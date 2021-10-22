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Yazılımcı ailenin geliştirdiği uygulama 35 bin işletmenin enerji tüketimini hesaplıyor - Son Dakika

Yazılımcı ailenin geliştirdiği uygulama 35 bin işletmenin enerji tüketimini hesaplıyor

22.10.2021 11:00
Yazılımcı ailenin geliştirdiği uygulama 35 bin işletmenin enerji tüketimini hesaplıyor

Gaziantep'te baba, oğul ve gelin iş birliğinde yazılım üreten bilgisayar mühendisi ailenin geliştirdiği otomatik sayaç okuma uygulaması, Türkiye'nin farklı illerindeki 16 organize sanayi bölgesindeki (OSB) işletmelerin doğal gaz, elektrik ve su tüketimini takip ediyor, faturalandırıyor, işletme...

Gaziantep'te baba, oğul ve gelin iş birliğinde yazılım üreten bilgisayar mühendisi ailenin geliştirdiği otomatik sayaç okuma uygulaması, Türkiye'nin farklı illerindeki 16 organize sanayi bölgesindeki (OSB) işletmelerin doğal gaz, elektrik ve su tüketimini takip ediyor, faturalandırıyor, işletme ve enerji dağıtım şirketlerine rapor gönderiyor.

Bilgisayar mühendisi 48 yaşındaki Savaş Gültekin, üniversite eğitiminin ardından alanıyla ilgili farklı firmalarda çalıştı. 1995'te yazılım firması kuran Gültekin, enerji kullanımı üzerine yazılım geliştirdiği çalışmalarını bilgisayar mühendisi oğlu Metehan ve gelini Rabia Gültekin'in de içinde bulunduğu ekiple sürdürüyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep OSB bünyesindeki OSB Teknokent'teki firmada çalışmalarını sürdüren ailenin geliştirdiği yazılım, 35 bin işletmeye hizmet sunuyor.

Yazılım, enerji dağıtım şirketleri ile işletmeler arasında köprü oluşturarak, elektrik, su ve doğal gaz gibi aboneliklerin yönetilmesi, faturalandırılması, birçok muhasebe yazılımıyla entegre olan verilerin isteğe ve ihtiyaca uygun raporlanmasını sağlıyor.

Savaş Gültekin, AA muhabirine, 30 yıl önce Fırat Üniversitesinden mezun olduktan sonra çalıştığı firmalarda tecrübe kazandığını ve şirketini kurduğunu söyledi.

Son 10 yılda çeşitli yazılımlar geliştirdiklerini ifade eden Gültekin, "Firmamız enerji tedarikçileri ve OSB yönetimiyle çalışıyor. Gaziantep, Gebze, Balıkesir, İzmir, Manisa, Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 16 OSB ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Abone yönetim sistemi yazılımımızla OSB'lerin elektrik, doğal gaz ve su dağıtımının yönetilmesini sağlıyoruz. Bunların yanı sıra sahadan veri topluyoruz. Fabrikalardaki doğal gaz, elektrik ve su tüketimlerini anlık izleyerek cezaları önleyecek ve firmaların lehine avantajlar sağlayacak birtakım yazılımlarımız oluşuyor." diye konuştu.

Mesai içerisinde iş arkadaşı, mesai sonrası aile

Oğlu ve gelininin yanı sıra 3 bilgisayar mühendisiyle çalıştığını aktaran Gültekin, şunları kaydetti:

"Oğlum ve gelinimle çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Biz burada baba-oğul veya aile gibi değil iş arkadaşı olarak çalışıyoruz. İlişkilerimizi yaptığımız işlere göre ve akışına göre belirliyoruz. Mesai bittikten sonra aile oluyoruz ama mesai içerisinde iş arkadaşı gibi davranıyoruz. Bir ailenin içerisinde 3 yazılımcının bulunması çok güzel duygu. Aslında yazılım işi peşimizi bırakmıyor, evde de yazılımla ilgili konuşmaya başlıyoruz. Hayatımızın çoğunu yazılım ve teknoloji kaplıyor."

Metehan Gültekin (26) ise babasını yıllarca bilgisayar başında gördüğünü, bundan etkilenerek kendisinin de bilgisayar mühendisliğini tercih ettiğini anlattı.

Yurt dışından da teklif aldığını ama ailesiyle Gaziantep'te çalışmayı istediğini dile getiren Gültekin, şöyle devam etti:

"Açıkçası ilk başta 'Baba-oğul çalışmak nasıl olur' veya 'İlişkiyi etkiler mi' şeklinde endişem vardı. Çalıştıktan sonra problem olmadığını fark ettim. Yazılımlarımız genelde enerji üzerine odaklandı. Türkiye geneli 16 OSB'deki 35 bin civarı noktamız ölçülüyor ve işletmelerin tüketimi bizim yazılımlar üzerinden yapılıyor. Ailede yazılım üzerine çok sohbet oluyor. Yazılım aile hayatımızın içerisinde ve hatta öyle bir noktaya geldik ki problem gördüğümüzde bunu yazılımla nasıl çözeriz diye düşünüyoruz. Böyle bir yaşantı sürmekten mutluyum. Çünkü bu yaşantı benim en başından beri sevdiğim, istediğim şeylerden biriydi."

Rabia Gültekin de aile şirketinde çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Eşimle çalışmak nasıl derseniz, bizim işimiz bilgisayar olduğu için daha çok birbirimizden daha çok kendi bilgisayarlarımızla birlikteyiz. Dolayısıyla bu durum bizim hayatımızı asla etkilemiyor. Şirkette iş arkadaşıyız, evde evliyiz." ifadelerini kullandı.

Bilgisayar, Gaziantep, Enerji, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yazılımcı ailenin geliştirdiği uygulama 35 bin işletmenin enerji tüketimini hesaplıyor - Son Dakika Ekonomi


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