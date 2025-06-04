Enerjisa Dağıtım, Bakım ve Yatırımda Hız Kesmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Enerjisa Dağıtım, Bakım ve Yatırımda Hız Kesmiyor

04.06.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, Adana, Ankara, Bartın, Kilis ve Kırıkkale'de bakım ve yatırım yaptı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, yılın ilk üç ayında Adana, Ankara, Bartın, Kilis ve Kırıkkale'de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Ankara'da 22 bin 145 trafo ve 68 bin 523 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürüttü.

Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Sincan ilçelerinde toplam 4 bin 783 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ, 83 pano, 16 trafo ve 364 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1446 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Başkent EDAŞ, 3 milyondan fazla müşterisine daha kesintisiz enerji sunabilmek adına, 116 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 355 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 63 yeni elektrik panosu ve 29 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Bartın

Başkent EDAŞ, Bartın'da 1545 trafo ve 7 bin 536 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürüttü. Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde toplamda 539 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlayan şirket, 23 trafo, 2 dağıtım merkezi ve 46 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Başkent EDAŞ, kentte 150 binden fazla müşterisine daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak adına, 11 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 164 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 7 yeni elektrik panosu ve 4 trafo merkezi kurarak şehir altyapısını güçlendirdi.

Kırıkkale

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de 1854 trafo ve 8 bin 532 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarında bulundu. Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde toplam 696 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlayan firma, 12 pano, 6 trafo merkezi ve 133 kilometrelik hattın bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi.

Başkent EDAŞ, kentte 185 binden fazla müşterisine daha kesintisiz enerji sunabilmek adına, 4 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 64 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 1 yeni elektrik panosu kurarak altyapısını güçlendirdi.

Kilis

Toroslar EDAŞ, Kilis'te 1338 trafo ve 3 bin 906 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı. Merkez, Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde toplam 751 aydınlatma armatürü, trafo pano ve dağıtım merkezlerinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde, 76 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirdi.

Toroslar EDAŞ, 88 binden fazla müşterisine daha kesintisiz enerji sunabilmek adına, 8 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 184 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 7 yeni elektrik panosu ve 4 trafo merkezi kurdu.

Adana

Toroslar EDAŞ, Adana'da 13 bin 852 trafo ve 38 bin 909 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları gerçekleştirdi. Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir ilçelerinde toplam 4 bin 106 aydınlatma armatürü, 82 trafo, 145 dağıtım merkezi ve 587 kilometrelik hattın bakımı yapıldı.

Toroslar EDAŞ, kentte 1 milyondan fazla müşterisine daha kesintisiz enerji sunmak adına, 423 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 3 bin 216 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 273 yeni elektrik panosu ve 144 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Toroslar, Ekonomi, Bartın, Enerji, ankara, Yaşam, Kilis, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Dağıtım, Bakım ve Yatırımda Hız Kesmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
13:01
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:11:47. #7.13#
SON DAKİKA: Enerjisa Dağıtım, Bakım ve Yatırımda Hız Kesmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.