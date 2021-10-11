Üye Girişi
Ticaret Bakanı Muş, G20 toplantısı öncesinde ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika

Ticaret Bakanı Muş, G20 toplantısı öncesinde ikili görüşmelerde bulundu

11.10.2021 19:59
Ticaret Bakanı Muş, G20 toplantısı öncesinde ikili görüşmelerde bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı öncesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı öncesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı için Sorrento kentine gelen Bakan Muş, gün boyu yaptığı ikili temaslarını Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Muş, ilk ikili görüşmesini AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile gerçekleştirdi.

Dünya Bankası Grubu Genel Direktörü Dr. Mari Pangestu ile de bir araya gelen Bakan Muş, bu görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dünya ekonomisindeki gelişmeleri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Küresel değer zincirleri, AB Yeşil Mutabakatı ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin Dünya Bankası çalışmalarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Muş, Endonezyalı mevkidaşı Muhammed Lutfi'yle de bir görüşme yaptığını ifade ederek, "Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacmini artırmak ve ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için istişarelerde bulunduk." bilgisini verdi.

Bakan Muş, günün son ikili görüşmesini ev sahibi İtalya'nın dış ticaretinden de sorumlu olan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile gerçekleştirdi.

Muş, yaptığı paylaşımda, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldık." ifadesine ver verdi.

G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları, ticaret ve sağlık, ticaret ve çevresel sürdürülebilirlik ve Dünya Ticaret Örgütünün reformu konularını ele alacak.

G20 Liderler Zirvesi, Türkiye, Yatırım, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş, G20 toplantısı öncesinde ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok 19:41 Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok Akşener'den sonra Mustafa Sarıgül de başbakanlığa talip oldu 19:27 Akşener'den sonra Mustafa Sarıgül de başbakanlığa talip oldu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var 18:58 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi 17:16 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 16:55 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı
Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi 16:36 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak 15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak

Son Dakika Haberleri
18:59 Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek
18:55 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama
18:19 Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek
18:04 Lewis Hamilton, takımıyla yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı
17:47 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum
17:33 Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak
17:30 Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım
17:16 DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın
17:10 Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor
Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor         
19:44
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız         
19:30
İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti         
19:16
Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti         
18:56
Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti         
18:17
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak         
16:41
Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi         
16:21
Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir         
15:26
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu         
15:18
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 20:04:10. #1.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş, G20 toplantısı öncesinde ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement