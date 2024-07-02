İzmir Fuarları İlk 5 Ayda İhracata Büyük Katkı Sağladı

Ekonomi

Türk fuarcılığının başkenti İzmir, bu yılın ilk yarısında düzenlenen fuarlarda önemli bir başarıya imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve İZFAŞ'ın organizasyonunda ya da farklı fuarcılık şirketleri tarafından gerçekleştirilen fuarlar, yüzlerce katılımcı firmayı, binlerce sektör profesyonelini ve iş insanını bir araya getirdi. Fuar ve etkinlikler, kent ve ülke ekonomisine, ihracata ve istihdama büyük katkı sağladı. Fuarların da katkısıyla İzmir'in ilk 5 aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışla 10 milyar 315 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin en büyük ve modern fuar alanı Fuar İzmir ile Kültürpark'ta, 15 fuar ve çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. İzmir'i ve düzenlendiği sektörleri dünyayla buluşturan fuarlar, şehrin uluslararası bir ticaret ve kültür merkezi olma hedefini desteklerken iş dünyası ve ziyaretçiler için de yeni fırsatlar sundu. Yılın ilk döneminde Fuar İzmir ve Kültürpark'ta, AGROEXPO - Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, HORECA Fair-Uluslararası Otel Restoran, Kafe, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı, HORECA EDT - Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı, Pack Fair Türkiye Ambalajlama Paketleme Teknolojileri Fuarı, Food Fair Türkiye Gıda Ürünleri Fuarı, IMATECH - Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, MODEKO - İzmir Mobilya Fuarı, OPTICWORLD - Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, İZKİTAP FEST - İzmir Kitap Fuarı, MAST İzmir Boat Show - Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, IAAF İZMİR - İzmir Sanat ve Antika Fuarı, WENERGY - Temiz Enerji Teknolojileri Fuar ve Konferansı, OLIVTECH - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, İzmir Kahve Fuarı ile First Lego League yerel ve ulusal turnuvaları, Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Türkiye Finali, İzmir Tattoo Fest, İzmirCon 2024 etkinliği gerçekleştirildi. Yüzlerce firmanın katılımcı olduğu fuar ve etkinlikler; Türkiye'nin dört yanından ve 100'ü aşkın ülkeden on binlerce ziyaretçiyi ağırlarken ortaya çıkan katma değer; kent ve ülke ekonomisine, istihdama, ihracata katkı sağladı.

Fuarların da katkısıyla ilk 5 ayda İzmir'den 10 milyar 315 milyon dolarlık ihracat

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ihracat istatistiklerine göre; İzmir, ilk 5 aylık dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yapan üçüncü şehri oldu. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatı yüzde 4,5 oranında artışla 106 milyar 914 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, İzmir'in ihracatı ise Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışla yüzde 6 artarak 10 milyar 315 milyon dolar oldu. Bu dönemde İzmir'in Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı da yaklaşık yüzde 9,6 olarak gerçekleşti.

Modadan turizme birçok fuar düzenlenecek

İzmir, yılın ikinci yarısında da çok sayıda fuar ve dünya çapında etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu yıl 93.'sü gerçekleştirilecek İzmir Enternasyonal Fuarı 30 Ağustos- 9 Eylül, LOGISTECH - Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı 11-13 Eylül, EXPO SPORT - Spor & E-Spor Fuarı 19-22 Eylül, PET İZMİR-İzmir Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı 25-28 Eylül, INTERFRESH EURASIA - Sebze, Meyve, Ambalaj, Depolama, Lojistik, Tarım Makine ve Teknolojileri Fuarı 26-28 Eylül, FASHION PRIME -Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı 9-11 Ekim, FASHIONTECH İZMİR - Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Baskı Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı 9-12 Ekim, FUTURE FISH EURASIA - Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı 10-12 Ekim, BEAUTY EXPO - İzmir Estetik, Kozmetik, Güzellik Fuarı 25 - 27 Ekim, İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı 26 Ekim-3 Kasım, IF WEDDING FASHION İZMİR - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 19-22 Kasım, TTI İZMİR - Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi 5-7 Aralık, TTI HEALTH - Sağlık Turizmi Fuarı 5-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

İki fuar ilk kez düzenleniyor

İlk kez düzenlenecek FASHION HOME İZMİR - Ev Tekstili Fuarı 9 - 11 Ekim, ARÜSTEK - 1. Araç Üstü Ekipmanları, İş Makineleri ve Teknolojileri Fuarı da 23-26 Ekim 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

WRO Dünya Finali İzmir'de

Dünyada robotiğe meraklı çocukları İzmir'de buluşturacak Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Uluslararası Finali, 28-30 Kasım 2024 tarihlerinde Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. Her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Robot Olimpiyatları, bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğinde yapılacak ve 3 bini aşkın katılımcıyı İzmir'de buluşturacak. 90 ülkeden programa katılan takımlar 'Earth Allies' temasıyla robotik çözümler geliştirmek ve doğa ile uyum içinde yaşamanın yollarını keşfetmek üzerine çalışacak.

Yılın ikinci yarısında başta 93. İzmir Enternasyonal Fuarı olmak üzere, düzenlenecek fuarların yüz binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor. İzmir, fuarlarıyla ve etkinlikleriyle uluslararası alanda adından söz ettirirken şehrin refahını ve Türkiye'nin ihracatını büyütmeye devam edecek. - İZMİR