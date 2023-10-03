Gana'da ekonomik kriz nedeniyle merkez bankası başkanının istifası isteniyor - Son Dakika

Gana'da ekonomik kriz nedeniyle merkez bankası başkanının istifası isteniyor

Son Güncelleme: 04.10.2023 09:57

Gana'da artan ekonomik sıkıntılara karşı düzenlenen protestoda, yüzlerce kişi Merkez Bankası Başkanı Ernest Addison'un istifasını talep etti. Protestocular, ülke ekonomisinin kötü yönetildiğini ve Gana Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması gerektiğini savundu.

Gana'da ana muhalefet partisi milletvekillerin çağrısıyla başkent Akra'da bir araya gelen yüzlerce protestocu, artan ekonomik sıkıntı ve hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi. Protestocular, "Gana Merkez Bankası şimdi iflas etti" sloganları atarak, ülke ekonomisinin kötü yönetildiğini ve Gana Merkez Bankası Başkanı Addison'un görevden alınması gerektiğini savundu.

Gana Merkez Bankası Başkanı'nın istifası isteniyor

MERKEZ BANKASI'NA GİTTİLER

Dilekçe sunmak üzere Merkez Bankası başkanlık binasına gelen protestocular, banka yetkililerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle toplantıda olduğu bilgisini aldı. Meclisteki Azınlık Lideri Cassiel ATO Forson, dilekçe sunmak için geri geleceklerini belirtti.

Gana Merkez Bankası Başkanı'nın istifası isteniyor

VERGİ ARTIŞLARINA GİTTİLER

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve artan kamu borcuyla mücadele eden Gana'da hükümet, gelirleri artırmak amacıyla vergi artışları gibi tedbirler uygulamaya koymuştu.

Gana Merkez Bankası Başkanı'nın istifası isteniyor

TEKRAR IMF'İN KAPISINI ÇALDILAR

Gana 3 yıl önce IMF programından çıkmış ancak son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapmıştı.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Gana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gana'da ekonomik kriz nedeniyle merkez bankası başkanının istifası isteniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gana'da ekonomik kriz nedeniyle merkez bankası başkanının istifası isteniyor - Son Dakika
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