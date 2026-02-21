65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan 4 bin 135 TL olan güvence bedeli alınmayacak.

AYNI ADRESE İKİNCİ KEZ BAĞLANTI ÜCRETİ ALINMAYACAK

Buna göre, abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus tahsil edilecek. Servis hattı imalatına başlanmamış olması halinde, başvuru üzerine bedel 5 iş günü içinde iade edilecek. Aynı adrese ilişkin daha önce bağlantı bedeli alınmışsa ikinci kez tahsilat yapılamayacak.

Servis hattı için gerekli izin başvuruları, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 5 iş günü içinde tamamlanacak. Başvuruların ilgili mercilerce belirli tarihlerde kabul edilmesi durumunda dağıtım şirketi gecikmeden sorumlu tutulmayacak.

Servis hattı, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren kural olarak 30 gün içinde tamamlanarak gaz arzına hazır hale getirilecek. Talep sahibinin onayıyla bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek. Gerekli izinlerin alınamaması nedeniyle 90 gün içinde hattın gaz arzına hazır hale getirilememesi durumunda, süre bitiminden itibaren 5 iş günü içinde bağlantı bedeli iade edilecek.

Kazı izinlerinin sürenin bitimine 30 günden az kala verilmesi halinde tüketici bilgilendirilerek servis hattı 30 gün içinde tamamlanacak.

Ayrıca abone bağlantı bedelinin kredi kartına 6 aya kadar eşit taksitle ödenmesine imkan tanındı. Bu kapsamda oluşacak finansman maliyetleri tarifelere yansıtılmayacak.

YAKICI CİHAZ VE ABONELİK SÜREÇLERİ

Yakıcı cihazın tipi, yerleşimi veya kapasitesi değişmiyorsa cihaz değişimi için proje tadilatı gerekmeyecek. Değişim, dağıtım şirketinin hazırladığı formun cihazı değiştiren firma tarafından doldurulması ve şirket yetkilisinin kontrolü şartıyla yapılacak. Devreye alma işlemi de tesisat kontrolünün ardından gerçekleştirilecek.

İlk abonelik sözleşmesi, iç tesisat proje onayı sonrası gerekli belgelerin ibrazı ve güvence bedelinin tahakkuk ve/veya tahsiliyle imzalanacak ya da mesafeli olarak kurulabilecek. Sözleşme, doğal gazı fiilen kullanacak kişi veya yetkili temsilcisiyle yapılacak.

Aynı adreste sonraki aboneliklerde gaz arzı, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 4 iş günü içinde tesisat kontrolü sonrası başlatılacak. Tesisatın uygun bulunmaması halinde eksiklikler giderilecek ve başvuru üzerine en geç 4 iş günü içinde yeniden kontrol sağlanarak gaz açılacak.

Yetkili idarelerce hizmeti durdurulan veya sözleşmesi sonlandırılan aboneliklerin bulunduğu adreslerde ise ilgili idarenin yazılı uygun görüşü alınmadan yeni sözleşme imzalanamayacak.

GÜVENCE BEDELİNDE TAKSİT VE MUAFİYET

Dağıtım şirketleri, mekanik sayaç kullanan abonelerden bir defaya mahsus güvence bedeli tahsil edebilecek. Ödeme, nakit veya kredi kartıyla peşin ya da taksitli yapılabilecek, taksitli ödemelerde en az 6 eşit taksit uygulanacak ve vade farkı alınmayacak.

Ön ödemeli sayaç kullananlar, ibadethaneler, cemevleri, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları, belirli kamu idareleri ile sosyal yardım alan haneler güvence bedelinden muaf tutulacak. Ancak mevcut aboneliğin sona erdirilerek aynı kişi tarafından aynı adreste yeniden abonelik tesis edilmesi halinde muafiyet uygulanmayacak.

SAYAÇ, FATURA VE KESME İŞLEMLERİ

Sayaçların takılması, sökülmesi ve kontrolü yalnızca dağıtım şirketi tarafından yapılacak veya yaptırılacak, sayaçlar tüketiciye teslim edilmeyecek. Gaz arzını engelleyen sayaç arızalarına en geç 24 saat içinde müdahale edilecek.

Sayaçlara veya ölçüm sistemine dış müdahale sonucu oluşan zarar müşteriye ait olacak. Ölçüm sistemine müdahale edilerek tüketimin eksik ya da hatalı ölçülmesi kaçak kullanım sayılacak.

Dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresinin mevzuatta öngörülen sürenin altında kalması halinde fatura ödeme süresi en az 25 gün olacak. Okuma süresinin uzaması halinde tüketim tutarı en az 4 fatura dönemine bölünecek ve vade farkı uygulanmayacak.

Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketiciye iletilecek ve ödeme süresi hiçbir durumda 5 iş gününden az olamayacak.

Borçların son ödeme tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmemesi halinde sözleşmenin feshi için en az 3 iş günü önceden birden fazla iletişim kanalıyla bildirim yapılması gerekecek. Aynı kural, taksitlendirilmiş güvence bedelinin ödenmemesi durumunda da uygulanacak.

ACİL MÜDAHALE VE LİSANS DÜZENLEMESİ

Dağıtım şirketleri, arızalara zamanında müdahale edebilecek acil müdahale organizasyonu kuracak, acil ihbar hatlarında en geç üçüncü çalışta yanıt verilecek altyapı oluşturulacak. Şirketler afet ve acil durumlarda birbirine personel ve ekipman desteği sağlayabilecek.

Ayrıca faaliyet verilerinin dijital ortamda ve lisans bazında ayrıştırılarak tutulması, arşiv sistemlerinin kurulması ve en az bir işletme binası oluşturulması zorunlu hale getirildi. Bu yükümlülüklerin 24 ay içinde tamamlanması gerekecek.

Düzenleme kapsamında doğrudan iletim hattına bağlı serbest tüketicilere gaz arzı sağlayan tesislerin belirli şartlarla dağıtım bölgesi kapsamına alınarak lisans tadili yapılabilmesinin önü açıldı.

Yönetmelik hükümlerini kurum başkanı yürütecek.