150 milyon varil petrol bulunan Gabar Dağı ile ilgili Enerji Bakanı Dönmez konuştu: Yeni müjdeler gelebilir - Son Dakika
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150 milyon varil petrol bulunan Gabar Dağı ile ilgili Enerji Bakanı Dönmez konuştu: Yeni müjdeler gelebilir

16.12.2022 14:45

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi açılışının öncesinde konuştu. Dönmez, konuşmasında Gabar Dağı'nda bulunan 150 milyon varillik petrol bulunmasına ilişkin, "Son yıllardaki en büyük keşfimizdir. Beşinci kuyu 2 hafta içinde devreye girecek. İlave müjdeler o bölgeden gelebilir" dedi.

Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda petrol keşfedilmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar" diyerek duyurmuştu.

"İLAVE MÜJDELER GELEBİLİR"

Bakanı Fatih Dönmez de Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi açılışının öncesinde petrol keşfine ilişkin TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Son yıllardaki en büyük keşfimizdir. Beşinci kuyu 2 hafta içinde devreye girecek. İlave müjdeler o bölgeden gelebilir" dedi.

DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİ HAKKINDA DA KONUŞTU

Bakan Dönmez ayrıca doğalgaz depolama tesisi için, "Denizlerdeki en büyük kapasiteli tesise sahip olacağız. Doğal gaz depolama tesislerinde hazırlıklarımız tam. Bir dağıtım merkezi planlayacağız, farklı sistemler olabilir. Piyasayı etkileyen unsurları İstanbul'daki toplantıda konuşacağız. Türkmen Gazı'nı görüşmelerle çok kısa süre içinde yol haritasını belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SON YILLARDA DOĞALGAZ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRDİK"

Dönmez, "Özellikle son yıllarda doğal gaz alt yapımızı önemli projelerle güçlendirmiş olduk. Giriş kapasite olarak baktığımızda 360 milyon metreküplük bir kapasiteye ulaşmış oluyoruz. 7 tane boru hattımız var. Bir dağıtım merkezi yapacağız. Her yerde olabilir.

KARADENİZ GAZI ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Karadeniz gazı çalışmaları son sürat devam ediyor. Karadaki çalışmalar yüzde 80'in üzerinde bir ilerleme var. Keşif amaçlı çalışmalarımızda devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

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Son Dakika Ekonomi 150 milyon varil petrol bulunan Gabar Dağı ile ilgili Enerji Bakanı Dönmez konuştu: Yeni müjdeler gelebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: 150 milyon varil petrol bulunan Gabar Dağı ile ilgili Enerji Bakanı Dönmez konuştu: Yeni müjdeler gelebilir - Son Dakika
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