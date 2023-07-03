Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz

Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL olmasının ardından gözler memur ve emeklilere gelecek zamma çevrilmişti. Bir süredir süren meraklı bekleyişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrası bu konuda değerlendirmelerde bulundu.

5 TEMMUZ'A İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. 5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

ÇARŞAMBA GÜBÜ ZAM ORANLARI NETLEŞECEK

Böylece emekliye zam ve memur maaşı düzenlemesi için tarih belli oldu. Çarşamba günü 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak. Bununla beraber SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Daha sonra ek zam düzenlemeleri kamuoyuna duyurulacak.

TORBA YASA MECLİSE SUNULACAK

1. torba yasa bu hafta içinde Meclis Başkanlığına sunulacak. Ardından düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek ve Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak. Son olarak 15 Temmuz öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CumhurbaşkanıErdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının torba yasa teklifinde yer alacağını aktarmıştı. Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanı'mızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz, temmuz ayında inşallah." diye konuştu.

ZAM ORANI YÜZDE 85,86

Bu durumda yapılacak düzenleme ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85,68 olarak kayıtlara geçecek.

EMEKLİ MEMURUN MAAŞI 17 BİN LİRAYA ÇIKACAK

En düşük memur maaşının yüzde 85'i aşan artışla 11 bin 848 liradan 22 bin lira bandına yükselmesiyle birlikte, bu artış aynı oranda memur emeklisine de yansıyacak. Bu rakam da 14 bin 670 liranın üzerinde olacak. Bu rakamın altında kalan memur emeklisi maaşları yine bu düzeye yükselecek. Bunun dışında diğer birçok emekli memurun maaşının 17 bin lira bandına çıkacağı göze çarpıyor.

SKK VE BAĞ-KUR'DA DURUM DAHA FARKLI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise taban maaş 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu rakamın da yeniden yükseltilmesi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Burada en az 1000 TL'lik bir artış öngörülüyor. Böylece en düşük maaş 8.500 TL'ye çıkmış olacak. Ancak burada masaya gelen formüller arasında en düşük emekli maaşının 10 bin lira yapılması da söz konusu olacak.