Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

İran'da yıllardır süren ekonomik yaptırımlar, yüksek enflasyon ve petrol ihracatındaki kısıtlamaların ardından yaşanan para birimi krizi, ülkede tansiyonun uzun süre düşmeyeceğinin en somut göstergesi oldu. İran'ın ulusal para birimi riyal, bugün Euro karşısında fiilen "0,00" seviyesine yakın bir değer kaybıyla tarihî bir çöküş yaşadı; bu durum, halkın ekonomik endişelerini daha da derinleştirdi.

EKONOMİK ÇÖKÜŞ SOKAKLARI ATEŞLEDİ

Riyalin döviz karşısındaki dramatik değer kaybı, geçen yıl sonundan bu yana ülkede baş gösteren ekonomik protestoları tetikleyen başlıca unsur oldu. Para biriminin dolar ve euro karşısında rekor düşük seviyelere inmesi, artan hayat pahalılığı ve enflasyonun günlük yaşamı zorlaştırmasıyla protestolar 28 Aralık 2025'ten bu yana 15 gündür kesintisiz şekilde devam ediyor.

PROTESTOLARDA TALEPLER DERİNLEŞTİ

İlk başta Tahran Kapalı Çarşı'daki esnafın ekonomik taleplerle başlayan gösteriler, hızla ülke geneline yayıldı ve birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüştü. Göstericiler artık yalnızca ekonomik taleplerle sınırlı kalmayıp, siyasi reform ve rejim karşıtı sloganlar da dillendiriyor. Gösterilerde onlarca kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.

HÜKÜMETİN YANITI VE ULUSLARARASI TEPKİLER

Hükümet, protestoları bastırmak için internet erişimini sınırladı ve güvenlik güçleri müdahalelerini artırdı. Bazı ekonomik reform ve teşvik adımları açıklansa da, halkın öfkesi dinmedi; zira riyalin alım gücündeki çöküş günlük yaşamı daha da zorlaştırmaya devam ediyor. Uluslararası toplum ekonomik baskı ve insan hakları ihlalleri konusunda kaygılarını dile getiriyor.

TANSİYONUN DÜŞMESİ BEKLENMİYOR

Ekonomik göstergeler ve sokak hareketlerinin yaygınlığı, İran'da mevcut politik ve ekonomik krizin kısa vadede çözülemeyeceğine işaret ediyor. Riyalin dramatik değer kaybı ile protestoların geniş halk kesimlerine yayılması, hükümet üzerindeki baskıyı her geçen gün daha da artırıyor.