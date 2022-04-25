Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı! - Son Dakika

Daha önce Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini borsada satın alan ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın aldı. Musk'ın 44 milyar dolar değerindeki teklifi Twitter tarafından kabul edildi.

MUSK ÜCRET ÖDEYEN KULLANICILARA ÖNCELİK VERECEK

Musk, Twitter'a ödeme yapan üyelerin daha fazla premium özelliklere ulaşması gerektiğini söylemişti. Twitter'ın yeni sahibi, sosyal medya hizmetinin premium özellikler için ödeme yapan kullanıcılara sıfır reklam sunmasını istiyor.

Ayıca yatırımcı Michael Burry'nin, onay işaretini kaybettiği için şikayet etmesinden sonra, Musk Burry'ye hesabı geri alacağını söyleyerek şirketin tüm Twitter Blue kullanıcılarına kimlik doğrulama onay işaretleri vermesini önerdi.

Şu anda Twitter'ın aylık abonelik hizmeti Twitter Blue, kullanıcılara, bazı reklamsız makaleler ve bir tweet'i başkaları tarafından görülmeden geri çekme gibi premium özellikler sunuyor. Özellik, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Musk ise bu özelliği biraz daha genişletmeyi planlıyor gibi. Musk'ın ücret ödeyen kullanıcılara daha fazla özellik sunma isteği, platformun artık paralı mı olacağı sorusunu da akıllara getiriyor.

ZEHİR HAPI ÖNLEMİ DEVREYE GİRMİŞTİ

Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter, 14 Nisan'da yapılan teklife sıcak bakmamış ve Musk'ın hissesini artırmasını engellemek için 'zehir hapı' önlemi almıştı. Zehir hapı olarak adlandırılan önlemle şirket, potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata hisse satın alma hakkını koruyor.