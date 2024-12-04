Erbakan: Asgari Ücret 34 Bin Lira Olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erbakan: Asgari Ücret 34 Bin Lira Olmalı

Erbakan: Asgari Ücret 34 Bin Lira Olmalı

Fatih Erbakan, asgari ücretin en az 34 bin lira olması gerektiğini vurguladı ve enflasyonu eleştirdi.

04.12.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücrete Türkiye'nin ekonomik büyümesinden herhangi bir pay yansıtılmadığını ifade ederek, "Neredeyse 20 seneden beri vermediğimiz büyümeden payı da asgari ücretliye, emekçiye vereceğiz dersek 34 bin liralık bir asgari ücret çıkıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Fatih Uğurlu ile Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (Türk-İş) ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Erbakan, gelecek hafta asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarına başlayacağını, dolayısıyla nasıl bir asgari ücret rakamının oluşması gerektiğine ilişkin görüşlerini ifade etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Yüzde 40'lık bir enflasyon oranını yapacak olursak asgari ücretin 24 bin liralara çıkartılması gerekir"

Enflasyonun beklentileri aştığına dikkati çeken Erbakan, şöyle konuştu:

"2025 yılının da yüzde 21 seviyesinde bir enflasyon oranıyla tamamlanacağı ifade ediliyor. Ancak bu sene 'yüzde 33' derken, yüzde 48, yüzde 50 seviyesinde enflasyonun çıkmasında olduğu gibi çok büyük ihtimalle 2025 yılında da yüzde 21'lik enflasyon tahmini tutmayacak ve enflasyon yüzde 35, yüzde 40'lar seviyesinde olacak. Asgari ücrete yılda bir kere zam yapıldığı da hesaba katıldığında zam olarak yüzde 40'lık bir enflasyon oranını yapacak olursak asgari ücretin 24 bin liralara çıkartılması gerekir."

Erbakan, 20 seneden beri asgari ücrete Türkiye'nin ekonomik büyümesinden herhangi bir pay yansıtılmadığını ifade ederek, "Bu pay da hesaba katıldığında asgari ücretin 34 bin liraya çıkması gerektiğini Ekonomik İşler Başkanlığımız bilimsel olarak hesap ettiler, ortaya koydular. Yani enflasyona ezdirmeyeceğiz ve neredeyse 20 seneden beri vermediğimiz büyümeden payı da asgari ücretliye, emekçiye vereceğiz dersek 34 bin liralık bir asgari ücret çıkıyor. Emekçinin, işçinin hakkını mutlaka vermemiz gerekiyor ve bizim görüşümüze göre dediğim gibi 2025 yılı için asgari ücretin 35 bin lira seviyesine çıkması gerektiğini ifade ediyorum" diye konuştu.

"İnsanlar bırakın 1 ay geçirmeyi, 10 gün geçinemezler"

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay da asgari ücretin şu anda geçim ücreti olduğunu, bundan 5-6 sene önce belirleme ücreti olduğunu belirterek, "Maalesef Türkiye'nin en büyük sözleşmesi bu. Yani 9 milyon civarında asgari ücretli var. Asgari ücret geçmişte enflasyona sebep deniyordu. Bir senedir ülkemizde asgari ücret artmıyor ama enflasyon artmaya devam ediyor. Kısa özü şu, asgari ücret enflasyona sebep değil. Onun için 12 bin ile emeklinin geçinmesi, 17 bin ile insanların geçinmesi mümkün değil. İnsanlar bırakın 1 ay geçirmeyi, 10 gün geçinemezler" ifadelerini kullandı.

Erbakan, Türk-İş ziyaretinin ardından Hak-İş ve DİSK genel merkezlerini de ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erbakan: Asgari Ücret 34 Bin Lira Olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:31:30. #1.11#
SON DAKİKA: Erbakan: Asgari Ücret 34 Bin Lira Olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.