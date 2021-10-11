Ticaret Bakanı Muş, G20 toplantısı öncesinde ikili görüşmelerde bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı öncesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı için Sorrento kentine gelen Bakan Muş, gün boyu yaptığı ikili temaslarını Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Muş, ilk ikili görüşmesini AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile gerçekleştirdi.

Dünya Bankası Grubu Genel Direktörü Dr. Mari Pangestu ile de bir araya gelen Bakan Muş, bu görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dünya ekonomisindeki gelişmeleri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Küresel değer zincirleri, AB Yeşil Mutabakatı ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin Dünya Bankası çalışmalarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Muş, Endonezyalı mevkidaşı Muhammed Lutfi'yle de bir görüşme yaptığını ifade ederek, "Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacmini artırmak ve ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için istişarelerde bulunduk." bilgisini verdi.

Bakan Muş, günün son ikili görüşmesini ev sahibi İtalya'nın dış ticaretinden de sorumlu olan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile gerçekleştirdi.

Muş, yaptığı paylaşımda, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldık." ifadesine ver verdi.

G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları, ticaret ve sağlık, ticaret ve çevresel sürdürülebilirlik ve Dünya Ticaret Örgütünün reformu konularını ele alacak.