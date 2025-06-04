Enerjisa Dağıtım, Bakım ve Yatırımda Hız Kesmiyor

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, yılın ilk üç ayında Adana, Ankara, Bartın, Kilis ve Kırıkkale'de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Ankara'da 22 bin 145 trafo ve 68 bin 523 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürüttü.

Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Sincan ilçelerinde toplam 4 bin 783 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ, 83 pano, 16 trafo ve 364 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1446 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Başkent EDAŞ, 3 milyondan fazla müşterisine daha kesintisiz enerji sunabilmek adına, 116 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 355 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 63 yeni elektrik panosu ve 29 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Bartın

Başkent EDAŞ, Bartın'da 1545 trafo ve 7 bin 536 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürüttü. Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde toplamda 539 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlayan şirket, 23 trafo, 2 dağıtım merkezi ve 46 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Başkent EDAŞ, kentte 150 binden fazla müşterisine daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak adına, 11 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 164 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 7 yeni elektrik panosu ve 4 trafo merkezi kurarak şehir altyapısını güçlendirdi.

Kırıkkale

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de 1854 trafo ve 8 bin 532 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarında bulundu. Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde toplam 696 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlayan firma, 12 pano, 6 trafo merkezi ve 133 kilometrelik hattın bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi.

Başkent EDAŞ, kentte 185 binden fazla müşterisine daha kesintisiz enerji sunabilmek adına, 4 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 64 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 1 yeni elektrik panosu kurarak altyapısını güçlendirdi.

Kilis

Toroslar EDAŞ, Kilis'te 1338 trafo ve 3 bin 906 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı. Merkez, Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde toplam 751 aydınlatma armatürü, trafo pano ve dağıtım merkezlerinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde, 76 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirdi.

Toroslar EDAŞ, 88 binden fazla müşterisine daha kesintisiz enerji sunabilmek adına, 8 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 184 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 7 yeni elektrik panosu ve 4 trafo merkezi kurdu.

Adana

Toroslar EDAŞ, Adana'da 13 bin 852 trafo ve 38 bin 909 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları gerçekleştirdi. Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir ilçelerinde toplam 4 bin 106 aydınlatma armatürü, 82 trafo, 145 dağıtım merkezi ve 587 kilometrelik hattın bakımı yapıldı.

Toroslar EDAŞ, kentte 1 milyondan fazla müşterisine daha kesintisiz enerji sunmak adına, 423 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 3 bin 216 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 273 yeni elektrik panosu ve 144 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.