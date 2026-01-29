Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

Haberin Videosunu İzleyin
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın
29.01.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın
Haber Videosu

Sarıyer'de 8 katlı hamburger sipariş verebilmek için önce 6 katlı hamburger tüketmiş olma şartı gibi acayip kuralları olan ve "referans" ile günde 10 müşteriye hizmet veren restorana denetim yapıldı. Denetimlerde yarım litrelik suyun 258 TL'den satıldığı tespit edildi. Toplamda 4 ürün için "fahiş fiyat" tutanağı tutuldu.

İstanbul Sarıyer'de sanal medyada gündem olan ve referansla müşteri kabul ettiği öne sürülen hamburgerciye Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde 32 çeşit ürün satılmasına rağmen müşterilerin görebileceği bir fiyat listesine yer verilmediği belirlendi.

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

YARIM LİTRE SU 258 TL

8 katlı hamburger siparişi verebilmek için önce 6 katlı hamburger tüketmiş olmak gibi acayip kuralları olan işletmeye yapılan incelemede fahiş fiyatlar tespit edildi. Yarım litrelik suyun 258 TL'den satıldığı tespit edilirken, toplam 4 ürün için "fahiş fiyat" tutanağı tutuldu. İşletmenin son 3 aya ait alış faturalarının da inceleneceği öğrenildi.

SATIŞTAN KAÇINMA VE ŞARTLI SATIŞ TESPİTİ

Denetim sırasında, müşterinin talebine rağmen ürün satışının belirli şartlara bağlandığı belirlendi. Bu durum üzerine işletme hakkında "satıştan kaçınma" kapsamında işlem yapıldı. Sanal medyada paylaşılan görüntülerde, günde en fazla 10 kişiye hizmet verildiği, bazı ürünleri sipariş edebilmek için ön koşullar arandığı ve yüksek katlı hamburgerler için daha önce belirli ürünlerin tüketilmiş olması gerektiği iddiaları yer aldı.

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın

FAALİYET HAMBURGER, RUHSAT PASTA

İşletmenin fiilen hamburgerci olarak faaliyet göstermesine rağmen, ruhsatında faaliyet konusunun "pasta ve unlu mamuller" olarak kayıtlı olduğu tespit edildi. Sarıyer Belediyesi ekipleri tarafından ruhsatın iptaline yönelik inceleme başlatıldı.

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın

MEKAN SAHİBİ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Mekan sahibi Alp Atalık, kamuoyunda oluşan algının gerçeği yansıtmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar bilmeden etmeden yanlış bilgileri birbirleriyle paylaşıp sonra üzerine başka şeyler düşünüyorlar. Kimse bana neyin ne olduğunu sormadan veya danışmadan yanlış aktarımlar üzerinden yanlış şeyler düşünüyor. Konseptim şu: Ben burada tek başıma çalışıyorum. Her şeyi sıfırdan üretiyorum. Gelen herkese mükemmel bir servis vermeye çalışıyorum. Konseptim bu. İnsanlar bazen kafalarından bir şey uyduruyor, birinin uydurduğunu diğeri okuyor, onun üzerine başka bir şey yazıyor. Sonra onlar haber oluyor ve ben bunun önüne geçemiyorum.

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın

"REFERANS KELİMESİ YANLIŞ ANLAŞILIYOR"

O referans kelimesi yanlış anlaşılıyor. Benim aşağı yukarı son bir senedir tekrar gelmek isteyen bir sürü misafirim var. Benim geçen seneden bir sözüm var; aşağı yukarı 9 aydır, 6 aydır gelmemiş olan, gelmeye çalışan insanlar var. Benim hepsine bir sözüm var; 'Tamam' dedim, 'Sırayla alacağım'. O yüzden özellikle bu sene içinde dedim ki, bu kadar sırada bekleyen insan var ve ben günde burada alabildiğim bir kişi sayısı var. Ben yüzlerce kişi alamıyorum, 50 kişi bile alamıyorum günde buraya. O yüzden onlara olan sözümü tutuyorum. Sırayla bir senedir bekleyen insanları alıyorum. Her şeyi tek başıma yapıyorum. Temizlikten satın almaya, sosyal medyasından pişirmeye. Benim yetebileceğim belli bir kapasite var. Günde 2-3 saat uyuyorum, bütün gün çalışıyorum. Kapalı olduğum gün bile burada ben temizlik yapıyorum.

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın

"KUM SAATİ BELİRLEDİM O SÜREDE YEME ISISINA GELECEK"

Ben ürünü servis ettiğim zaman aşırı sıcak oluyor. Diyorum ki: 'Ben kum saati belirledim, o sürede yeterince yeme ısısına gelecek. O sırada yerseniz iyi olur. Ha, atlarsınız ağzınız yanarsa özür dilerim' İnsanların ağzı yanmasın, tadı alsınlar, keyif alsınlar. Buraya gelen adam ağzı yaktıktan sonra bir şeyin tadını alamayınca ben ne yapayım?"

İş Dünyası, Ekonomi, Sarıyer, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor
İbrahim Hatipoğlu: En çok izlenen maç City-Galatasaray olacak İbrahim Hatipoğlu: En çok izlenen maç City-Galatasaray olacak
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
İsmi Fenerbahçe ile anılan Kolo Muani trafik kazası geçirdi İsmi Fenerbahçe ile anılan Kolo Muani trafik kazası geçirdi
Taraftar tedirgin Galatasaray’ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Dünya Sağlık Örgütü’nden okul çağındaki çocuklar için obezite uyarısı Dünya Sağlık Örgütü'nden okul çağındaki çocuklar için obezite uyarısı
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
1 aylık bekleyişe değiyor Beşiktaş’tan üst üste dört transfer birden 1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti’ne gözyaşlarıyla veda etti Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ne gözyaşlarıyla veda etti
Bu görüntüler vicdanları sızlattı Ağzını telle bağlayarak ölüme terk ettiler Bu görüntüler vicdanları sızlattı! Ağzını telle bağlayarak ölüme terk ettiler
Kante’nin Fenerbahçe’ye geliş tarihi duyuruldu Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu
Okan Buruk’un Manchester City’ye karşı planı hazır Okan Buruk'un Manchester City'ye karşı planı hazır
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar 2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor

14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
13:53
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
13:53
Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı
Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:41
Sergen Yalçın’ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:22
Türkiye’de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:44:21. #7.11#
SON DAKİKA: Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.