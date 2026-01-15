Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji güvenliği artık sadece teknik değil, milli güvenlik ve diplomasi meselesidir

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Genel koordinatörlüğünü Arif Ekşi'nin üstlendiği forum, " Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" ana temasıyla 14-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona bakanlar ve uluslararası temsilciler katılıyor.

Forum kapsamında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ayder Yaylası'nda basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"ENERJİ GÜVENLİĞİ ARTAN TALEPLE BİRLİKTE STRATEJİK HALE GELDİ"

Enerji talebinin dünya genelinde hızla arttığına dikkat çeken Bakan, elektrikleşmenin hayatın her alanına yayıldığını vurguladı. Yapay zekâ, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve dijitalleşmenin enerji ihtiyacını ciddi biçimde artırdığını belirten Bakan, bu talebin kesintisiz, güvenli ve uygun maliyetle karşılanmasının tüm devletlerin ortak hedefi haline geldiğini söyledi.

Enerji kaynaklarının bazı ülkelerde sınırlı olduğuna işaret eden Bakan, enerji koridorlarının güvenliği ve lojistiğinin de en az üretim kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Karadeniz'de yaşanan tanker saldırılarını hatırlatan Bakan, enerji ve maden kaynaklarının kontrolü üzerinden küresel ölçekte ciddi bir rekabet yaşandığını ifade etti. Türkiye'nin artan nüfusu ve büyüyen ekonomisiyle enerji güvenliğini stratejik bir mesele olarak ele aldığını vurguladı.

KARADENİZ, YENİ KEŞİFLER VE ÇEVREYLE UYUMLU ENERJİ VİZYONU

Türkiye'nin Karadeniz'deki enerji üretiminin artacağını belirten Bakan, 2026 yılının önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Sakarya Gaz Sahası'ndan halen 4 milyon haneye doğal gaz sağlandığını, bu sayının 2026'da 8 milyona, 2028'de ise 16-17 milyon haneye çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Yeni keşiflerin hayati önemde olduğunu vurgulayan Bakan, filoya eklenen iki yeni gemiyle başta Karadeniz olmak üzere denizlerde 6 yeni sondaj yapılacağını, bunlardan birinin de Rize açıklarında gerçekleştirileceğini belirtti. Rize açıklarında petrol sızıntısı iddialarına ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan, 2026'nın bölgede petrol amaçlı sondaj yılı olabileceğini dile getirdi.

Enerji ve maden projelerinde "çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Bakan, doğayı tahrip etmeden, geri dönüşü olmayan zararlar oluşturmadan projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca 2026 yılında Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olması nedeniyle çevre mesajlarının dünya kamuoyuna Antalya'dan verileceğini de hatırlattı.