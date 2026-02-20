Emekli için masada 3 farklı senaryo var! İşte konuşulan net rakamlar

Kök aylığı düşük olduğu için zamdan sınırlı yararlanan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin geliri ise memur emeklilerine yapılan artışa paralel şekilde yukarı çekildi. Bu adımın ardından en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya yükselirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin TL seviyesine çıkarıldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN MASADA ÜÇ SEÇENEK VAR

Maaş artışlarının ardından ise gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre ikramiye tutarı için üç ayrı senaryo değerlendiriliyor. Mevcut rakama bin ya da bin 500 TL eklenmesi halinde bayram ikramiyesinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında belirlenebileceği ifade ediliyor. Bütçe imkanlarının elvermesi durumunda ise ikramiyenin 6 bin TL'ye çıkarılması da seçenekler arasında yer alıyor.

TOPLAM ÖDEME NE KADAR OLACAK?

En düşük ihtimalle ikramiyenin 5 bin TL olarak belirlenmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda en az 10 bin TL ödeme almış olacak. İkramiyenin 5 bin 500 TL olarak belirlenmesi halinde iki bayramda emeklilerin hesabına yatacak toplam tutar 11 bin TL'ye ulaşacak. Rakamın 6 bin TL'ye çıkarılması durumunda ise yıl içinde ödenecek toplam ikramiye 12 bin TL olacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi yalnızca emeklilerle sınırlı değil. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar da bu ödemeden yararlanıyor. Sürekli iş göremezlik ödeneği ile dul ve yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Bunun yanında 65 yaş aylığı alan vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve muharip gaziler, güvenlik korucuları ile terör olaylarından zarar gören siviller ve hak sahipleri de ikramiye kapsamına dahil ediliyor.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ İLE DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR İÇİN İKRAMİYE NASIL HESAPLANIYOR?

Vefat eden sigortalıdan dolayı dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, bayram ikramiyesini kendilerine ödenden aylık oranında alıyor. Dul aylığı yüzde 75 olanlar ikramiyenin yüzde 75'ini, yüzde 50 oranında aylık alanlar yarısını, yüzde 25 oranında aylık bağlananlar ise dörtte birini alıyor.

Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlarda ise ikramiye, kişinin iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Buna karşılık 65 yaş aylığı alanlar ve diğer bazı hak sahipleri için herhangi bir oranlama yapılmıyor; ikramiye tutarının tamamı hesaplara yatırılıyor.