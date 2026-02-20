Emekli için masada 3 farklı senaryo var! İşte konuşulan net rakamlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli için masada 3 farklı senaryo var! İşte konuşulan net rakamlar

Emekli için masada 3 farklı senaryo var! İşte konuşulan net rakamlar
20.02.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi. Masada ise üç farklı senaryo var...

Kök aylığı düşük olduğu için zamdan sınırlı yararlanan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin geliri ise memur emeklilerine yapılan artışa paralel şekilde yukarı çekildi. Bu adımın ardından en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya yükselirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin TL seviyesine çıkarıldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN MASADA ÜÇ SEÇENEK VAR

Maaş artışlarının ardından ise gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre ikramiye tutarı için üç ayrı senaryo değerlendiriliyor. Mevcut rakama bin ya da bin 500 TL eklenmesi halinde bayram ikramiyesinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında belirlenebileceği ifade ediliyor. Bütçe imkanlarının elvermesi durumunda ise ikramiyenin 6 bin TL'ye çıkarılması da seçenekler arasında yer alıyor.

Emekliye bayram ikramiyesi için masada 3 farklı rakam var

TOPLAM ÖDEME NE KADAR OLACAK?

En düşük ihtimalle ikramiyenin 5 bin TL olarak belirlenmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda en az 10 bin TL ödeme almış olacak. İkramiyenin 5 bin 500 TL olarak belirlenmesi halinde iki bayramda emeklilerin hesabına yatacak toplam tutar 11 bin TL'ye ulaşacak. Rakamın 6 bin TL'ye çıkarılması durumunda ise yıl içinde ödenecek toplam ikramiye 12 bin TL olacak.

Emekliye bayram ikramiyesi için masada 3 farklı rakam var

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi yalnızca emeklilerle sınırlı değil. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar da bu ödemeden yararlanıyor. Sürekli iş göremezlik ödeneği ile dul ve yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Bunun yanında 65 yaş aylığı alan vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve muharip gaziler, güvenlik korucuları ile terör olaylarından zarar gören siviller ve hak sahipleri de ikramiye kapsamına dahil ediliyor.

Emekliye bayram ikramiyesi için masada 3 farklı rakam var

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ İLE DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR İÇİN İKRAMİYE NASIL HESAPLANIYOR?

Vefat eden sigortalıdan dolayı dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, bayram ikramiyesini kendilerine ödenden aylık oranında alıyor. Dul aylığı yüzde 75 olanlar ikramiyenin yüzde 75'ini, yüzde 50 oranında aylık alanlar yarısını, yüzde 25 oranında aylık bağlananlar ise dörtte birini alıyor.

Emekliye bayram ikramiyesi için masada 3 farklı rakam var

Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlarda ise ikramiye, kişinin iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Buna karşılık 65 yaş aylığı alanlar ve diğer bazı hak sahipleri için herhangi bir oranlama yapılmıyor; ikramiye tutarının tamamı hesaplara yatırılıyor.

Bayram İkramiyesi, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli için masada 3 farklı senaryo var! İşte konuşulan net rakamlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    ssk ve bağkurluya insanca yasiyacaği bir artiş gerek 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber
Galatasaray hezimeti sonrası Juventus’tan Kenan Yıldız için flaş karar Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar
Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı
Galatasaray’dan savunmaya büyük sürpriz Galatasaray'dan savunmaya büyük sürpriz
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
İsrail Lübnan’ın çok sayıda noktasına saldırdı İsrail Lübnan'ın çok sayıda noktasına saldırdı
Fenerbahçe’ye iki kötü haber daha Fenerbahçe'ye iki kötü haber daha
Sinirden küplere bindi Maç sonuna damga vuran anlar Sinirden küplere bindi! Maç sonuna damga vuran anlar
Kadıköy’de gecenin özeti Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 19:16:14. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli için masada 3 farklı senaryo var! İşte konuşulan net rakamlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.