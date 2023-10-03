Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 127 ile üniversite ücretleri oldu - Son Dakika

Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 127 ile üniversite ücretleri oldu

Son Güncelleme: 03.10.2023 10:59

Tüketici fiyatları bazında eylülde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 127,72 ile üniversite eğitimi, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 127,72 ile üniversite ücretleri oldu. Geçen ay fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Üniversite eğitimindeki fiyat artışını, yüzde 30,21 ile diğer konaklama hizmetleri, yüzde 26,90 ile otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 22,81 ile sosyal hizmetler, yüzde 17,73 ile demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi. Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,08 ile sigaralar, yüzde 9,52 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 8,31 ile kahve, yüzde 7,75 ile şeker, yüzde 7,73 ile taze süt yer aldı.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkilerde oldu. Bu ürünü, yüzde 3,98 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ve yüzde 1,30 ile kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı takip etti.

FİYATI EN AZ ARTAN ÜRÜNLER

Fiyatı en az artış gösteren ürünler ise yüzde 0,19 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 0,57 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,75 ile margarin, 0,82 ile çocuk giyim, yüzde 1,67 ile erkek giyim, yüzde 1,69 ile pirinç, yüzde 1,71 ile tereyağı oldu.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları (yüzde) şöyle:

Üniversite eğitim127,72
Diğer konaklama hizmetleri30,21
Otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı26,90
Sosyal hizmetler22,81
Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı17,73
Sigaralar11,08
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler9,52
Kahve8,31
Şeker7,75
Taze süt7,73

Geçen ay fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları da (yüzde) şöyle:

Tereyağı
1,71
Pirinç1,69
Erkek giyim1,67
Çocuk giyim0,82
Margarin0,75
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri0,57
Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri0,19
Kişisel ulaşım araçlarının bakım ve onarımı-1,30
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)-3,98
Patates ve bazı yumru bitkiler-4,31
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Çocuk, Eğitim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 127 ile üniversite ücretleri oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 127 ile üniversite ücretleri oldu - Son Dakika
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