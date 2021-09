Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Yozgat'ta İş Dünyası Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye'nin 2002 yılından bugüne kadar yüzde 5,1'lik büyüme yaşadığını belirterek, "Ondan önceki 3 yıl yüzde 0,9 bir büyüme. Aslında Türkiye büyümemiş. 19 yıldır aralıksız hiç nefes almaksızın, 2008-2009 yılındaki mortgage krizinden kaynaklı bir düşme ve geçen yılın ikinci çeyreğindeki negatif büyüme hariç sürekli büyüyen, koşuşturan, iştahlı bir ülke olarak büyümesine devam ediyor." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Yozgat'a gelen Nebati, ilk olarak Yozgat Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen Yozgat İş Dünyası Buluşması kapsamında STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya gelen Nebati, burada yaptığı konuşmada, Yozgat'ın, bulunduğu konum ve tarım ürünleriyle Türkiye'nin önemli kentlerden olduğunu söyledi.

Yozgat'ın ihracatta da önemli kentler arasında yer aldığını vurgulayan Nebati, hızlı tren ve Yozgat Havaalanı'nın devreye girmesiyle birçok kente daha da yakın olacağını belirtti.

Nebati, Bozok Üniversitesinde 20 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığını aktararak şunları kaydetti:

"Yurtlarımızla ilgili bir problem yok. Türkiye'de yurt sorunu yok. Her yıl bu zamanlarda üniversiteye kaydını yapıp yurt talebinde bulunan öğrencilerimizin yoğunlaşması olur. Birkaç hafta içerisinde, gelenler gidenler derken denge sağlanır. Türkiye'de 726 bin öğrenciyi KYK'nin barındıracak kapasitesi var. Öğrencilerimiz rahat bir şekilde kayıtlarını yapabilirler. Yedekte olanlar da zaman içinde kendi sirkülasyonunu sağlayıp bir ay gibi, her ay, her yıl tekrarlanan bir şekilde düzene oturur. Ahlaki boyutu aşacak bir şekilde 'Türkiye'de yurt sorunu var, öğrenciler barınamıyor' gibi safsatalar, ülkemizi, öğrencilerimizi rahatsız etmek dışında bir işe yaramıyor. Böyle bir siyaset anlayışı olamaz. Bu tür ifade ve iddialar sadece ve sadece havanda su dövme, toplumu, öğrencileri gerginliğe sevk etme politikasından başka bir şey değil. İçişleri Bakanımız da açıkladı. Yer bulamayıp, eylem yaptığı iddia edilen kişilerin tamamına yakını çeşitli terör örgütlerinin mensupları çıktı. Daha da önemlisi bunlar öğrenci değil. O ildeki üniversitelerle de bağlantıları yok. Birileri bu toplumun kodlarıyla oynamak üzerine hesap yapıyor olabilir. Bu hesaplar bir sıkıntı varsa tutar. Yoksa durduğunuz yerde boğulursunuz. Nitekim yurtlar meselesinde de aynısı oldu. Yaygarayı kopardılar, terör örgütüyle irtibatlı 3-5 genç dışında kimse bu konuya destek vermedi. Misafirhaneleri kattığımız zaman, ona da ihtiyaç yok, Türkiye'de açıkta kalacak bir tane öğrenciyi bulamazsınız ama bunu sürekli birileri dile getiriyor. Getirsinler, biz yolumuza devam edeceğiz."

"Bizim öğrencilerimiz Allah'ın izniyle açıkta kalmaz." diyen Nebati, Anadolu'ya bir öğrenci gelip yer bulamadığını belirttiğinde o öğrencinin evlerde baş tacı edilerek ağırlanacağını vurguladı.

Nebati, Türkiye'de yurtlarda 2002'de öğrenci kapasitesinin 190 bin olduğunu, bugün ise bu sayının 4 kata yakın arttığını ifade etti.

Türkiye'nin büyüme kapasitesinden bahseden Nebati, "Türkiye 2002 yılından bugüne kadar yüzde 5,1'lik bir büyüme yaşadı. Ondan önceki 3 yıl yüzde 0,9 bir büyüme. Aslında Türkiye büyümemiş. 19 yıldır aralıksız hiç nefes almaksızın, 2008-2009 yılındaki mortgage krizinden kaynaklı bir düşme ve geçen yılın ikinci çeyreğindeki negatif büyüme hariç sürekli büyüyen, koşuşturan, iştahlı bir ülke olarak büyümesine devam ediyor." dedi.

-"Türkiye'nin yüzde 9'un üzerinde büyüyeceğini görebiliyoruz"

Nebati, alınan tedbirlerle Türkiye'nin gecen yıl yüzde 1,8 büyüdüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl birinci çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik bir büyümeyi yakaladık. Geçen yıl bir çeyrekte küçülmüş olan Türkiye, baz etkisini hesaba kattığımızda dünyanın en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerden bir tanesi. İkinci çeyrekte İngiltere yüzde 22 büyüdü, biz ikinci sıradayız. Şu anda büyümeye devam ediyoruz. Üçüncü çeyreğin son günündeyiz, bu çeyrek itibarıyla da gelecek olan rakamlar, bu hızla büyümeye devam ettiğimizi gösteriyor. Hizmet sektöründe de aynı şekilde güven endeksi yükseliyor ve yıl sonunda öncü göstergelere baktığımızda Türkiye'nin yüzde 9'un üzerinde büyüyeceğini de görebiliyoruz."

Dünya ülkelerindeki büyümeden bahseden Nebati, "Dünya bizimle yarışacak durumda değil. Gerek gelişmekte olan ülkeler gerek gelişmiş ülkeler, dünya ortalamasının hepsinin üzerindeyiz biz. İnşallah milli gelir, üretim ve gayri safi milli hasıladaki artışla Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklılığını koruyacaktır." diye konuştu.

Nebati, ihracatın 2002 yılında 32 milyar dolar olduğuna, şu an 211 milyar dolarlık ihracat yapıldığına değinerek, "Bir milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 8 iken, bugün 42 ülkeye ulaşmıştır. Bir milyar doların üzerinde ürün sattığımız ülke sayısı 9 iken bugün 46. Ürün çeşitliliğini de yakaladık. İhracatçı sayımız arttı, 3 katına kadar çıktı ve çok şükür ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80'nin üzerinde. Cari açığımız da iyileşiyor. Ticari faaliyetlerdeki canlılık ve Merkez Bankası'ndaki rezervin 120 milyar doların üzerine çıkması, Türkiye'nin her alanda her bileşende dünya ülkeleriyle nasıl ayrıştığını ortaya koyması açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Dünyada bütün ülkelerin küresel enflasyonla mücadele ettiğine dikkati çeken Nebati, şunları söyledi:

"Dün İtalya'da doğal gaza yüzde 30 zam geldi. Almanya da aynı, İngiltere de aynı, işte akaryakıt bulmakta zorlanıyorlar. Benzin istasyonlarında kuyruklar var. Niye, çünkü dünya geçen yıl şubat ve mart ayında başlayan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınından dolayı ciddi bir şekilde sıkıntı yaşıyor ve bu da konteynerdeki fiyatı 1500- 2 bin dolarlardan 16 bin dolarlara çıkmış durumda. Tedarikte zorluklar yaşanıyor, üretimde problemler var. Bunlardan kaynaklanan bir fiyat artışı var. Bu fiyat artışından dolayı da sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bir enflasyon baskısı ve gerçekliğiyle karşı karşıyayız. ABD'de uzun yıllar yüzde 0,1 seviyesinde seyreden enflasyon 54 kat yükselerek yüzde 5,4'e çıkmış durumda. Gelişmekte olan ülkelerde de aynı şekilde enflasyon almış başını gidiyor. Bizim buradaki tek avantajımız biliyoruz, bu illetin nasıl bir şey olduğunu, bununla mücadelenin nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlamda gerek kamu politikaları gerek maliye gerek parasal politikalarla bu işin üstesinden geleceğimize inanıyor ve geleceğiz."

Yapılandırmanın son günü

Yapılandırma konusunda da çağrıda bulunan Nebati, "Yapılandırmada bugün son gün, herhangi uzatma olmayacak. Dolaysıyla da tarihin son dönemdeki en önemli yapılandırmalarından birini gerçekleştirdik. Lütfen bu konuda faydalanmayan varsa son günün imkanlarından faydalansın. Bugüne kadar 4,8 milyonluk bir mükellef başvurusunu ulaştırdı, 119,3 milyar lira borç yapılandırıldı ve bu yapılandırmaların da bir defalık uzatması yapıldı. Bir de aşılarınızı yaptırın. Aşılama noktasında gayret sarf edin. Neden, biz okulları artık kapatmayacağız, çocuklarımızı kollayalım. Öğretmenlerimiz aşılarını iyi yapıyorlar, iş dünyamız, çalışan ve çalıştıranların da şirketlerini, dükkanlarını, fabrikalarını durdurmamaları için lütfen aşılarınızı hızlı bir şeklide yaptırın. Can her şeyden önemli." diye konuştu.

Nebati, meclis açıldığında bir ekonomi paketi sunacaklarını belirterek, şunları aktardı:

"Bu paket hızlı bir şekilde yasalaşacak. Yasalaştığı takdirde 850 bin esnafımız gelir vergisinden muaf olacak. Bu çok önemli. Giderlerimizi ve buna esas olan gider makbuzu uygulamasında banka dekontu, makbuz yerine geçerli olacak. Makine ve teçhizat konusunda hızlandırılmış amortisman işlevsel hale gelecek. Geçici vergilerin sayısının azaltılmasıyla ilgili özellikle yılın ilk çeyreğindeki talep karşılanmış oluyor. Beyanname 4'ten 3'e indirilecek. Gönüllü uyum artırılacak, teşvik edilecek."

Türkiye'nin gündeminin yerli aşı TURKOVAC olduğunu anlatan Nebati, "Biz cimri davranmayacağız. Aşımız dünyaya açılacak. Gelişmiş, gelişmekte olan ülke ayrımı olmaksızın ihtiyacı olan herkese bu ürün paylaştırılacak. Aşılamada 7. sıradayız." ifadelerini kullandı.