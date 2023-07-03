Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz

03.07.2023 23:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Temmuz'u işaret ederek '6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilere verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz' dedi. Bu açıklamadan memur ve emekliler nefesi tuttu. Seçim dönemindeki vaatler ve Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından yola çıkılarak en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı kesin gibi görünürken, bu artış oranının yansımasıyla memur emeklisi de 14 bin 670 liranın üzerinde alacak.

Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL olmasının ardından gözler memur ve emeklilere gelecek zamma çevrilmişti. Bir süredir süren meraklı bekleyişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrası bu konuda değerlendirmelerde bulundu.

5 TEMMUZ'A İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. 5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Memur ve emekliler, zam için nefesini tuttu! İşte son hesaplamalara göre masadaki rakamlar

ÇARŞAMBA GÜBÜ ZAM ORANLARI NETLEŞECEK

Böylece emekliye zam ve memur maaşı düzenlemesi için tarih belli oldu. Çarşamba günü 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak. Bununla beraber SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Daha sonra ek zam düzenlemeleri kamuoyuna duyurulacak.

TORBA YASA MECLİSE SUNULACAK

1. torba yasa bu hafta içinde Meclis Başkanlığına sunulacak. Ardından düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek ve Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak. Son olarak 15 Temmuz öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Memur ve emekliler, zam için nefesini tuttu! İşte son hesaplamalara göre masadaki rakamlar

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CumhurbaşkanıErdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının torba yasa teklifinde yer alacağını aktarmıştı. Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanı'mızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz, temmuz ayında inşallah." diye konuştu.

ZAM ORANI YÜZDE 85,86

Bu durumda yapılacak düzenleme ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85,68 olarak kayıtlara geçecek.

Memur ve emekliler, zam için nefesini tuttu! İşte son hesaplamalara göre masadaki rakamlar

EMEKLİ MEMURUN MAAŞI 17 BİN LİRAYA ÇIKACAK

En düşük memur maaşının yüzde 85'i aşan artışla 11 bin 848 liradan 22 bin lira bandına yükselmesiyle birlikte, bu artış aynı oranda memur emeklisine de yansıyacak. Bu rakam da 14 bin 670 liranın üzerinde olacak. Bu rakamın altında kalan memur emeklisi maaşları yine bu düzeye yükselecek. Bunun dışında diğer birçok emekli memurun maaşının 17 bin lira bandına çıkacağı göze çarpıyor.

SKK VE BAĞ-KUR'DA DURUM DAHA FARKLI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise taban maaş 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu rakamın da yeniden yükseltilmesi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Burada en az 1000 TL'lik bir artış öngörülüyor. Böylece en düşük maaş 8.500 TL'ye çıkmış olacak. Ancak burada masaya gelen formüller arasında en düşük emekli maaşının 10 bin lira yapılması da söz konusu olacak.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Temmuz günü enflasyon oranlarının netleşmesiyle memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getireceği Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Temmuz günü enflasyon oranlarının netleşmesiyle memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getireceği

Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz - Son Dakika


Son Dakika
23:15 Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz
23:11 Memur ve emekliler, zam için nefesini tuttu! İşte son hesaplamalara göre masadaki rakamlar
21:45 Depremlerden etkilenen illerdeki öğretmenlere tayin hakkı
21:42 Depremlerden etkilenen öğretmenlere iller arası tayin hakkı! Başvuru tarihleri 5-17 Temmuz arası
21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek
21:27 Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli yatırımlara imza atmak üzere BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirecek
21:10 Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü
21:08 Bangladeş'te petrol tankerinde patlama! Alevler kontrol altına alınamıyor
20:56 Elon Musk'ın Twitter'da görüntüleme sınırı koymasının sebebi Google'a ödeme yapmaması mı?
20:52 Twitter'daki kargaşayla ilgili dikkat çeken iddia: Elon Musk, Google'a ödeme yapmayınca tweetleri sınırlandırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 23:42:43. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement