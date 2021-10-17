Üye Girişi
ŞANLIURFA - Türkiye'nin pul biber ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Türkiye'nin pul biber ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı

17.10.2021 11:02

Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan pul biber ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 6 milyon 602 bin dolara ulaştı.

Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan pul biber ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 6 milyon 602 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, geçen yıl 107 ülkeye gerçekleştirdiği pul biber ihracatından 7 milyon 637 bin dolar gelir elde etti.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 5 milyon 139 bin dolarlık pul biber ihracatı yapan Türkiye, bu senenin aynı döneminde 105 ülkeye 6 milyon 602 bin dolarlık ürün sattı. Böylelikle geçen yıla oranlar gelirde yaklaşık yüzde 28 artış sağlandı.

9 aylık süreçte Almanya, Hollanda, İngiltere, Irak, ABD, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirliği, Nijerya, Küba, Paraguay, Tayvan, Libya, Kanada, Umman, Japonya, Ürdün, Etiyopya, Mısır, Malta ve Kenya'nın da aralarında bulunduğu 105 ülkeye 2 bin 601 ton pul biber satıldı.

Pul biber ihracatında döviz girdisi olarak ilk sırayı 1 milyon 708 bin dolar ile Almanya aldı. Bu ülkeyi, 1 milyon 11 bin dolarla Hollanda ve 784 bin dolarla İngiltere izledi.

İhracatın daha da artırılması hedefleniyor

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, AA muhabirine, pul biber ihracat rakamlarındaki artışın, isotun ana vatanı Şanlıurfa açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Tüm ürünlerdeki ihracat rakamlarının artırılması gerektiğine işaret eden Kaya, dünyada etkili olan küresel ısınma ve salgın döneminde gıdanın öneminin daha da arttığını vurguladı.

Kaya, ülkede üretimin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "İhracat rakamlarının yüksek olması, ülkemize gelen döviz miktarı açısından büyük önem arz ediyor. Hükümetimizin ihracata yönelik yapmış olduğu desteklerle pul biber ihracatı rakamları yükseldi. Bunun daha da yukarılara çıkmasını istiyoruz." dedi.

"Hindistan'a kadar ürünlerimiz ulaştı"

Gaziantep'in İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen de ilçedeki 25 fabrikada pul biber üretimi yapıldığını belirterek, ürünlerin hem yurt içine hem de yurt dışına satıldığını ifade etti.

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını aktaran Türkmen, "Buradaki tesislerde hassas bir şekilde işlenerek satışa hazır hale getirilen pul biberin, iç piyasanın yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerine ihracatı yapılmaktadır. Bu ürünler Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor." diye konuştu.

İslahiye'de üretim yapan Has İpek Biber Baharat Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bağbekleyen ise bölgede yetiştirilen biberlerin aroması ve lezzetiyle dikkati çektiğini söyledi.

Bağbekleyen, üretimini yaptıkları pul biberin, yurt içinden ve yurt dışından talep gördüğünü anlatarak, "Sadece İslahiye'den 500 ila 1000 ton civarında ihracat yapılmakta, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine gönderilmektedir. ABD, İngiltere, Belçika, Fransa, Almanya hatta Hindistan'a kadar ürünlerimiz ulaştı." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA - Türkiye'nin pul biber ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı
ŞANLIURFA - Türkiye'nin pul biber ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı
ŞANLIURFA - Türkiye'nin pul biber ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı
ŞANLIURFA - Türkiye'nin pul biber ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı
ŞANLIURFA - Türkiye'nin pul biber ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı
ŞANLIURFA - Türkiye'nin pul biber ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı
ŞANLIURFA - Türkiye'nin pul biber ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı
ŞANLIURFA - Türkiye'nin pul biber ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı
ŞANLIURFA - Türkiye'nin pul biber ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı

Türkiye, England, Almanya, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ŞANLIURFA - Türkiye'nin pul biber ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu 11:52 Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi gündem yarattı 11:38 Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi gündem yarattı Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun 10:59 Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi 10:36 Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı 10:29 Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler 10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu 10:11 Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar 10:04 Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar

Son Dakika Haberleri
11:54 Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu
11:52 Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu
11:51 Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü
10:59 Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
10:58 AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak
10:35 Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi
10:28 Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı
10:18 Çip krizi ilk olarak otomotiv sektörünü vurdu! Ortaya çıkan fatura 210 milyar doları buldu
10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler
09:59 Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı
Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu         
11:54
Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü         
11:51
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak         
10:58
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi         
10:26
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı         
10:14
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı         
21:47
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 12:02:19. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Türkiye'nin pul biber ihracatı 9 ayda yüzde 28 arttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement