Gurbetçiler Tatil Yörelerini Tercih Ediyor, Altın Satışları Azalıyor

Ekonomi

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gurbetçilerin pandemi ve deprem gibi nedenlerle son yıllarda memleketleri yerine tatil yörelerini tercih ettiğini söyledi. Bunun bölgede altın satışlarına da yansıdığını belirten Başman, "Gurbetçi kardeşlerimizi bu yıl altın alışverişinde göremedik, genellikle turistik bölgelerde tatil yapmayı tercih ettiler" dedi.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, pandemi ile Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin etkisinin yanı sıra başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen gurbetçilerin tatil bölgelerini tercih etmesi ve Çukurovalı çiftçilerin yeterince gelir sağlayamamasından kaynaklı altına yatırımın azaldığını belirtti. Kentte 4 kuşaktır kuyumculuk yapan altın imalat ve toptancısı Bülent Dalyan ise bu sezon altın alışverişinde gurbetçilerin yok denecek kadar az olduğunu ifade ederken, mesleğe başladığı yıllarla son dönemin kıyasladı.

ÇİFTÇİ YETERİNCE GELİR SAĞLAMADI

Vatandaşın artık çeyrek, yarım, tam gibi basılı liraların yanı sıra Adana burması gibi tasarruf ürününe yöneldiğini söyleyen Başkan Oğuz Başman, "Bunlar daha az işçilikli ve satıldığında en az değer kaybeden ürünlerdir. Yaz mevsimi kuyumcu esnafının en yoğun olduğu dönemdir. Ancak son birkaç yıldır gerek pandemi gerek depremden dolayı piyasa pek verimli geçmedi. Yurt dışından gelen gurbetçiler de genelde turistik bölgeleri tercih ettiler. Altın alışverişlerinde pek kendilerini göremedik. Özellikle tarıma dayalı gelire sahip çiftçilerimiz de yeterince bir gelir sağlayamadı. Bundan kaynaklı gerekçelerden satışlarımız azdı, beklentilerimizi karşılayacak bir altın alışverişi maalesef olmadı" diye konuştu.

GURBETÇİ YOK DENECEK KADAR AZDI

Altın imalat ve toptancısı Bülent Dalyan ise düğün sezonu olmasına karşın takı satışında bir hareketlilik olmadığını dile getirdi. Dalyan, "Normalde düğün zamanları yani mayıstan sonraki aylar altın satışlarında hareketli dönemimiz olurdu. Bu aylarda gurbetçiler gelirdi, düğün, sünnet organizasyonları olur, çiftçilerimiz hasat sonrası yatırımını değerlendirmek için altın alırdı. Bu sene hem çiftçimizin bir tadı yok hem de gurbetçimiz yok denecek kadar az. Belki gelip tatile gidiyorlardır. Biz burada göremedik. Dolayısıyla kışın yaptığımız işin haricinde bu ayların ayrıca bir faydasını bu sene göremedik. Takı işinde iki senelik yaz sezonuna göre, yarıya yakın satışlarımızda eksiklik var. Hem Avrupa'da ekonominin iyiye gitmediği hem burada çiftçilerimizin tarım işlerinin iyi gitmediği herkesin dilinde. Biz de tabii her esnafta olduğu gibi bunun karşılığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

SON 20 YILDA DÜĞÜN TAKISI BİR ÇİFT ALYANSA KADAR DÜŞTÜ

Çukurova'da 20 yıl önce en az yarım kilo alınan düğün takılarının yerini şimdi bir çift alyansa bıraktığına dikkat çeken Bülent Dalyan, "Eskiden düğün takısı konusunda bir nevi yarış vardı. Bundan 20 sene önce yarım kilo altın alınırdı. Çünkü geline ve ailesine karşı bundan azı uygun görülmezdi. Tabii daha üstünde alanlar da vardı. 10 tane 50 gramlık bilezik, 5 tane 50 gramlık bilezik ya da çift dediğimiz 3 çift 50 gramlık bilezik alınırdı. Bu da diğer takıların haricinde 250-500 gram arası altın yapardı. Bu gelenek aynı zamanda yeni evlenen çifte yardım olarak görülürdü. Onlar da bu altınla borçlarını öder, araba ya da eve yatırım yaparlardı. Şimdi o dönem bitti. Bir çift alyansla düğün sürecini geçirme gayretindeler. Alyansın yanına belki bir küpe ya da bileklik gibi çok küçük takılar ekleniyor. O, 2 metrelik zincirler, 10 çift burmalar hayal oldu. Doğu'da hala devam ettirilen adetler var tabii ama bizim bölgemizde çok azaldı. Artık herkes yatırımlık altına yöneldi. Yatırım dışında sattığımız düğün takıları geçen sene bu aylara oranla yüzde 30 azalırken, 5 yıllık bir periyottan bahsedersek yüzde 50'lik bir kayıp var. Artık ailelerin altın gramını beğenmeyip yaptığı tartışmalara dahi şahit olmuyoruz" dedi.

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,