HOMETEX Ev Tekstili Fuarı Sektörün Önemini Gözler Önüne Seriyor - Son Dakika
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Ekonomi

HOMETEX Ev Tekstili Fuarı Sektörün Önemini Gözler Önüne Seriyor

HOMETEX Ev Tekstili Fuarı Sektörün Önemini Gözler Önüne Seriyor

Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli platformlarından biri olarak kabul edilen HOMETEX, tüm hızıyla sürüyor.

23.05.2024 14:04
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Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli platformlarından biri olarak kabul edilen HOMETEX, tüm hızıyla sürüyor. Fuarı ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ev tekstili, ülke olarak gurur duyduğumuz bir sektör. Burada muhteşem bir fuar organizasyonu düzenleniyor. Herkesin bu fuarı gezip görmesi lazım" dedi.

Ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen HOMETEX, sektörün küresel oyuncularını bir araya getirdi. İstanbul Fuar Merkezi'nde 11 holde toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar, yerli ve yabancı ziyaretçilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcilerini de ağırlamayı sürdürüyor. TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz fuarda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

"Ev tekstili sektörüyle gurur duyuyoruz"

Fuarı ziyaret eden heyet, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte fuarda stant açan firmaları ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, ardından HOMETEX Dialogs ve trend alanlarını gezdi. Ziyaretinin sonunda değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'nın 32 yıldan bu yana sürdürülüyor olmasının sektörün birlik ve dayanışmasının en önemli göstergesi olduğunu söyledi. "Fuarda 700'ü aşkın firma stant açmış. Sektör 180 ülkeye ihracat yapıyor. Ev tekstili, kilogram başı ortalama ihracatı 9 doların üzerinde olan ve ülke olarak gurur duyduğumuz bir sektörümüz" diye konuştu.

"Herkesin bu fuarı gezip görmesi lazım"

Fuarın stantları, trend alanları, seminerleri ve zengin içeriği ile muhteşem bir organizasyon olduğunu ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, "Herkesin bu fuarı mutlaka gezip görmesi lazım. Böylesine muazzam bir fuar organizasyonunu düzenleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay'a, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram'a ve fuarın ev sahibi İTO Başkanımız Sayın Şekib Avdagiç'i kutluyorum. Fuarın sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"HOMETEX'in yükselişi sürecek"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Böylesine önemli bir fuarın düzenlenmesini sağlayan Hasan Hüseyin Bayram'a, İbrahim Burkay'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özelikle TETSİAD ve KFA Fuarcılık yine çok başarılı bir fuar organizasyonu gerçekleştirdi. Bizler de ihracatçı birlikleri olarak fuarımıza destek oluyoruz" dedi. Türkiye'nin çok önemli bir tekstil ülkesi olduğunu ifade eden Ahmet Öksüz, "Sektörde önemli bir altyapıya sahibiz. Dünyada da söz sahibi fuarlarımızın olması gerekiyor. HOMETEX de bunlardan bir tanesi. Önümüzdeki yıllarda da bu yükselişi devam edecektir. Sektörün desteği ve organizasyonumuzun başarısı ile fuarımızı inşallah çok daha iyi yerlerde göreceğiz" şeklinde konuştu.

Ev tekstil sektörü yeni koleksiyonlarını vitrine çıkardı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ev tekstili sektörünün buluştuğu HOMETEX Fuarı ile sektöre ve Türkiye'nin ihracat performansına önemli katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Ev tekstilinin, tekstil sektörünün en önemli alt kırılımı olduğuna dikkat çeken İbrahim Burkay, ev tekstilinde İstanbul'dan Denizli'ye, Bursa'dan Ankara'ya ve Çorlu'ya kadar kümelenme başarısı gösteren firmaların, sadece yakın çevrede değil, dünyanın en önemli pazarlarında da sektörü hakim güç konumuna taşıdığını dile getirdi. Fuarda stant açan yaklaşık 700 firmanın son koleksiyonlarını dünyadaki alıcılarla bir araya getirdiğini söyleyen Başkan Burkay, "Üretimde güçlü olmak çok önemli. Ancak üretimi doğru kanallarla doğru pazarlara ulaştırabilmemiz gerekiyor. Bu çerçevede 32 yıldan bu yana gerçekleştirilen HOMETEX, sektör adına ne kadar önemli bir platform olduğunu bir kez daha gösterdi. Şirketlerimiz, burada dünyadaki birçok alıcıya, ürünlerini, koleksiyonlarını gösterme imkanı buldular. Yeni siparişlerini yazmaya başladılar. Fuarın sektörümüz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HOMETEX ülkemizin tanıtımına da katkı sağlıyor"

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, HOMETEX'in başarısıyla Türkiye'nin dünyada bilinen en güçlü markalarından biri olduğunu söyledi. Bayram, "HOMETEX, sadece sektörümüze, marka değeri, bilinirlik ve ticari katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda ülkemizin tanıtımına da fayda sağlayacak kültürel bir misyon üstleniyor" dedi. Bu yılki fuarda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yakışır bir iş hacmi ve ziyaretçi hedeflediklerini söyleyen Bayram, "25 Mayıs akşamına kadar devam edecek olan fuarımızın sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HOMETEX Ev Tekstili Fuarı Sektörün Önemini Gözler Önüne Seriyor - Son Dakika

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