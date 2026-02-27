Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Brent petroldeki yükselişin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında bir artış daha gündemde. Motorine gelen zammın ardından bu kez benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren zam yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına yüzde 4,16 oranında zam gelmiş, litre fiyatı birçok şehirde 60 liranın üzerine çıkmıştı. Böylece motorin tarihinde ilk kez 60 lirayı aşmıştı.
Şimdi ise gözler benzine çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,11 lira artış yansıtılması öngörülüyor.
Brent petrolde devam eden hareketlilik, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD'nin İran'la diplomatik temaslarını sürdürmesine rağmen Orta Doğu'ya uçak gemisi konuşlandırması, küresel piyasalarda risk algısını artırarak petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu gelişmeler pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor.
Zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
İstanbul Anadolu Yakası
Ankara
İzmir
