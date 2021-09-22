Üye Girişi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 8 milyon öğrenci yaptıkları algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 8 milyon öğrenci yaptıkları algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyor

22.09.2021 14:24

Öğrenci yurtlarının yetersiz olduğu iddialarıyla ilgili konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2002-2021 döneminde yurt sayısının 190'dan, 768'e yükseldiğini belirterek, "Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci yaptıkları algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtlarıyla ilgili iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Ankara'daki Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda yaptığı açıklamada ülkenin dört bir yanından yurtlara gelen öğrencileri aile sıcaklığıyla karşılamaya hazır olduklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu görmüş olduğunuz yurtlarda bir emek var. Gayret var, alın teri var. Pandemi sonrası tüm illerimizde, ilçelerimizde bu vatanın evlatlarını birer aile sıcaklığıyla karşılamaya da hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN GURUR TABLOSUDUR"

Türkiye'deki öğrenci yurtlarının oldukça yüksek standartlara sahip olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip. Adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız. Bunu göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Konfor bakımından, çalışma imkanları bakımından, temizlik bakımından, güvenlik bakımından her alanda yüksek standartlara sahibiz. Eğitim hizmetini bir ihracat kalemi olarak sunan ülkelere baktığımızda bu hizmetin bu standartta, bu seviyede, bu kapasitede hiçbir şekilde olmadığını görüyoruz. O yüzden altyapımız ve bu çerçevede ortaya çıkan hizmet Türkiye için bir iftihar, gurur tablosudur. Bu kapasiteyi her geçen gün daha yukarıya taşımanın gayretindeyiz. Bunun inancıyla gerek bakanlık olarak gerek hükümet olarak el ele vermiş bir şekilde çalışıyoruz. Bu altyapıyı, bu çalışmayı, bu güzel tabloyu kimsenin istismarına, karalamasına hiçbir şekilde müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2002-2021 ARASINDA YURT SAYISI 190'DAN 768'E YÜKSELDİ"

Ülkedeki yurtlarda 700 bini aşkın öğrencinin kaldığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Yurtlarımızdan faydalanan 720 bin öğrenci var. 2002-2021 arasında 190'dan 768'e yükselen yurt sayısı var. Bir yandan eskiyen yurtları, modernize edilmesi gereken yurtları, deprem ve benzeri koşullar nedeniyle acilen yeniden yapılması gereken yurtları yapıyoruz. Bir yandan da ülkemizin her bir köşesine kadar bu standartlarda yurtlarımız var. Durmayacağız, duraksamayacağız, tereddüt etmeyeceğiz ve bu çıtayı, bu standartları gençlerimiz için, bu aziz vatanın kıymetli evlatları için her daim ortaya koymaya devam edeceğiz. 2017-2018 döneminde başvuran öğrencilerimizin yüzde 90'ı yurtlarımıza yerleşmiş. 2018-2019'da yüzde 89, 2019-2020'de yüzde 88, 2021-2022'de yeni bir süreç başlattık ve o süreç geçen hafta tamamlandı ve yerleştirmelerimiz geçen hafta başladı" dedi.

"BU HAFTA 35 BİN YEDEK YERLEŞTİRME YAPTIK"

Gençlerin devlet ve hükümet güvencesi altında olduklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Dataları, verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla kötü bir şekilde algıyla milletimizi kandırmaya çalışanlar çok iyi bilsinler ki her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olma bilinciyle devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır. Bu yıl da pandemi sonrası aldığımız başvurularla inanıyoruz ki geçtiğimiz yıldaki oranlara, yerleştirmelere inşallah hızlı bir şekilde geleceğiz. Her bir öğrenci başvuruyor. Başvuran öğrencilerin bir kısmı kazandığı halde kaydını yaptırmıyor. Bu sayı bu yıl 35 bin oldu. Gençlerin bu alandaki tercihlerini il il, ilçe ilçe takip ediyoruz. O yüzden yedek yerleştirmelerimiz var. Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yarın yine yedek yerleştirmelerimiz olacak. İnanıyoruz ki geçtiğimiz yıllardaki bu kapasiteyi en güzel şekilde yakalayacağız. Her bir gencimizi bu anlamda sadece barınma değil, kahvaltısı ve bir öğün yemeği de dahil olmak üzere her ay beslenme yardımımızı 570 liraya çıkardık" ifadelerini kullandı.

"İFTİRA ATANLAR, YALAN SÖYLEYENLER BUNLARIN İÇERİSİNDE BOĞULACAK"

Konuyla ilgili ortaya gerçeği yansıtmayan iddialar atanlara da seslendiğini belirten Kasapoğlu şunları dedi:

"Bu gerçeklerin yıllardır en güzel şekilde ve bu sürecin en güzel şekilde yönetilmesine rağmen maalesef bu konuyu istismar eden muhalefet anlayışı, bu manada kendilerinin gerçek yüzünü ortaya koyması açısından bir kara tabloyu sergilemektedir. Yalana, abartıya, iftiraya, çarpıtmaya her zamanki gibi yine bu konuda da başvurmaktadırlar. Biz inanıyoruz ki iftara atanlar, yalan söyleyenler bunların içerisinde boğulacaklardır. Bu meseleleri biz çözeriz diyenler, Kılıçdaroğlu, 8 milyon öğrenci üzerinden yapmış olduğu algı çalışmasında biz bunu 1 yılda hallederiz diyor. Yurtlar ve yatırımlar yaptığımız bazı iller ve ilçelerdeki belediyelerin bazıları muhalefete ait. İnanın bir belediyenin iki yıldır yapmış olduğumuz 4 bin kapasiteli yurdun fosseptiğini, atık suyunu dahi bağlayamadığını özellikle ifade etmek isterim. Bırakın yurt yapmayı, bırakın kapasite artırmayı, bırakın bu standartlarımızı aziz gençlerimize sunmayı, bir yurdun su sistemini, atık suyunu dahi çözmekten acizler. Bu yüzden onlara diyoruz ki gölge etmeyin."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 8 milyon öğrenci yaptıkları algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyor

Mehmet Kasapoğlu, Pandemi, Türkiye, Ankara, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 8 milyon öğrenci yaptıkları algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi 14:38 Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi Bir türlü oyuna giremiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi 14:30 Bir türlü oyuna giremiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi Son Dakika! Şile'de bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi 14:26 Son Dakika! Şile'de bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı 13:40 Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu 13:04 Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı 12:34 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin 12:07 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı 11:58 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı

Son Dakika Haberleri
14:37 Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim'le ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi
14:35 Amazon'dan aşıya teşvik için kampanya! Çalışanlarını 100 bin dolar nakit para ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendiriyor
14:29 Bir türlü oyuna giremiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi
14:27 Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü
14:26 Son Dakika! Şile'de bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
14:24 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 8 milyon öğrenci yaptıkları algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyor
14:21 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son güncel haberler
13:40 Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı
13:39 Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hakaret dünya basınında yer aldı
13:19 Nefes kesen gösteri! Gökbey helikopteri Teknofest'e özel uçuş gösterisi gerçekleştirecek
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Amazon'dan aşıya teşvik için kampanya! Çalışanlarını 100 bin dolar nakit para ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendiriyor Amazon'dan aşıya teşvik için kampanya! Çalışanlarını 100 bin dolar nakit para ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendiriyor         
14:36
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son güncel haberler Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son güncel haberler         
14:21
Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hakaret dünya basınında yer aldı Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hakaret dünya basınında yer aldı         
13:39
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi         
12:13
Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın         
11:59
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş         
11:36
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek         
11:16
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı         
10:59
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 14:47:34. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 8 milyon öğrenci yaptıkları algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement