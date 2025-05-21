GetirAraç İzmir'de Araç Sayısını İkiye Katladı - Son Dakika
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Ekonomi

GetirAraç İzmir'de Araç Sayısını İkiye Katladı

GetirAraç İzmir\'de Araç Sayısını İkiye Katladı

GetirAraç, İzmir'de araç sayısını 500'e çıkararak ulaşımda önemli bir alternatif sunuyor.

21.05.2025 12:26
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Çevreci ve tasarruf odaklı çözümleriyle sürdürülebilir şehir yaşamına katkı sağlayan GetirAraç, İzmir'de sezon öncesi araç sayısını 2 katına çıkardı.

Esnek süreli araç paylaşım platformu GetirAraç, yeni sezon öncesinde Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'e yatırım yapmaya devam ediyor. Filosunu yenileyen platform, araç sayısını yaklaşık 500'e çıkararak İzmir'de ulaşıma önemli bir alternatif haline geliyor. Yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunda Çeşme, Alaçatı ve Urla'yı da hizmet alanına katarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı, İzmir merkez ve İstanbul'dan ulaşımı çok daha kolay hale getiriyor. Adnan Menderes Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak yararlanan kullanıcılar ayrıca araç kiralama firmalarının İstanbul-İzmir ve İzmir-İstanbul arasında ekledikleri tek yön ücretini de ödemiyorlar.

Şubeye gitmeden dakikalık ya da günlük araç kiralama

İzmir'de ulaşımda önemli bir alternatif olmayı hedeflediklerini söyleyen GetirAraç CEO'su Emre Ayyıldız, "Sıfır kilometre araçlarla yenilediğimiz İzmir'deki filomuzda 500 araca yaklaştık. Çeşme, Alaçatı ve Urla'yı da turizm sezonunda hizmet bölgelerimiz arasına alarak Adnan Menderes Havalimanı'ndan, İzmir merkezden ve hatta İstanbul'dan ulaşılır hale getirdik. Böylece yoğun geçen sezonda İzmir'de sunulan ulaşım hizmetlerini çeşitlendirerek gelenlerin çok daha konforlu ve rahat bir şekilde istedikleri yere ulaşmalarına yardımcı oluyoruz" diyerek kullanıcıların araçlarını çok kısa süre içinde şubeye gitmeden dakikalık, saatlik ya da günlük kiralayabildiklerini belirtti.

İzmir'in kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Ayyıldız, "4 yıldan beri faaliyet gösterdiğimiz İzmir'de geçen yıl 10 milyon km yol kat ettik. Bu mesafe dünyanın çevresini 250 defa dolaşmaya eşdeğer olurken İzmir'de Buca, Bornova ve Urla, en çok kiralama yapılan ilçeler oldu. Bu yaz döneminde de hizmet bölgelerimize Çeşme ve Urla'yı ekleyerek kullanıcılarımıza GetirAraç avantajlarını sunuyoruz" dedi.

Filo elektrikli araçlarla zenginleşiyor

Serbest dolaşımlı araç paylaşım modeliyle şehir içi ulaşıma sürdürülebilir bir alternatif sunarak karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağladıklarını vurgulayan Emre Ayyıldız, "Bu sistemle kullanıcıların araç sahibi olması yerine ihtiyaca yönelik araç kullanmalarını teşvik ediyoruz. Böylece bireysel araçlar trafikte daha az yer kaplarken toplam araç sayısı da azalıyor. Ayrıca araç paylaşımı sayesinde birden fazla kişi aynı aracı dönüşümlü olarak kullanıyor. Bu sayede de kaynaklar verimli kullanılıyor ve toplam emisyon düşüyor. Gelişmiş filo yönetimi, akıllı rota optimizasyonu ve yapay zeka destekli kullanım analizleri sayesinde araçlar daha verimli kullanılarak fosil yakıt tüketimi ve karbon salımı minimize ediliyor" diyerek sürdürülebilir şehir içi mobilite ile kullanıcılarının çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GetirAraç İzmir'de Araç Sayısını İkiye Katladı - Son Dakika

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