Türk elektrik şirketi, borcunu ödemeyen Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau’nun elektriğini kesti

Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'nun başkenti Bissau karanlığa gömüldü. Ülkenin Ekonomi Bakanı Suleimane Seidi, Türk elektrik tedarik şirketi Karpowership'e borçlu olduklarını ve bu nedenle elektriklerinin kesildiğini söyledi.

TOPLAM BORÇ 17 MİLYON DOLAR

Reuters haber ajansının aktardığına göre Seidi, Karpowership'e toplamda 17 milyon dolar borçlarının olduğunu belirtti. Seidi, 15 milyon dolarlık borcun ödenmesine yönelik düzenlemelerin sürdüğünü ve sorunun 15 gün içinde çözüleceğini taahhüt etti. Basın toplantısında konuşan Seidi, "Karpowership, birikmiş borcun sorun haline gelmemesi için hükümetle yeniden müzakere etmeyi kabul etti" dedi.

ŞİRKET ÜLKENİN ENERJİ İHTİYACININ TAMAMINIU KARŞILIYOR

Karadeniz Enerji Grubu'na bir şirketi olan Karpowership, yüzen enerji santrallerine sahip dünyanın en büyük enerji operatörlerinden biri. Güney Amerika ve Afrika'da birçok ülkede faaliyet gösteren Karpowership'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, 2019 yılından bu yana Gine-Bissau'nun enerjisinin tamamını karşılıyor.

"UZUNCA SÜRE ÖDEME YAPILMADI"

Karpowership sözcüsü tarafından yapılan açıklamada "Uzunca süredir ödeme yapılmamasının ardından ne yazık ki (yüzen enerji santrali) artık faaliyetlerine devam edemiyor" ifadelerine yer verildi.

Karpowership'in ülkedeki temsilcisi Prince Lamptey Tetteh, borcun ülkenin şu anki yetkililerine ait olmadığını ancak ödeme taahhüdünün alındığını söyledi. Tetteh, "Bankanın borcun bir kısmını transfer etme sürecini tamamlamasını bekliyoruz" dedi.

"BUNUN BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK?"

Eski bir Portekiz sömürgesi olan ülkede insanlarda da bir belirsizlik hakim. Bairro Ajuda'da yaşayan Nene Bangura isimli bir bölge sakini, AFP muhabirine "Buzdolaplarımız çöpe atmak zorunda kalacağımız yiyeceklerle dolu. Ne yapacağız? Bunun bedelini bize kim ödeyecek?" dedi.

ÜLKEDE YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR

Atlas Okyanusu kıyısındaki ve dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Gine-Bissau, Dünya Bankası verilerine göre 1,9 milyon nüfusa sahip.

FREETOWM'DA DA ELEKTRİKLER KESİLMİŞTİ

Karpowership, Eylül ayında ödenmemiş 40 milyon dolarlık borç nedeniyle Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a elektrik tedarikini kesmişti.