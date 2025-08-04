Fenerbahçe Temmuz'da Yatırımcıyı Güldürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Fenerbahçe Temmuz'da Yatırımcıyı Güldürdü

04.08.2025 11:15
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Fenerbahçe, temmuzda borsa yatırımcılarına %16,6 kazandırarak en çok kazandıran kulüp oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp yüzde 16,6 ile Fenerbahçe olurken, kulüp hisselerindeki yükselişi üçüncü ayına taşımayı başardı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi temmuz ayında yüzde 11,5 artış kaydetti.

Yapılan transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla spor şirketleri temmuz ayında borsada genel olarak başarılı bir performans sergiledi. Transferler ve sponsorluk gelirlerinin kulüplere ve Süper Lig'e önemli katkıları bulunuyor.

Logolu ürün satışları, kombine kart satışları, maç günü gelirleri, sponsorluk, reklam ve medya gelirleri kulüplere kayda değer bir şekilde kaynak sağlıyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri temmuz ayında yüzde 16,6 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Hisselerindeki yükselişi üçüncü ayına taşıyan Fenerbahçe, yılın ilk yarısında da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olmuştu.

Fenerbahçe, Belçika'nın Gent kulübünde forma giyen İngiliz oyuncu Archie Brown'u kadrosuna katarken, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı da 1 yıllığına kiraladı.

Kulüp ayrıca stadyum ve Avrupa forma sponsorluğu için Chobani'yle anlaştı. İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

Temmuz ayında yatırımcısına Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 14,2, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 6,6 kazandırdı. Aynı dönemde Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri de yüzde 0,9 değer kazandı.

Galatasaray, geçen sezon kiralık forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i 75 milyon avro bedelle Napoli kulübünden transfer ettiğini duyurdu. Bu transferle Türkiye tarihinin en pahalı transferini gerçekleştiren sarı kırmızılı kulüp bunun yanı sıra bankalara olan bütün borçlarını da ödeyerek, "Bankalar Birliği yapılandırmasından" çıktığını duyurdu.

Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "T.C. Ziraat Bankası AŞ ve Denizbank AŞ'den oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında Mart 2021 döneminde imzalanmış, Mayıs 2021 döneminde ve Şubat 2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi Mayıs 2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray ayrıca Florya arazisi için de Nivak Yapı ile anlaşmaya vardı. Bu kapsamda, Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Florya arsasına ilişkin Galatasaray Spor Kulübü ile Nivak Yapı AŞ arasında bir Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalandı.

Kulüp ayrıca sağlık grubu Acıbademle sponsorluk anlaşması yaptı.

Beşiktaş da İtalya ekibi Roma'nın İngiliz futbolcusu Tammy Abraham'ı renklerine bağladı.

Trabzonspor ise Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto ile 4+1 yıllık, Nijeryalı golcü futbolcu Paul Onuachu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Yılbaşından bu yana tek kazandıran kulüp Fenerbahçe

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında, Fenerbahçe rakiplerinden pozitif ayrıştı. Bu dönemde Fenerbahçe hisseleri yatırımcısına yüzde 32,7 getiri sağladı.

Bu dönemde, yatırımcısına Galatasaray yüzde 6,8, Beşiktaş yüzde 39,4 ve Trabzonspor yüzde 47,5 kaybettirdi.

Spor şirketlerinin mali durumu ile yeşil sahalardaki performanslarının genel olarak taraftarlarını memnun etmemesi yıl genelinde hisseleri üzerinde yönlendirici oluyor.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Galatasaray temmuz ayını 19 milyar 35 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı 16 milyar 837 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 9 milyar 209 milyon 241 bin 16 lirayla Beşiktaş ve 8 milyar 474 milyon 999 bin 999 lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2024, Haziran 2025 ve Temmuz 2025 kapanış fiyatı, değişimi, 2024 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

Şirket2024 Aralık kapanış fiyatı (TL)2025 Haziran kapanış fiyatı (TL)2025 Temmuz kapanış fiyatı (TL)2025 Temmuz aylık değişim (yüzde)2024 sonuna göre fark (yüzde)Piyasa değeri
Fenerbahçe10,1511,5513,47+16,6+32,716.837.500.000
Galatasaray1,511,231,41+14,2-6,819.035.000.000
Beşiktaş3,481,982,11+6,6-39,49.209.241.016
Trabzonspor2,151,121,13+0,9-47,58.474.999.999

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi, Finans, Borsa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fenerbahçe Temmuz'da Yatırımcıyı Güldürdü - Son Dakika

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