Emeklilerden ara zam Talebi: En düşük maaş 15 bin liraya çıkarılmalı - Son Dakika

Emeklilerden ara zam Talebi: En düşük maaş 15 bin liraya çıkarılmalı

Son Güncelleme: 28.08.2023 10:20

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, emeklilerin ara zam beklentisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Araz, emeklilere memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapılması ve en düşük emekli aylığının 15 bin liraya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Hükümetin yaptığı yüzde 25'lik zammın kök maaşa yansıması ve emeklilerin beklentilerine cevap vermemesi büyük tepkilere neden olmuştu. Artan şikayetler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına düzenleme sinyali verdi. Hükümet konu hakkında bir çalışma yürütürken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz'dan "En düşük maaş 15 bin liraya çıkarılsın" talebi geldi.

"GÖZÜMÜZÜ EKİM AYINA ÇEVİRDİK"

Araz, "Emekliler olarak gözümüzü ekim ayına çevirdik. Ağır yaşam koşulları karşısında emeklilerimiz resmen sefilleri oynar duruma geldi. Hükümet'ten bir an önce acil tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

"EMEKLİ AYLIĞI 15 BİN LİRAYA ÇIKARILMALI"

Araz, emeklilerin ara zam beklentisine ilişkin "Memurlara temmuz ayından geçerli olmak üzere 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmişti. Ekim ayında yapılması beklenen düzenleme ile emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmeli. En düşük emekli aylığı da 15 bin liraya çıkarılmalı" açıklamasını yaptı.

"EMEKLİYE DE 8 BİN 77 LİRA SEYYANEN ZAM VERİLMELİ"

Araz sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekim ayında yapılması beklenen düzenleme ile emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmeli. Ayrıca emeklinin taban aylığı olan 7 bin 500 lira yetersiz kaldı. En düşük emekli aylığı da 15 bin liraya çıkarılmalı. Emekli, dul ve yetimlerimiz her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlar altında adeta nefes alamaz hale gelmiştir. Emeklilerimizin serzenişlerinin farkında olan sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce, ekimde Meclis açılır açılmaz bu konuda gerekenin yapılacağını; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, gereken talimatı Cumhurbaşkanımızdan aldıklarını ve ekim ayında gerekenin yapılacağını; Sayın Binali Yıldırım, Meclis açılır açılmaz 7 bin 500 lira alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir çalışma, iyileştirme yapılacağını söylemişlerdir.

"ACİL TEDBİRLERİN ALINMASI KAÇINILMAZDIR"

Tabii ki bu açıklamalar emekli topluluğumuzda büyük bir beklenti oluşturmuştur ancak her geçen gün emeklilerimizin kayıplarının telafisi daha da zorlaşmaktadır. Alım gücümüz giderek erimekte, bir emekli aylığı, bir aylık ev kirasının yarısını bile ödeyemez hale gelmektedir. Sağlık harcamalarına yetişemez hale gelen emekli, dul ve yetimlerimiz artık sağlıklı beslenme sorunları da yaşamaktadır. Art arda gelen zamlar emeklinin soluğunu kesmiştir. Acil tedbirlerin alınması artık kaçınılmaz olmuştur."

Kaynak: ANKA

Kazım Ergün, Erzurum, Tüed, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilerden ara zam Talebi: En düşük maaş 15 bin liraya çıkarılmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emeklilerden ara zam Talebi: En düşük maaş 15 bin liraya çıkarılmalı - Son Dakika
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