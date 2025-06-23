Gaziantep\'te İkiz Dönüşüm Buluşması

Dijital ve yeşil dönüşümü simgeleyen ikiz dönüşümün ülke genelindeki OSB'lere yayılmasını desteklemek üzere İş Bankası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu iş birliği ile başlatılan "OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları"nın ikincisi Gaziantep'te gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ'lerin küresel rekabet gücünü artırmak, dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında atılacak adımlarla mümkün. KOBİ'lerin dijital yetkinliklerini geliştirerek sürdürülebilirliği merkeze alan üretim modellerine geçiş yapabilmesi, yalnızca işletmelerin değil, ülke ekonomisinin de geleceği açısından stratejik önem taşıyor. İş Bankası'nın bu yaklaşımla geçtiğimiz yıl Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile (OSBÜK) bir protokol imzalayarak başlattığı OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları'nın ikincisi Gaziantep'te gerçekleştirildi.

"Küresel pazarda söz sahibi olmak ancak OSB'lerin güçlenmesiyle mümkün"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, yüksek katma değerli üretimi, stratejik konumu, gelişmiş lojistik altyapısı ve girişimci sanayicileri ile Gaziantep'in 2024 yılı ihracatının 10 milyar doları aştığını söyledi. Fiziksel büyüklük, aktif işletme sayısı ve istihdam açısından Türkiye'nin en büyük OSB'si konumunda olan Gaziantep OSB'nin ihracat odaklı üretimiyle ülkemizin sanayisine ve dış ticaretine büyük katkı sağladığını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşunun 600'den fazlasının OSB'lerde yer aldığını, OSB'lerin ülkemizin sanayileşmesinin en önemli yapı taşlarından biri olduğu belirtti.

Tüm sektörlerde olduğu gibi OSB'lerde de dijital dönüşümün bir zorunluluk olduğunun ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum için sanayi kuruluşlarının yeşil dönüşümü iş modellerine entegre etmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda 2026 yılına kadar sürdürülebilir finansman alanına yönelik 300 milyar TL'lik kaynak ile yeşil dönüşüme katkı sağlamayı taahhüt ettiklerini ve bu taahhütlerini 2026 yılı gelmeden tamamladıklarını söyledi.

Sürdürülebilir finansman alanındaki odaklanmalarını aynı şekilde sürdüreceklerini ve KOBİ'lerin ikiz dönüşümünü stratejik bir alan olarak gördüklerini belirten Sezgin Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "KOBİ'lerin ikiz dönüşüm süreçlerini tamamlayabilmesinin ancak bütünsel bir bakış açısıyla üretilecek çözümlerle mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Geçtiğimiz yıl MEXT Teknoloji Merkezi iş birliğiyle '100 KOBİ'nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu' projemizi hayata geçirdik. KOBİ'lerin üretim bantlarının yönetsel süreçlerinin dijitalleşmesi, enerji verimliliği yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gereken noktalarda en uygun maliyetlerle finansman desteği sağlanması konusunda hep yanındayız. OSBÜK ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız protokol ile de OSB'lerde faaliyet gösteren işletmelerin; dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarından teminat mektubuna, ihracat işlemlerinden işletme giderlerine kadar tüm finansman ihtiyaçları için avantajlı faiz oranları ve esnek vade imkanı sunduğumuz OSB Finansman paketimizi hayata geçirdik. Paketimiz ile bugüne kadar, 1.910 adet işletmeye 13,5 milyar lira nakdi ve 8 milyar lira gayrinakdi kredi kullandırımı gerçekleştirdik. Ülkemizin sanayisine destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Dijitalleşme ve çevreci üretim süreçlerine geçmek, değişime ayak uydurmak ortak hedef olmalı"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı Cengiz Şimşek konuşmasında dijital ve yeşil dönüşümden oluşan ikiz dönüşümün sadece sanayimizin değil, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da hayati önem taşıdığını, iç ve dış pazardaki rekabet gücümüzü koruyabilmek için bir tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Son dönemde, üretimde rekabetin sadece maliyet ve kaliteyle sınırlı olmadığına; aynı zamanda çevresel sorumluluk ve teknolojik yeterlilikle de ölçüldüğüne dikkat çeken Cengiz Şimşek, "Dijitalleşmeyi başaramayan, üretimini çevreye duyarlı hale getiremeyen işletmeler, sadece iç pazarda değil, ihracatta da ciddi engellerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, Sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı için dijitalleşme ve çevreci üretim süreçlerine geçmek, değişime ayak uydurmak hepimizin ortak hedefi olmalı" dedi.

OSBÜK'ün temel misyonunun Organize sanayi bölgelerimize yol göstermek olduğunu söyleyen Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "OSBÜK olarak, yeşil dönüşüme uyum süreçlerine destek olmak üzere 81 ilde faaliyet gösteren 413 organize sanayi bölgesinde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. OSB'lerimizin ikiz dönüşümüne rehberlik etmek üzere yetiştirdiğimiz 2 bin dijital elçi ile sürece katkı sağlıyoruz. Ev sahibi olarak bulunduğumuz Gaziantep OSB'de pek çok çalışma yürütüyoruz. Bugün 1.300'ü aşkın fabrikanın faaliyet gösterdiği sanayi bölgemizde, ikiz dönüşüm konusunda Türkiye'ye örnek teşkil edecek adımlara imza atıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TSE tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak Türkiye'de Yeşil OSB Sertifikası alan 18 OSB'den biri olduk. Gaziantep OSB olarak da 331 GES projesiyle 530 megavatı aşan yenilenebilir enerji kapasitesine ulaştık. Bu sayede, çevresel ayak izimizi azaltırken sanayimizin enerji ihtiyacını da temiz kaynaklardan karşılıyoruz. Faaliyete geçireceğimiz günlük 250 bin metreküp kapasiteli İleri teknoloji sistemlerinin kullanılacağı yeni atık su arıtma tesisimizde arıtılan suyu tarımda ve sanayi üretiminde yeniden kullanarak su ayak izimizi azaltmayı da hedefliyoruz. Çevreci yatırımlarımız ve dijitalleşme adımlarımızla verimliliği artırıyor sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmeye odaklanıyoruz."

Panel oturumları

Açılış konuşmalarının ardından dijital ve yeşil dönüşümün birlikte ele alındığı 'İş Dünyasında İkiz Dönüşüm Yolculuğu' panelinde İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, KOSGEB Proje Yönetimi Daire Başkanı Faruk Kahvecioğlu ve Liva Enerji CEO'su Sinan Uzer KOBİ'lerin dönüşüm süreçlerindeki kazanımları, karşılaştıkları zorluklar, finansman kaynakları ve regülasyonlara uyum gibi başlıklarda değerlendirmelerini paylaştı. Katılımcılar, ikiz dönüşümün artık bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunun altını çizerken; iş dünyasının sürdürülebilir ve dijital bir geleceğe uyum sağlaması için birlikte hareket etmesi gerektiği mesajını verdiler. - GAZİANTEP