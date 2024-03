GAGİAD\'ın 16. Olağan Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Ekonomi

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği'nin (GAGİAD) 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, GAGİAD 16'ncı Olağan Genel Kurulu'nda görevi Yiğitcan Konukoğlu'na devretti. Sanko Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi olan Yiğitcan Konukoğlu, GAGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Gaziantep'in önde gelen sivil toplum kuruluşlarından GAGİAD'ın iki yılda bir gerçekleşen ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen Olağan Genel Kurulu, 2 Mart Cumartesi günü dernek merkezinde gerçekleşti. GAGİAD Kurucu Başkanı ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GAGİAD Geçmiş Dönem Başkanları Nejat Koçer, Erhan Özmen, Yaşar Erturhan, Taner Özdurak, Bora Tezel, Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Şırnak Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Nihat Bilişik ve dernek üyelerinin yoğun katılım sağladığı Genel Kurul; divan teşekkülü ve divana yetki verilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. GAGİAD 16. Olağan Genel Kurulu'nda; yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak, genel kurul tarafından ibra edildi. Ardından Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin asil ve yedek seçimi gerçekleştirildi. Genel Kurul sonucunda GAGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğitcan Konukoğlu, GAGİAD yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Deniz Yüksel Konukoğlu ise Kadınlar Kurulu Başkanı oldu.

İki dönemi boyunca GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Cihan Koçer açılış konuşmasına, bugüne kadar verdikleri emek için yönetim kurulu ve GAGİAD'lılara teşekkür ederek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atmanın gururunu yaşadığımız bir dönemde, 30'uncu yılını geride bırakan GAGİAD'ın geldiği nokta herkes tarafından takdir edilmektedir. Bugün GAGİAD, iş dünyasına yön veren, yenilikçi adımlarıyla sektöre vizyon katan bir noktadadır. Bizi bugünlere getiren öncelikle kuruluşumuzdaki sağlam temellerdir. Bu sağlam temelden ilham alarak, 30 yıl boyunca durmadan, yorulmadan çalışarak bugünlere geldik. Bugüne kadar ulaştığımız başarının bilincinde olarak, elbette daha iyi, daha büyük işlere imza atmak için var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz. Sizlerin de yakinen bildiği gibi, pandemiden küresel ekonomideki durgunluğa, yaşadığımız elim deprem felaketinden yakın coğrafyamızdaki çatışmalara kadar pek çok zorlukta sorumluluk üstlendik. Ekonomik alanda ortaya koyduğumuzun değerin yanında üstlendiğimiz sorumlulukla sosyal hayattan eğitime, sürdürülebilirlikten kültür sanata kadar her alanda var gücümüzle çalışmaya gayret ettik" dedi.

