişiklikleri nedeniyle bal üretiminin yüzde 40 düştüğünü kaydetti.

"Yangınlar biyosistemi alt üst etti"

Orman yangınlarında 6 bin hektar çam balı ormanlık alanın yandığını belirterek, "Küresel iklim değişiklik hem bitkilerimizi, hem canlıları, kısacası biyosistemi alt üst etti. Sadece bal üretimi ile ilgili değil. Arılarımızın yaşamını da alt üst etti. Temmuz ayında yangınlarla karşılaştık. Bu yangınlar olağan yangınlar değil, olağanüstü yangınlar. Osmaniye'den, Mersin'den Antalya'da ve Muğla'yı kasıp kavurdu. Bu yangınlar, dolayısı ile bizim çam balı üretim alanlarımız bitti. 6 bin hektar çam balı üretim alanımız yandı. Bir yerde bir yangın olmuşsa, hele hele bütün ilçeleri kapsamışsa, bu yangının oluşturduğu sistemde bizim bal üretim alanlarımız ile beraber böceğin o yıl yanması artık çam balını hayal etti" dedi.

"Arı olmazsa tarım çöker"

Biyosistemin en büyük destekçisinin arılar olduğunu, arı olmazsa tarımın çökeceğini belirten TAB Başkanı Şahin, "Biz Temmuz ayında bu yangınlarda şunu ifade ettik. Muğla bölgesinden çam balı beklemeyiniz dedik. Bunu söylerken, yanmayan ağaçlardaki böcekler de bu yangının ısısı nedeniyle bitti. Bugün 2021 yılında yaşadığımız hem Doğu Anadolu, hem Batı Anadolu, hem de Ege ve Akdeniz'de yaşadığımız sıkıntıların özü budur. Yani yangınlar, küresel iklim değişikliği ve verimsiz bir yıl. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor. Artık bizim oturup dört başı mamur tarım ve hayvancılığımızı tartışmamız gerekiyor. Tarım ve hayvancılık bizim olmazsa olmazlarımız. Bunu farklı düşünemezsiniz. Biyosistemin en büyük destekçisi arılardır. Arıları var etmemiz lazım. Arılar yaşamalıdır. Bal konusunu başka bir yerden destekleyebilirsiniz. Ama arılar yaşamazsa tarım çöker, biyolojik zenginliğimiz çöker" dedi.

Türkiye'deki arıcıların yüzde 85'inin gezgin arıcı olduğunu, yılda 8-12 bin kilometre arasında yol kat ettiklerini açıklayan TAB Başkanı Ziya Şahin, "Türkiye arıcılığı olarak bizim özellikle arıları kış döneminde yaşatmamız lazım. Antalya'da kışlatma alanlarımız yandı. Muğla'daki çam alanlarımız yandı, Mersin'de ciddi alanlarımız yandı kışlatma bölgesi. Bu alanlarımızda bir yok oluş var. Bir de üzerine küresel iklim değişikliği yaşıyorsunuz" dedi.