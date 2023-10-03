Gana'da ekonomik kriz nedeniyle merkez bankası başkanının istifası isteniyor

Gana'da ana muhalefet partisi milletvekillerin çağrısıyla başkent Akra'da bir araya gelen yüzlerce protestocu, artan ekonomik sıkıntı ve hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi. Protestocular, "Gana Merkez Bankası şimdi iflas etti" sloganları atarak, ülke ekonomisinin kötü yönetildiğini ve Gana Merkez Bankası Başkanı Addison'un görevden alınması gerektiğini savundu.

MERKEZ BANKASI'NA GİTTİLER

Dilekçe sunmak üzere Merkez Bankası başkanlık binasına gelen protestocular, banka yetkililerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle toplantıda olduğu bilgisini aldı. Meclisteki Azınlık Lideri Cassiel ATO Forson, dilekçe sunmak için geri geleceklerini belirtti.

VERGİ ARTIŞLARINA GİTTİLER

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve artan kamu borcuyla mücadele eden Gana'da hükümet, gelirleri artırmak amacıyla vergi artışları gibi tedbirler uygulamaya koymuştu.

TEKRAR IMF'İN KAPISINI ÇALDILAR

Gana 3 yıl önce IMF programından çıkmış ancak son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapmıştı.