Emekliler Antalya'da Ücretsiz Tatilin Keyfini Çıkarıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emekliler Antalya'da Ücretsiz Tatilin Keyfini Çıkarıyor

Emekliler Antalya\'da Ücretsiz Tatilin Keyfini Çıkarıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının 'Emekliler Yılı' ilan edilmesinin ardından, emeklilere özel tanınan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaz aylarında ücretsiz kalma uygulamasından faydalanan emekliler, Antalya'da tatile başladı. SGK İl Müdürü Ali Duru, emeklilerin dörtte birinin Antalya'da tatil yapmak istediğini kaydetti.

18.07.2024 12:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından, emeklilere özel tanınan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaz aylarında ücretsiz kalma uygulamasından faydalanan emekliler, Antalya'da tatile başladı. SGK İl Müdürü Ali Duru, emeklilerin dörtte birinin Antalya'da tatil yapmak istediğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan "Emeklilere Ücretsiz Tatil" projesine başvurarak yurtlarda kalmaya hak kazanan vatandaşlar, Antalya'da tatilin tadını çıkarmaya başladı. Emekliler, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra temmuz ayında 1 aylığına açılan KYK yurtlarında, 15 Temmuz-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ücretsiz misafir edilecek. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Elmalı Hamdi Yazır yurdunda kalan emekliler memnuniyetini dile getirirken, bu uygulamadan herkesin faydalanmasını istediklerini dile getirdi.

"Türkiye genelinde müracaatın yüzde 25'i Antalya için yapılmış bulunmakta"

Emeklilerle kahvaltıda bir araya gelen Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü (SGK) Ali Duru, "Emeklilerimizin bir hafta da olsa mutlu ve huzurlu vakit geçirmeleri amacıyla Çalışma Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde ilk emekli grubumuzu ağırladık. Bu kapsamda bugün onlara Antalya'mızın ikramlarını sunduk. Ülkemize hizmet etmiş emektarlarımıza teşekkür etme babında katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Emeklilerimizin taleplerini dinledik, dikkate alınması açısından gerekli kurumlara ileteceğiz. Türkiye genelinde müracaatın yüzde 25'i Antalya için yapılmış bulunmakta. Antalya'nın turizm kenti olması sebebiyle talep fazla. Gelenlerin Antalya ekonomisine de katkısı oluyor, burada sadece kalma işlemini gerçekleştirdikleri için yeme içme vb. ihtiyaçlarının tamamını dışarda karşılıyorlar."

Antalya destinasyonunun güzelliği talebi artırdı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise, "Cumhurbaşkanımızın 2024 yılını Emekliler Yılı ilan etmesiyle birlikte bakanlıklarımız arası iş birliğiyle Türkiye'mizim emektarlarını şehrimizde ağırlıyoruz. Seyahatsever projemiz kapsamında da seyahat etmeyi seven gençlerimizi yurtlarımızda ağırlıyoruz, bu yıl da emektarlarımızı da misafir etmeye başladık. Şehrimizin doğal ve tarihi özelliklerini görmek isteyen vatandaşlarımız, Antalya'yı tanıyor. Antalya'nın inanılmaz bir destinasyon içinde oluşu tabii ki talebi artırıyor" diye konuştu.

"Bir daha böyle bir uygulama olursa hiç düşünmeden geliriz"

İstanbul'dan Antalya'ya 1 haftalık tatil için gelen Tülay Karyüz Çetinöz, 15 Temmuz Pazartesi günü Antalya'ya geldiklerini belirterek, geldikleri zaman kaldıkları ortamın videosunu çekerek arkadaşlarına ilettiğini ve herkesin bu uygulamadan faydalanması gerektiğini ifade etti. Çetinöz, "Projeyi güzel buldum, sabah çıktık akşama kadar gezdik. Lara'ya ve Konyaaltı bölgesine gittik, hafta sonu tekne turuna gidebiliriz. Daha önce günübirlik Alanya'ya gelmiştim, Antalya merkeze gelememiştim. Antalya merkeze ilk gelişim. Geldiğim zaman kaldığım yeri çekip arkadaşlarımla paylaştım. 'Haberimiz yoktu, neden bize daha önce söylemedin?' dediler. Bir mesaj üstüne geldik ama neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Herkese duyururuz. Benim hoşuma gitti" dedi.

"Klima sayesinde Antalya ve Erzurum'u bir arada yaşıyoruz"

Ankara'dan torunlarıyla birlikte gelen Nazife - Mehmet Atik çifti ise, "İnternet üzerinden başvuru yaptık ve kabul edildik, Her şey çok güzel ve çok temiz. Yurdu çok beğendik. Ücretsiz tatil uygulamasını çok iyi düşünmüşler, emekliler için güzel bir fırsat. Antalya'da deniz gidiyoruz, şelaleleri geziyoruz. Herkese tavsiye ederim. Memurlar çok yakın, çok anlayışlı. Odalarda klima var bu gibi. Antalya sıcak ama klima varken diğer tarafı Erzurum gibi, öyle bir yaşantımız var. Arabası olmayan için taksiyle denize mesafe 5 dakika." İfadelerini kullandı. 130 oda kapasitesi bulunan Elmalı Hamdi Yazır yurdunda haftalık yaklaşık 200-250 arası misafir kabul edilebilecek. Emeklileri ücretsiz misafir etme imkanı, 15 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Emekliler Antalya'da Ücretsiz Tatilin Keyfini Çıkarıyor - Son Dakika

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