Üye Girişi
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor - Son Dakika

Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor

09.12.2021 15:17

Burdur'da kapari bitkisinden üretilen çay, marmelat, reçel ve kapari karpuzu gibi farklı besin ürünleri dünyaya ihraç ediliyor. 67 yaşındaki Murat Mıhladız, herkesin zehirli bildiği fakat aslında öyle olmayan kapari karpuzu da dahil toplam 17 ürünü, 29 ülkeye ihraç ediyor.

Asıl mesleği aşçılık olan 67 yaşındaki Murat Mıhladız, 1994 yılında kapari bitkisinden çeşitli gıda ürünleri üretmeye başladı. Mıhladız, özel ürettiği kaparili gıda ürünlerinin bir kısmını tescil de ettirdi. Mıhladız'ın kapari bitkisinden ürettiği 17 farklı gıda ürünü, yurt içinin yanı sıra 29 ülkeye gönderiliyor. Kapari'den üretilen ürünler yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Herkesin zehirli bildiği kapari karpuzunu dünyaya ihraç ediyor

"HEPSİ AYRI AYRI HASTALIKLARI İYİLEŞTİRİYOR"

Kaparinin birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Murat Mıhladız, "Bu kapariyle tarladan sofraya kadar olan kısmıyla çalışmaya başladık. Aşçı olmam sebebiyle bu bitkiyi tanıdıktan sonra çok kıymetli ve şifalı olduğunu gördük. Bu bitkiden çeşitli gıdalar üretmeye karar verdik. Gıda maddesi olarak ürettiğimiz bu ürünlerin hepsinin ayrı ayrı hastalıkları iyileştirdiğini öğrendik. MS hastalığı, karaciğer, kanser, kan ve sindirim sistemi hastalıkları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği anlaşıldı. İnsanlarda bu ürünlerimizin iyi geldiğini görünce üniversitelerde klinik çalışmalar yapmaya başladık" dedi.

Herkesin zehirli bildiği kapari karpuzunu dünyaya ihraç ediyor

"ZEHİRLİ OLMADIĞINI KLİNİK ÇALIŞMALARLA BELİRLEDİK"

Kapari karpuzu olarak adlandırılan meyvenin tüm dünyada zehirli olarak bilindiğini ancak araştırmalara göre öyle olmadığını belirten Mıhladız, "Kaparinin çayı, tomurcuğundan turşu, dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok yemekte kullanılıyor. Tabii ki dünya sadece tomurcuklarını tüketiyordu. Biz meyvesini kullanmaya başladık. Kapari karpuzu dediğimiz meyvesi için 'Zehirlidir, sakın yemeyin' diyerek insanlara lanse edilmiş. Ancak bunun zehirli olmadığını 2000 yılında TÜBİTAK Gıda Bilimi Araştırma Enstitüsü'nde zehirli olmadığını klinik çalışma yaparak belirledik" ifadelerini kullandı.

Herkesin zehirli bildiği kapari karpuzunu dünyaya ihraç ediyor
Herkesin zehirli bildiği kapari karpuzunu dünyaya ihraç ediyor
Herkesin zehirli bildiği kapari karpuzunu dünyaya ihraç ediyor
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu 15:17 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
Misafir dizisi bu akşam final yapıyor 15:15 Misafir dizisi bu akşam final yapıyor Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! 15:10 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı 14:29 Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı 12:15 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!

Son Dakika Haberleri
15:16 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
15:15 Misafir dizisi bu akşam final yapıyor
15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu
15:09 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi
14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız
14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu
14:49 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor
14:43 Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!
14:39 Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor         
15:15
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi?         
14:38
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika kuracak Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika kuracak         
10:44
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 15:31:22. #1.11#
SON DAKİKA: Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement