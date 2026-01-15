Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji güvenliği artık sadece teknik değil, milli güvenlik ve diplomasi meselesidir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji güvenliği artık sadece teknik değil, milli güvenlik ve diplomasi meselesidir

Haberin Videosunu İzleyin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji güvenliği artık sadece teknik değil, milli güvenlik ve diplomasi meselesidir
15.01.2026 15:35  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji güvenliği artık sadece teknik değil, milli güvenlik ve diplomasi meselesidir
Haber Videosu

Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, artan küresel enerji talebine dikkat çekerek enerji güvenliğinin artık stratejik bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Türkiye'nin Karadeniz'deki üretimini artıracağını belirten Bakan, 2026'da yeni sondajlarla enerji arzının güçleneceğini, tüm projelerin çevreyle uyumlu şekilde yürütüleceğini söyledi.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Genel koordinatörlüğünü Arif Ekşi'nin üstlendiği forum, " Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" ana temasıyla 14-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona bakanlar ve uluslararası temsilciler katılıyor.

Forum kapsamında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ayder Yaylası'nda basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"ENERJİ GÜVENLİĞİ ARTAN TALEPLE BİRLİKTE STRATEJİK HALE GELDİ"

Enerji talebinin dünya genelinde hızla arttığına dikkat çeken Bakan, elektrikleşmenin hayatın her alanına yayıldığını vurguladı. Yapay zekâ, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve dijitalleşmenin enerji ihtiyacını ciddi biçimde artırdığını belirten Bakan, bu talebin kesintisiz, güvenli ve uygun maliyetle karşılanmasının tüm devletlerin ortak hedefi haline geldiğini söyledi.

Enerji kaynaklarının bazı ülkelerde sınırlı olduğuna işaret eden Bakan, enerji koridorlarının güvenliği ve lojistiğinin de en az üretim kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Karadeniz'de yaşanan tanker saldırılarını hatırlatan Bakan, enerji ve maden kaynaklarının kontrolü üzerinden küresel ölçekte ciddi bir rekabet yaşandığını ifade etti. Türkiye'nin artan nüfusu ve büyüyen ekonomisiyle enerji güvenliğini stratejik bir mesele olarak ele aldığını vurguladı.

KARADENİZ, YENİ KEŞİFLER VE ÇEVREYLE UYUMLU ENERJİ VİZYONU

Türkiye'nin Karadeniz'deki enerji üretiminin artacağını belirten Bakan, 2026 yılının önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Sakarya Gaz Sahası'ndan halen 4 milyon haneye doğal gaz sağlandığını, bu sayının 2026'da 8 milyona, 2028'de ise 16-17 milyon haneye çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Yeni keşiflerin hayati önemde olduğunu vurgulayan Bakan, filoya eklenen iki yeni gemiyle başta Karadeniz olmak üzere denizlerde 6 yeni sondaj yapılacağını, bunlardan birinin de Rize açıklarında gerçekleştirileceğini belirtti. Rize açıklarında petrol sızıntısı iddialarına ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan, 2026'nın bölgede petrol amaçlı sondaj yılı olabileceğini dile getirdi.

Enerji ve maden projelerinde "çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Bakan, doğayı tahrip etmeden, geri dönüşü olmayan zararlar oluşturmadan projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca 2026 yılında Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olması nedeniyle çevre mesajlarının dünya kamuoyuna Antalya'dan verileceğini de hatırlattı.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Diplomasi, Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji güvenliği artık sadece teknik değil, milli güvenlik ve diplomasi meselesidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Bursa’da ahşap palet fabrikasında yangın paniği Bursa'da ahşap palet fabrikasında yangın paniği
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid’de ayrılık 40 milyon euroya satıldı Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
ABB’ye yönelik konser davasında tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı ABB'ye yönelik konser davasında tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı

15:57
Cenk Tosun’un Fenerbahçe macerası bitti
Cenk Tosun'un Fenerbahçe macerası bitti
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:37
2026 Dünya Kupası’na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:47:56. #7.11#
SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji güvenliği artık sadece teknik değil, milli güvenlik ve diplomasi meselesidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.