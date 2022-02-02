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İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı - Son Dakika

İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

02.02.2022 23:28
İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Türkiye'de artan enflasyondan sonra gıda fiyatlarında da ciddi bir yükseliş yaşandı. Vatandaşlar, artan fiyatlar sebebiyle sıkıntılarını dile getirirken, internetteki sebze ve meyve fiyatlarını görenler, gözlerine inanamadı.

Koronavirüs salgını sürecinde ekonominin ağır darbe almasıyla birlikte dünya genelinde başta petrol olmak üzere emtia fiyatları yükseldi. Bu yükselişin etkisini ciddi oranda yaşayan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Dolardaki yükseliş ve enflasyonun ciddi boyutlara gelmesinin ardından gıda fiyatları da cep yakmaya başladı.

VATANDAŞ FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Gıda fiyatlarının her geçen gün artması nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, başta marketler olmak üzere haksız kazanç sağlayan çok sayıda işletmeye karşı devletin önlem almasını talep ediyor.

SON FİYATLARI GÖRENLER İNANAMADI

Domatesin marketlerde en düşük 12 liralardan satılmasının ardından internetteki fiyatları gören vatandaşlar, gördüklerine inanmakta zorluk çekti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta domatesin kilosunun 19 lira 90 kuruş, kabağın kilosunun ise 25 lira 90 kuruşa kadar çıktığı görüldü.

BİR DEMET KIVIRCIK 8 LİRA 95 KURUŞ

İnternette bir demet kıvırcığın 8 lira 95 kuruştan, demet rokanın 5 lira 75 kuruştan, biberin ise 23 lira 90 kuruştan satışa çıkarılması dikkat çekti. Fiyatı 32 lira 90 kuruş olan patlıcan zirvede yer aldı.

İnternetteki sebze ve meyve fiyatlarını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı
İnternetteki sebze ve meyve fiyatlarını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı
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Koronavirüs, Türkiye, Petrol, Darbe, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı - Son Dakika
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