Milyonların sabırsızlıkla beklediği EYT düzenlemesi iş dünyasında endişelere yol açtı - Son Dakika
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Milyonların sabırsızlıkla beklediği EYT düzenlemesi iş dünyasında endişelere yol açtı

21.11.2022 11:54

Erken yaşta emeklilik (EYT) düzenlemesi ile 1.5 milyon kişi emekliliğe hak kazanacak. Ancak düzenlemeyle ilgili özellikle işverenler deneyimli elemanlarını kaybetme riski yanında, bu kişilerin yüksek tazminat tutarlarıyla da karşı karşıya kalmaktan endişeli. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelip işletmelere gelecek ilave yükler konusunda daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini iletti.

Emeklilikte Yaşa Takılan ve bu nedenle henüz emekli olamamış vatandaşların merakla beklediği süreçte sona yaklaşılıyor. Bu yılın sonuna doğru tamamlanması planlanan çalışmalar bittiğinde taslak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

"1.5 MİLYON KİŞİ ŞARTLARI SAĞLIYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin son olarak EYT düzenlemesinin Aralık'ta TBMM'ye geleceğini duyurdu. Bilgin, "EYT 2023'te uygulanacak. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" ifadelerini kullandı.

TOBB BAŞKANI BAKAN BİLGİN'LE BİR ARAYA GELDİ

Milyonlarca vatandaş dört gözde EYT düzenlemesini beklerken iş dünyası da EYT sorununun çözümünde ortaya çıkan kapsamın çalışma hayatına yönelik olası olumsuz etkilerine ilişkin endişe içinde. Bu nedenle TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, geçen hafta içinde iş dünyasının endişe ve çözüm önerilerine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi. Konuyla ilgili endişelerini Bakan Bilgin'e ileten Hisarcıklıoğlu, düzenlemeye karşı olmadıklarını ancak işletmelere gelecek ilave yükler konusunda daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini iletti.

KALİFİYE ELEMAN KAYBI VE YÜKSEK TAZMİNAT TUTARLAYLA KARŞILAŞABİLİRLER

Deneyimli çalışanlar EYT ile hızla emekli olabilecekken; firmalar, kalifiye ve deneyimli elemanları kaybetme riski yanında, bu kişilerin yüksek tazminat tutarlarıyla da karşı karşıya kalabilecek. Üstelik, Ocak ayında asgari ücrete yapılacak artış sonrası da ücretlerde yukarıya doğru bir baskı oluşacak. Bu durumun iş ortamında sıkıntılara yol açabileceğinden endişe ediliyor.

EMEKLİLERİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİNE YÖNELİK ÖZENDİRİCİ UYGULAMA İSTİYORLAR

İş dünyası bu geçiş sürecinde, kıdem tazminatları için mali destek, çalışanların dolayısıyla rekabet gücünün de korunması için emekli olup da çalışmaya devam etme yönünde özendirici yaklaşım uygulanmasını talep ediyor. TOBB yanında, TİSK de benzer yaklaşımı içeren bir girişimde bulunduğunu, Bakanlığa bir rapor sunduğunu önceki haftalarda açıklamıştı.

"YÜKLÜ TAZMİNATLAR BİZİ ZORLAYACAK"

TOBB Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, NB Ekonomi'ye yaptığı açıklamada, düzenlemenin kıdem tazminatı yükü ve nitelikli eleman kaybı gibi ciddi riskler barındırdığını kaydetti. Kendi hesaplamalarına göre, işgücü kaybının yüzde 30'lara varabileceğini söyleyen Zeytinoğlu, "Finansmana erişimin kısıtlı, nakit akışlarının sıkışık olduğu bu dönemde yüklü bir tazminatla karşılaşmak bizleri daha da zorlayacaktır" dedi.

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EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonların sabırsızlıkla beklediği EYT düzenlemesi iş dünyasında endişelere yol açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonların sabırsızlıkla beklediği EYT düzenlemesi iş dünyasında endişelere yol açtı - Son Dakika
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