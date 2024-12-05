Araç alım satımında yeni zorunluluk - Son Dakika
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Ekonomi

Araç alım satımında yeni zorunluluk

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Türkiye Sigorta Birliği, ikinci el araç alımlarında alıcıların satış işleminden önce kendi adlarına geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu hale geldiğini duyurdu. Yeni düzenleme ile araç devri sırasında poliçe kontrolü yapılacak.

05.12.2024 12:21
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Türkiye Sigorta Birliği (TSB), ikinci el araç alımlarında 15 günlük trafik sigortası süresinin 5 Aralık 2024'te sona erdiğini hatırlatarak, ikinci el araç alıcılarında satış işlemi gerçekleşmeden önce kendi adlarına geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu hale geldiğini duyurdu.
TSB'den yapılan açıklamaya göre, ikinci el araç alımlarında artık araç alıcılarının satış işleminden önce, kendi adlarına geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmış olmalarının zorunlu hale geldiği bildirildi.

KARAR BUGÜN İTİBARİYLE GEÇERLİ

Açıklamada, AYM'nin 5 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe aldığı kararın Karayolları Trafik Kanunu'nun yürütücüsü olan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik"te bir değişiklik yaptığı hatırlatıldı. 4 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan bu değişiklik ile araç alıcılarının satış işleminden önce, kendi adlarına geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmış olmaları zorunlu hale getirildiği ifade edildi.

İLAVE PRİM MALİYETLERİ ORTADAN KALKACAK

AYM'nin kararına dayanan bu düzenlemeyle, 2'nci el araç alıcılarının satış işleminden önce, geçerli bir trafik sigortası yaptırmaları gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Sigorta poliçesi sisteme işlenmeden noterler tarafından satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Bu düzenleme, sigorta sektörüne önemli katkılar sağlanacağı öngörülmektedir. Yeni düzenleme ile eski araç sahiplerinin, aracın satışından sonra 15 gün geçerli olan trafik sigortasından kaynaklanan ilave prim maliyetleri ortadan kaldırılacaktır. Ayrıca, yeni alıcıların sigortasız trafikte olma olasılığı ortadan kaldırılacak ve eski araç sahibinin hakları korunacaktır. Bugün itibariyle yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinden hareketle, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılmıştır.

TRAFİKTE SİGORTASIZ ARAÇ VARLIĞI ORTADAN KALKACAK

Açıklamada, yayımlanan bu değişiklikle, araç satışından önce alıcı adına geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortasının olup olmadığının kontrol edileceği vurgulandı.

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmelikte yapılan bu düzenlemeyle, araç devri yapılacak kişilerin adına, satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli bir trafik sigortası bulunduğunun tespiti zorunlu hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Sigorta poliçesinin geçerli olup olmadığı noterler tarafından kontrol edildikten sonra satış işlemi gerçekleştirilebilecektir. Bu düzenleme, sigorta sektörüne çok sayıda olumlu katkı sağlayacaktır. Eski poliçelerdeki 15 günlük ek koruma süresi kalkacak, yeni araç sahibinin sigortasız olarak trafiğe çıkması engellenecek ve böylece sigortasız araç kullanımı azalacaktır. Sigorta sektörüne olan güvenin artması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİ, ALICININ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLECEK

Acenteler açısından da herhangi bir ilave işlem yükümlülüğü olmayacağı belirtilen açıklamada, acentelerin aracın satışından sonra yalnızca eski poliçeyi iptal etmekle yükümlü olacağı, bu durumun iş yüklerinin hafiflemesini sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların poliçe düzenlendikten sonra araç ruhsatlarını alabileceği ancak, satış veya devir işlemi tamamlanmadığı takdirde, satış veya devir yoluyla aracı alacak kişi adına düzenlenen trafik sigortası poliçesi, alıcının talebi üzerine iptal edileceğini aktarıldı.

İptal edilen poliçedeki tahsil edilen primler ise herhangi bir kesinti yapılmaksızın alıcıya iade edileceği belirtilen edilen açıklamada, "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bu süreçle ilgili olarak gerekli genelge değişikliğini yapmıştır. Satış veya devir işleminden vazgeçen vatandaşlar, poliçelerini iptal ettirebilecek ve primlerini geri alabilecektir. Bu düzenleme, vatandaşların güvenli bir şekilde trafiğe çıkmalarını sağlayacaktır. Daha önce yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilecek, sigortasız araç kullanımı engellenecektir." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, trafik, Finans, Hukuk, Son Dakika

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