Koçer, sosyal sorumluluk projeleri, GAGİAD Kültür Sanat Festivali, yürütülen AB projeleri ve daha pek çok çalışmayla Gazi şehri her alanda ileriye taşımaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Düzenlediğimiz GAGİAD Kültür Sanat Festivali, Gaziantep'in ilk kültür sanat festivali olması ve kapsamlı programıyla, başlı başına büyük bir başarıydı ve ulusal anlamda büyük ilgi gördü. İnanıyorum ki GAGİAD Kültür Sanat Festivali gelenekselleşerek, her yıl heyecanla beklenen bir etkinliğe dönüşecek ve Gaziantep sıfatlarına bir de 'Kültür-Sanat Şehri'ni ekleyecektir. Her 2 yılda bir düzenleyerek geleneksel hale getirdiğimiz GAGİAD Ödülleri 13'üncüsünü büyük bir gururla gerçekleştirdik. Birçok değerli ismi ödüllendirdik, genç yetenekleri cesaretlendirdik, başarı yolunda ön safta koşanları görünür kıldık. Gaziantep'imiz için uluslararası alanda yeni ilişkiler geliştirmek, bu toprakların girişimci ruhunu dünyayla buluşturmak için Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirdik. Türkiye Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu desteğiyle hayata geçirdiğimiz Avrupa Birliği Projemiz kapsamında webinarlar, eğitimler düzenledik. Gazi Şehrimizden yeni girişimler çıkması, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla yürüttüğümüz bu projelerin meyvelerini gelecekte toplayacağımıza inanıyorum. GAGİAD 14. ve 15. dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak, birlikte ürettiğimiz değere, yürüttüğümüz çalışmalara öncülük etmekten, 4 yıldır sizlerle birlikte şehrimizi ve iş dünyamızı ileriye taşıyacak işlere imza atmaktan dolayı gururluyum. Birlikte yol yürüdüğümüz, bizleri gururlandıran çalışmalarda emeği geçen, çabamıza omuz veren yönetim kurulu üyelerimize, komisyon başkanlarımıza, komisyon üyelerimize ve tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni başkanımız ve yönetim kurulumuzun yürüttüğümüz bu çalışmaları, GAGİAD'ın başarılarını daha da ileriye taşıyacağına inancım tam. Göreve gelen yeni yönetimimize başarılar diliyor, yönetim kurulumuzun GAGİAD'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu büyük aile gelecekte de yeni başarılara imza atacaktır. Bizler her zaman GAGİAD'ın ve Gaziantep'in emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

16'ncı Dönem GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve gelen Yiğitcan Konukoğlu, kurul üyelerinin teveccühüne teşekkür ettiğini belirterek, "Bugün 16'ncı dönem Yönetim Kurulu olarak öncelikle çok mutluyuz ve heyecanlıyız. 14 ve 15'inci dönemde Cihan Başkanımız ile çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik, bunların devamlılığını sağlayacağız. Birkaç hususa dile getirmek istiyorum. Yeni dönemimizde de ana gayemiz, derneğimizin kuruluşundan itibaren hedeflediği; genç nesiller arası ortak aklın oluşturulması, şehirde yatırım ekosistemin ve şehir yaşamının geliştirilmesi ve korunması, derneğimizin devamlılığını sağlanması, üyelerimize kaliteli hizmetin sağlanmasını hedeflemek yönünde olacak. Bu dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız ana başlıklar ise; ekonomi, kültür sanat ve üyeler arası iletişimi arttıracak aktivitelerin yapılması, derneğimizin kurumsallaşma çalışmalarının devamlılığının sağlanması, iki dönemdir uygulanan yeni komisyon yapısının devamlılığının sağlanması ve geliştirilmesi şeklinde olacak" şeklinde konuştu.

GAGİAD'a bugüne kadar hizmet verenlere teşekkür eden Konukoğlu, "İki dönemdir omuz omuza çalıştığım değerli başkanımız Cihan Başkana, Eşi İpek Hanım'a ve geçmiş dönemde emek veren Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. Cihan Başkan azmi ve kararlığıyla derneğinize çok emek vermiştir. Kendisiyle olan hem abi kardeş hem de arkadaşlık ilişkimiz GAGİAD ile güçlenmiştir ve bundan sonra da böyle devam edecektir. Bir parantez de Kadınlar Kurulu Başkanımız Sayın Selin Akcan için açmak istiyorum. Kendisi GAGİAD için her zaman en samimi ve temiz duygularla çalıştı kendisine ve GAGİAD için büyük emekler veren Eşi Mehmet Akcan'a derneğimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Genel Kurul sırasında Divan Başkanlığını Mustafa Topçuoğlu'nun, üyeliklerini Erhan Özmen ve Yaşar Erturhan'ın yapmasından ötürü kendilerine teşekkür edildi.

GAGİAD 16. Dönem Yönetim Kurulu, "Yiğitcan Konukoğlu, Yunus Kara, Onur Konukoğlu, Tuğçe Topçuoğlu, Mert Güllüoğlu, Erman Erturhan, İbrahim Teymur, Seçkin Yıldırımdemir, Burak Fadıloğlu" oldu. - GAZİANTEP