Gökova'da Sarı Susam Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gökova'da Sarı Susam Hasadı Devam Ediyor

Gökova\'da Sarı Susam Hasadı Devam Ediyor
15.09.2025 14:52  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Gökova bölgesinde sarı susam hasadı, işçi sıkıntısına rağmen verimli şekilde sürüyor.

Altın sarısı rengi, aroması ve içinde barındırdığı tadı ile özellikle Japonlar tarafından büyük rağbet gören ve suşi yemeğinde kullandıkları Gökova susamında iklim şartlarının elverişli gitmesi nedeniylebu yıl rekolte geçtiğimiz yıllardan daha fazla bekleniyor.

Gökova Körfezinden esen iyotlu rüzgar ile aroması daha da artan Gökova susamında hasat sabah erken saatlerde başlarken, üreticiler çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. Susam üreticileri, dönüşümlü olarak hasat yaparak ürün elde ettiklerini belirtiyor.

Geçen yıl 150 liraydı! Japonlar kapıda bekliyor, üretici işçi bulamıyor

HASAT, AĞUSTOS-EYLÜL AYLARINDA

Sulama yapılmayan, gübre verilmeyen tamamen geleneksel yöntemlerle elde edilen Gökova susamında söküm çalışmaları ağustos ayının 10'unda başlıyor ve eylül ayının ortalarına kadar sürüyor. Tarladan elle sökülen susam fideleri düzgün bir şekilde istiflendikten sonra güneşte kuramaya bırakılıyor.

Gökova'nın susamında en önemli kısım ise kurumaya bırakılan altın sarısı susamların yuvalarından çıkarılması ile başlıyor. Susamlar bu aşamada da yine elle silkelenerek rüzgarın da etkisi ile hasadı yine tarlada yapılıyor.

Geçen yıl 150 liraydı! Japonlar kapıda bekliyor, üretici işçi bulamıyor

"İŞÇİ SIKINTISI YAŞIYORUZ"

İşçi bulmakta zorlandıklarını belirten susam üreticisi Ayşe Akyüz konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şimdi yoluyoruz, 21 gün sonra silkeliyoruz. Hasatımız başladı. İşçi sıkıntısı oluyor, dışarıdan getirtiyoruz işçileri. Fazla gelmiyorlar yani. Biz kendimiz yapıyoruz. Kilosu geçen sene 150 liradan açılmıştı. Bu sene bilmiyorum. Aslında bizleri kurtarmıyor. Şöyle, tarlanın icarı 2 bin lira. Ama alıp satanlar daha fazla kazanıyor bence"

Geçen yıl 150 liraydı! Japonlar kapıda bekliyor, üretici işçi bulamıyor

"JAPONLAR ALIYOR"

Gökova susamının en büyük taliplisinin Japonlar olduğunu belirten Adem Akyüz ise "Yağlı diye çok tutuluyor bizim buranın susamı. Tacirler geldiği zaman birinci susam derler. İlaç yok. Susuz susam. Çiğ yağıyor geceleri meltem esiyor. Japonya'ya gidiyor. Bizim buranın susamı her yere gidiyor. Japonlar balığın üstüne kullanıyorlar. Suşinin üzerinde kullanıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Gökova, Kültür, Akyaka, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gökova'da Sarı Susam Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz ölüm Çöp atmak isterken canından oldu Akılalmaz ölüm! Çöp atmak isterken canından oldu
’Evden ceset kokusu geliyor’ ihbarı ekipleri alarma geçirdi, gerçek bambaşka çıktı 'Evden ceset kokusu geliyor' ihbarı ekipleri alarma geçirdi, gerçek bambaşka çıktı
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart Lig tarihine geçti Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
İşgalden kurtarılan Karabağ’da alçak plan Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı İşgalden kurtarılan Karabağ'da alçak plan! Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
Burnley-Liverpool Maçında Nefes Kesen Son Dakika Golü Burnley-Liverpool Maçında Nefes Kesen Son Dakika Golü
Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray’a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson’u istiyor Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray'a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı

15:48
Ayakta durmakta bile zorlandı Ergin Ataman’ın zor anları
Ayakta durmakta bile zorlandı! Ergin Ataman'ın zor anları
15:48
CHP’den “erteleme“ kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil
CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil
15:45
Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, yurda döndü
Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, yurda döndü
15:30
İlçe başkanlığında yasak aşk skandalı: Video ve yazışmalar dava dosyasında
İlçe başkanlığında yasak aşk skandalı: Video ve yazışmalar dava dosyasında
15:30
Fenerbahçe’nin 5 yıldızı Alanyaspor maçında yok
Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Alanyaspor maçında yok
14:38
İntihar mı etti Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia
İntihar mı etti? Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia
14:33
Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor
Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor
13:51
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 15:55:58. #7.13#
SON DAKİKA: Gökova'da Sarı Susam Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.